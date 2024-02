Dit is de coolste auto van Marktplaats

Jazeker, er staat een heuse Spyker op Marktplaats!

Maarten de Bruijn heeft vorig jaar een gloednieuwe auto gepresenteerd, maar dat had hij beter niet kunnen doen. De Ferox ziet er nu al gedateerd uit, terwijl de Spyker C8 nog steeds fris oogt. Terwijl die auto al 24 jaar (!) oud is. Een tijdloze schoonheid dus. En je kunt er nu eentje kopen op Marktplaats.

Het betreft een Spyker C8 Spyder, wat dus de oerversie is. Volgens de advertentie gaat het om een C8 Spyder T, met turbo. Het lijkt echter ‘gewoon’ om de reguliere C8 Spyder te gaan, maar dan wel met de widebody. Die had de T standaard, maar was optioneel ook op de normale C8 Spyder te krijgen.

Zonder turbo leverde de 4,2 liter V8 op de kop af 400 pk. Dat was 40 pk meer dan de auto waar het blok oorspronkelijk in lag: de Audi S8 Plus. Hiermee kwam de C8 Spyder op gelijke voet met de Ferrari 360 Modena, die precies evenveel vermogen had.

Waar het interieur van de Ferrari inmiddels behoorlijk gedateerd oogt, geldt dat niet voor de Spyker. Integendeel, het interieur van de C8 is 24 jaar later nog steeds een lust voor het oog. Met het propellerstuur (niet standaard) en de periscoopbinnenspiegel (ook niet standaard) is het interieur helemaal af.

Volgens de verkoper is dit de laatste Spyker die in 2014 de fabriek heeft verlaten, voordat de toko failliet ging. Het bouwjaar is echter 2006, dus het is niet helemaal duidelijk hoe dat precies in elkaar steekt.

Dat maakt verder ook niet uit: dit is een buitengewoon fraaie en bijzondere auto, die ook nog maar 6.023 km op de klok heeft. Om de nieuwe eigenaar te worden van dit pareltje zul je wel diep in de buidel moeten tasten. Er wordt op Marktplaats maar liefst €569.000 voor gevraagd.