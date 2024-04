MG3 Hybrid+ is de goedkoopste hybride van Nederland!

De MG3 Hybrid+ heeft een prijs, die is – zoals verwacht – scherp.

In Genève trok MG het kleedje van een gloednieuw model dat ook in Nederland op de markt komt. Geen volledig elektrische auto ditmaal, maar een hybride. En dan niet zo’n halfbakken mild hybrid, maar een volwaardige hybride: de MG3 Hybrid+.

Specs MG3 Hybrid+

In het B-segment is dat sowieso al zeldzaam, maar op de concurrenten komen we zo nog terug. De MG3 beschikt over een 1,5 liter viercilinder die 102 pk levert, gecombineerd met een 136 pk sterke elektromotor. Dit resulteert in een systeemvermogen van een kleine 200 pk (194 pk om precies te zijn). Dit alles is gekoppeld aan een 3-traps automaat.

Hiermee zou de MG3 Hybrid+ in 8,0 seconden van 0 naar 100 km/u moeten gaan en een bescheiden topsnelheid van 170 km/u halen. Hij rijdt vol elektrisch tot maximaal 80 km/u. Het is overigens geen plug-in, dus stekkeren is er niet bij.

Wat kost de MG3 Hybrid+?

Allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk is er maar één cijfer echt belangrijk bij de MG4: de prijs. Die kunnen we nu ook melden. Van Mossel zet de MG3 Hybrid+ in Nederland op de markt vanaf €22.769. Daarmee is het niet de goedkoopste auto van Nederland, maar wél de goedkoopste hybride van Nederland (mild hybrids tellen we natuurlijk niet mee).

Zoals we gewend zijn van MG zijn er niet veel opties aan te vinken. In de MG3 Standard heb je onder andere climate control en adaptive cruise control. Daarnaast kun je nog kiezen voor de Comfort (€24.269), met 16 inch lichtmetaal, regensensor en verwarmde buitenspiegels. Wil je ook LED-koplampen, stoelverwarming en een 360° camera? Dan moet je de Luxury (€25.769) hebben.

Belangrijkste concurrenten

Zoals we al verklapten is de MG3 de goedkoopste hybride van Nederland. In dit segment zijn er drie directe rivalen: de Yaris Hybrid, de Mazda 2 Hybrid (dezelfde auto, maar dan met een Mazda-logo) en de Clio Hybrid. Qua value-for-money B-segmenters is de Dacia Sandero natuurlijk de gedoodverfde concurrent. Voor de juiste vergelijking pakken we wel even de Sandero met automaat.

Dan komen we uit op het volgende rijtje:

MG3 Hybrid+ (194 pk): €22.769

Dacia Sandero TCe 90 CVT: €23.835

Toyota Yaris Hybrid 115: €26.050

Renault Clio E-Tech full hybrid 145: €26.290

Mazda 2 Hybrid VVT-i 116: €26.790

De MG3 is gewoon goedkoper dan een vergelijkbare Dacia, dus dat weet je dat de prijs scherp is. In vergelijking met de andere hybrides in het B-segment is de MG sowieso voordeliger, want die zitten allemaal boven de 26 mille. Daarbij heeft de MG ook nog eens meer vermogen.

MG heeft dus wederom een auto die veel waar voor zijn geld biedt. Zou jij ‘m verkiezen boven de Dacia of een B-segmenter van de gevestigde orde? Laat het vooral even weten in de comments!