Koop de duurste auto van Marktplaats

De duurste auto van Marktplaats is weer een heerlijk dikke beuker.

Het zou een geinige rubriek zijn om wekelijks de duurste auto van Marktplaats erbij te pakken, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Soms blijft de duurste auto wel even de duurste auto, omdat ‘ie nog niet verkocht is. Om nou elke week exact dezelfde auto te behandelen is een beetje te veel van het goede. Dus is het fijn als er weer even een peperdure auto op Marktplaats wordt gezet voor ons om virtuele miljoenen aan te besteden.

Duurste auto op Marktplaats

Tenminste, zeven cijfers haalt de duurste auto op Marktplaats net niet, maar het komt in de buurt. Wat het is? Een smurfblauwe Lamborghini Aventador SVJ. Wie de waardes van de Super Veloce Jota een beetje in de gaten heeft gehouden, weet dat de waardes wel in de lift zitten of gaan zitten. Maar dit exemplaar steekt er met kop en schouders bovenuit. De stickers op de zijkant en voorklep zijn een hint.

Lamborghini Aventador SVJ 63

Dit is namelijk een ultiem speciale Lamborghini Aventador SVJ 63. Van de 900 exemplaren van de ultieme circuit-Aventador kwamen 63 exemplaren met een heftiger prijskaartje als aparte editie. Je wist dat je één van 63 had, want het getal werd groot afgedrukt op de voor- en zijkant van de auto. 63 staat overigens voor 1963, het jaar dat Lamborghini sportauto’s ging bouwen.

Blu Tawaret

Niet alleen koos de eerste koper van deze SVJ 63 voor het 63-pakket, ook wist hij veel dingen in de optielijst te vinden. Van alles wat in carbon uitgevoerd kon worden, is in carbon uitgevoerd. Keramische remschijven krijg je erbij, maar ook bijvoorbeeld een nose-lift systeem. De stoelen zijn de alcantara sportstoelen met contrastkleur in de zittingen. Maar dan wel met stoelverwarming. Er is veel qua comfort en snelheid gedaan aan deze auto, maar één ding wat te allen tijde opvalt is de exclusieve Ad Personam-exterieurkleur Blu Tawaret. Met witte accenten als contrastkleur. Opvallen doet het zeker.

Kopen

Dankzij dat alles snap je vast dat een auto als deze Lamborghini Aventador SVJ 63 de duurste van Marktplaats wordt. Hoe veel lichter wordt je bankrekening na het aanschaffen van deze auto? Houd je vast: 889.740 euro. Denk er zelf maar even het geluid van een kassa bij. Een exorbitante prijs voor een exorbitante auto. Shop jezelf (virtueel) rijk op de advertentie op Marktplaats.