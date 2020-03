Autobeurs Parijs in september 2020 ook geannuleerd

Weer een streep door de kalender. De fysieke autobeurs is in Parijs geannuleerd.

Het gaat niet zo lekker met die XXL indoor car meetings zullen we maar zeggen. Op de autobeurs van Frankfurt in 2019 vroeg iedereen zich al af of we ooit nog naar de grote autobeurzen van weleer zouden terugkeren. Niet in 2020 is in ieder geval hierop het antwoord. En de aanleiding is natuurlijk duidelijk. Het Corona virus trekt een streep door alle grote publieksevenementen in de eerste 6 maanden van 2020. Maar nu heeft ook de organisatie van de Paris Motorshow in september/oktober bekend gemaakt dat deze beurs niet door zal gaan.

Autobeurs Frankfurt en Parijs

De Autobeurzen van Frankfurt en Parijs pakten traditiegetrouw om het jaar de herfst. Het ene jaar gingen alle autojournalisten naar Frankfurt, het andere jaar naar Parijs. Nu heeft de Duitse organisatie daar al een einde aan gemaakt door aan te kondigen dat ze in 2021 naar München zullen verhuizen. Maar ook Parijs zal zijn deel niet na kunnen komen. De organisatoren kwamen gisteren met een statement dat “de beurs in zijn huidige vorm niet door zal gaan”. Sommige media geven daarop aan dat de beurs WEL door zal gaan maar niet meer in de huidige vorm. Als de organisatoren echter spreken van “geen fysieke displays van autofabrikanten”… Dan komt er dus geen beurs zoals wij hem kennen.

Dus wellicht kunnen Casper en Wouter in september weer een Autoblog on Tour video serie doen. Zoals ze ook voor de afgelaste Motorshow Geneve 2019 deden.

Economische gevolgen zijn de boosdoener

De organisatoren van de Mondial de l’Automobile zoals de motorshow in Parijs officieel heet hebben geen glazen bol. Dus ze weten niet of we in september nog te maken hebben met een verbod op samenkomsten. Wat ze al wel weten is dat Corona het economische klimaat zo heeft aangetast dat geen van de fabrikanten staat te springen. Of dit betekent dat ingeschreven merken zich hebben teruggetrokken is niet duidelijk. Maar de inschatting van de organisatoren lijkt ons niet zo heel erg gek.

We zijn benieuwd welke nieuwe beursvorm ze in Parijs uit de hoge hoed toveren. Dat zal een flinke opgave blijken te zijn. De investeringen voor de merken binnen de perken houden maar ook interessant genoeg zijn om het predikaat beurs te kunnen dragen. Vooralsnog is het nieuws simpelweg: De autobeurs van Parijs is geannuleerd!

bron: Reuters

foto: mondial-paris.com