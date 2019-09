Autoblog advies: Groningen – Maastrichtauto voor €22K

Wat is de beste optie?

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Ronald. Ronald is niet het type dat vaak een auto koopt. Als hij een auto koopt, dan moet het in een keer goed zien. Dat is niet iets wat hij ons gezet heeft, maar wat wij kunnen opmaken uit zijn autohistorie. In 2010 kocht hij zijn auto die hij nu nog steeds rijdt, een Opel Corsa.

9 jaar met één auto. Daarvoor had hij 8 jaar lang een Fiat Punto. Kortom, waarom een auto zo snel inrijden? Maar als Ronald een auto zoekt, dan is hij wel serieus. Ondanks at hij niet zo heel erg veel kilometers maakt, rijdt hij geregeld van Groningen naar Maastricht en terug. Dat zijn flinke stukken. Dus een diesel is niet nodig, maar hij wil wel graag een grotere auto. Wat wil belangrijk is, Ronald wil er erg lang mee door rijden. Althans, meer dan een jaar of twee, drie. Graag wil hij wel ‘beginnen’ in een verse auto. Dan is deze over een paar jaar nog in te ruilen en rijdt hij niet meteen in een oude auto.

De Opel Corsa is voor zijn klasse een prettige auto, maar het mag van Ronald allemaal iets ruimer en comfortabeler, zonder dat de vaste lasten meteen omhoog schieten. Ja, een Range Rover is een geweldige auto voor dit soort ritten, maar ook een beetje prijzig. Dat is dus geen optie. Maar wat zijn dan wel de opties?

Om dat te kunnen beantwoorden heeft Ronald de tabel der tabellen ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Fiat Stilo, daarna een Opel Corsa Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 22.000 euro Jaarkilometrage: 15.000 p.j. Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Verwachte onkosten, gevoel is weg. Gezinssamenstelling: 1 Voorkeursmerken /modellen: Geen voorkeur No-go modellen / merken: Geen voorkeur, wellicht geen Fiat

Wat mis je door de no go?

Fiat Tipo 1.4 T-Jet Business Lusso (357)

€ 21.950

2018

20.000 km

Het eisenpakket is best opmerkelijk. Als je namelijk op zoek bent naar C-segment ruimte voor een B-segment prijs, dan is juist de Fiat Tipo een perfecte kandidaat. De auto is namelijk behoorlijk scherp geprijsd, zeker als je kijkt wat je ervoor terug krijgt. Dat zie je er overigens wel aan af. De Tipo is iets basaler uitgevoerd dan zijn concurrenten. Maar aan de ander kant, qua ruimte, prestaties en uitrusting voldoet de Tipo aan alle eisen. Qua comfort en verfijning is het zeker niet de klassementsleider, maar vanuit een Corsa uit 2010 maak je zeker een sprongetje.

BMW 118i High Executive (F20)

€ 21.995

2017

30.000 km

De BMW 1 Serie rijdt letterlijk een klasse groter, want de 1 Serie deelt veel techniek met de 3 Serie. Het is natuurlijk de onderkant van de BMW-ladder, maar het is wel een BMW ladder. Dat betekent dingen als een uitstekende zitpositie en een perfecte rijervaring. De motor is voldoende. De 1.5 is een driecilinder en zorgt voor een sportief brommetje. Een snellere 120i (184 pk!) Verdient de voorkeur, maar is misschien iets te veel van het goede. Laat exemplaren met grote velgen links liggen, juist de 16” velgen met hogere banden zorgen voor meer comfort. Het is niet de meest praktische auto in zijn klasse, maar als je met een Corsa uit de voeten kwam, gaat het meer dan goed lukken met deze 1 Serie.

Renault Mégane TCe Energy

€ 21.250

2017

10.000 km

Opmerkelijk: bij Renault kun je terecht voor drie even dure auto’s: een Clio, Mégane of Captur. Alledrie vijfdeurs met dezelfde uitrusting, motor, bouwjaar en km-stand. Tip: ga voor de Mégane. Dat rijdt een klasse rijker. Je hebt gewoon een grotere spoorbreedte én wielbasis. Dat wint het altijd van rijhoogte. In het budget kun je zelfs kiezen voor erg leuke uitvoeringen. Wat te denken van deze Mégane met 205 pk? Daarmee rijdt je gewoon rondjes om bovenstaande BMW op de snelweg. Natuurlijk, qua interieur is de Renault duidelijk niet ‘premium’, maar storend is het allerminst. Sterker nog, het centrale scherm werkt heel aardig. In het budget kun je bij offciële dealers voldoende exemplaren vinden met zeer weinig kilometers. Als je gaat voor een eenvoudigere 1.2 Tce met 120 pk kun je nog jongere exemplaren uitkiezen. Voordeel bij de 1.2 van Renault: het is een viercilinder. Dat brengt net even wat meer rust in de tent, eh, cabine.

