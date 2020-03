Prijzen Defender Commercial zijn verrassend laag

Jazeker, de Defender Commercial is voor de mensen die het begrijpen. Wel met een kleine anaconda onder het gras, uiteraard.

De Land Rover Defender is altijd een recept voor een hoop kosten als je ‘m op Nederlands kenteken wilt hebben. Het zijn relatief zware auto’s, met de luchtweerstand van een redelijke veertien-onder-één-kap.

Hoge BPM

Daarbij zijn ze voornamelijk gebouwd voor het betere terreinwerk, niet zozeer om de laatste paar theoretische grammetjes CO2 van zich af te schudden. Ergo: een Defender is wat dorstiger en naast het feit dat men dat middels accijns kan betalen, is er speciaal voor hen een bedankje in de vorm van BPM. Daardoor is wegrijden in een nieuwe Defender niet weggelegd voor normale stervelingen.

Grijs kenteken

Dat kan wel als je de Defender bestelt op grijs kenteken. Dan zijn de prijzen van de Defender Commercial een stuk beter te doen. azeker, net als bij de vorige generatie is dat mogelijk. Het grootste nadeel is natuurlijk meteen het grootste voordeel. Er kan maar een passagier mee, maar wel een hele hoop bagage. Dus als je toch een eigen bedrijfje hebt, waarom niet?

Diesel

Het scheelt namelijk aanzienlijk in de kosten. Je hebt namelijk al een Land Rover Defender Commercial 90 D200 voor 46.470 euro excl. BPM en excl. btw. Dan hoef je overigens niet op een houtje te bijten, want je krijgt dan een 200 pk sterke diesel met automaat én vierwielaandrijving. Mocht je 200 pk te weinig vinden, de Defender D240 (met inderdaad 240 pk) kost namelijk 50.030 euro, eveneens excl. bpm/btw.

Benzine

Benzine rijden is ook mogelijk. Dat begint met de ‘P300’. Deze is voorzien van de 2.0 turbomotor met 300 pk die we ook kennen uit de Jaguar F-Type. Niet verkeerd om mee te beginnen. Deze variant kost 50.010 euro. In tegenstelling tot de genoemde F-Type kun je de Defender wél krijgen met de drieliter zes-in-lijn benzinemotor met 48V-ondersteuning. Deze is van jou voor 57.640 euro.

Kale Defenders

Wel zijn het allemaal ‘kale’ Defenders. Een luxere Defender S begint bij 50.600 euro, de Defender SE is er vanaf 54.410 euro en de Defender HSE moet minimaal 59.610 euro kosten. In alle gevallen met de D200 motor. Alle andere motoren zijn ook mogelijk. Er is geen keuze als het gaat om de First Edition, die is er alleen met een benzinemotor en kost 63.330 euro voor de P300 en 69.870 euro voor de P400. De P400 is de enige mogelijke optie voor de Defender X en die is er vanaf 84.910 euro. In alle bovenstaande gevallen gaat het om de Defender 90. De prijzen van de Defender Commercial 110 liggen zo’n 4.500 euro duurder, afhankelijk van de uitvoering.