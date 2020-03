Thuiswerken door Corona, autoschades nemen af

Maar autoschades nemen door Corona niet zo hard af als je zou verwachten!

Kijk, je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat er een aantal zaken gaan gebeuren. Nu dat we met velen ons woonwerkgedrag hebben aangepast gaat het op sommige punten kraken. Want wat te denken van die mooie net opbloeiende relatie met de dame waar je elke ochtend je koffie haalt. Om nog maar niet te spreken van haar omzet. Nee, thuiswerken zorgt ervoor dat een aantal branches minder omzet zien. Dat becijfert de BOVAG met de Coronamonitor voor de gehele autobranche.

Voor het overgrote deel van Nederland betekent niet met de auto naar je werk dat je ook niet hoeft te tanken en lunchen buiten de deur. Daarnaast betekent het dat je aan het einde van de maand ook nog eens een gedeelte van de kinderopvangkosten terug gaat krijgen. Nu maar hopen dat je werkgever niet naar je reiskostentoeslag gaat kijken.

Maar het geld dat jij niet uitgeeft aan je auto deze weken komt bij de autobranche niet binnen. Het is echter niet voor alle autogerelateerde bedrijven slecht nieuws. Want de autoverzekeraars en de rechtsbijstandsverzekeringen zien ook een afname van het aantal schades. In het programma De Ochtendspits bij BNR deed men navraag bij de verzekeraars en deze melden een daling van het aantal schadegevallen van 20%. BNR belde vanmorgen met rechtsbijstandverzekeraar DAS . Zij zien een daling van het aantal verkeersschades over het geheel. Vooral het aantal fileschades is ondervertegenwoordigd. Want geen file, geen…. Minder verkeer op de snelweg levert de rechtsbijstand in ieder geval minder werk op.

In hetzelfde programma wist presentator Bas van Werven ook te melden dat onderzoeksbureau Goudappel Coffeng een afname van het verkeer van 35% heeft becijferd voor maart. Dat betekent dat de daling van het aantal schades dus achterblijft bij de afname van het verkeer. De vertegenwoordiger van DAS kon dit wel duiden voor rechtsbijstandsmeldingen: “Bij rechtsbijstand zie je vaak een vertraagd effect, mensen kijken pas na een paar dagen of ze zich melden voor rechtsbijstand”.

Of deze daling van het aantal autoschades door Corona de afgelopen en de komende tijd zich gaat vertalen in een lagere verzekeringspremie is natuurlijk iets wat nog valt te bezien.

bron: BNR, De Ochtendspits

foto: Porsche 997 met schade van het thuiswerken via @harmengerritsen op Autojunk