Peugeot 308 Allure PureTech 130 (T9)

€ 21.950

2018

15.000 km

Je kan natuurlijk ook gewoon een auto uitkiezen met waarbij er nog lange tijd fabrieksgarantie zal zijn. De Peugeot 308 bijvoorbeeld. Toegegeven, qua aandrijflijn is het niet sprankelend. Je hebt een 1.2 driecilinder benzinemotor. Echter, met 130 pk kom je echt prima mee met het verkeer. Als je een beetje voorzichtig rijdt, kan het nog lekker zuinig ook. De 308 heeft een prettig en typisch Frans onderstel. Niet te hard, maar een verregaand soepel chassis zonder dat het week wordt. Precies hoe je het wel hebben. Het interieur is op zich niet onaardig, maar wordt duidelijk wat ouder. In het budget vind je voldoende zeer jonge exemplaren met heel erg weinig kilometers.

Volvo V40 T2 Nordic+

€ 21.850

2018

20.000 km

Een van de fijnste snelwegvreters in deze klasse is de Volvo V40. Ondanks dat het naar Volvo maatstaven een zeer sportieve auto is, valt het over het algemeen wel mee. Het is voornamelijk een comfort-mobiel. Een unieke verschijning is de V40 natuurlijk niet in Nederland. Het model loopt nu al een tijdje op zijn laatste benen. Dat loopt ‘ie overigens al een tijdje, want de ‘Nordic’-uitvoeringen zijn al lange tijd leverbaar. Met het Nordic+ pakket heb je in principe alles wat je nodig hebt. De T2 is met 122 pk niet bijzonder snel, maar een sterkere T3 is mogelijk, maar is duurder (of ouder). Er zijn volgende exemplaren te vinden in het budget van een jaar oud bij de betere Volvo-dealer.

Opel Astra 1.6 Turbo Innovation (K)

€ 21.950

2017

40.000 km

Het is opvallend dat de traditionele middenklassers telkens schaarser worden. Vroeger konden we zo 20 tot 25 gegadigden bedenken. Tegenwoordig opteert men toch liever voor zo’n hippe crossover. Dat is hartstikke zonde. Neem nu deze Opel Astra. Ja, dat was voorheen de gouden standaard in autoland. Iedereen had er eentje. Tegenwoordig is het bijna een nicheproduct. Zonde, want er valt voor dit exemplaar te zeggen. De Innovation-uitvoering zit goed in zijn spulletjes. Rijden doet de Astra opperbest. De auto mist net het soepele van de Fransozen, maar maakt dat goed met een uitstekende wegligging. De 1.6 Turbo motor is erg prettig. Soepel, best wel zuinig en vooral leuk: erg sterk. Een beetje lease BMW rijdt je met gemak eruit. Niet dat je altijd volgas moet geven, maar je hebt met deze motor altijd wat ‘over’.

Yolo: BMW 535i GT (F07)

€ 20.995

2009

100.000 km

Als het dan toch een hatchback mag zijn, dan deze. De 5 Serie GT is strikt genomen een hatchback, maar het is vooral een briljant samenraapsel van koetswerkvarianten. In technisch opzicht heeft de 5 Serie GT meer weg van de 7 Serie dan de 5 Serie, ondanks de naam. Qua ruimte is de auto dan ook onovertroffen, zeker in dit overzicht. Het mooie is dat het bovenal een comfortabele auto moest worden. Je kunt er best mee een robbertje stoeien, de zes-in-lijn op de vooras (niet ervoor) en de aandrijving geschiedt op de achterwielen. Dit was destijds de basismotor, maar met meer dan 300 pk zul je dat gevoel nooit hebben. In het budget zijn ze prima te vinden. Verzekering, brandstof, MRB en vooral onderhoud: het is allemaal prijziger. Maar dan heb je wel een van de beste automobiele lounges die er de afgelopen 20 jaar gebouwd zijn.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!