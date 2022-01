Beste upgrades voor Z4 (E85) – Autoblog advies

Wat zijn de beste upgrades oor de Z4 (E85)? We gaan het voor jullie uitzoeken!

Bij Autoblog krijgen we elke week enorm veel digitale post. Allereerst: dank daarvoor! Met name voor de vele aanvragen. Daardoor kunnen wij week-in week-uit jullie voorzien van de Autoblog Advies rubriek.

Voor 2021 gaan we het een klein beetje anders doen dan normaal. Uiteraard zal de rubriek nog gewoon blijven, maar deze wordt aangevuld met wat nieuwe invalshoeken. De laatste tijd kregen we erg veel vragen die niet direct gaan om een nieuwe (gebruikte) auto kopen, maar wel degelijk in de advies-categorie valt.

Dus mocht jij auto-gerelateerd advies nodig hebben, laat het ons weten. Vul het formulier zo uitgebreid mogelijk in. Hoe meer info wij hebben, hoe beter wij antwoord kunnen geven!

Upgrades voor Z4 (E85)

Voor vandaag hebben we een vraag van Yunus. Deze Autoblog lezer leest al jaren de Autoblog artikelen met de AdBlocker UIT (waarvoor dank, Yunus!). Hij heeft sinds kort een BMW Z4 2.5i uit 2006 . Gefeliciteerd! Nu was hij van plan om daar het een en ander mee te gaan doen. Uiteraard het benodigde onderhoud. Maar als je onderhoud gaat uitvoeren, kun je dan niet meteen kiezen voor een upgrade? De Z4 is in erg goed staat, maar nog wel een beetje braafjes uitgevoerd.

Het gaat Yunus vooral om de beleving. De auto mag uiteraard sneller worden. Maar ook qua stuurgedrag en wegligging wil hij een betere auto. Kortom, wat is er allemaal mogelijk? Allereerst: zorg dat je auto in zo goedmogelijke conditie bevindt, voordat je ‘m gaat upgraden. Check hier ons Z4 aankoopadvies.

Einddemper

Het voordeel van de motor in jouw BMW Z4 is dat deze standaard niet verkeerd klinkt. Een atmosferische zes-in-lijn klinkt geweldig. Het is een stuk beter te krijgen middels een uitlaat. Er zijn diverse mogelijkheden. Met een andere einddemper kun je al een behoorlijk resultaat bereiken. Als het om de beleving te doen is, kun je ook kiezen voor een compleet sportuitlaatsysteem. Een beetje einddemper van Eisenmann kost 900 euro. Ga je voor een RVS-setup van Fox, zit je op 500-600 euro. Goedkoper is wel mogelijk, maar dan zit je qua kwaliteit wel onder het standaardspul van BMW.

Air intake

Hierover zijn de meningen nogal verdeeld. In principe voegt dit niet zo heel erg veel toe. Een andere luchtinlaat met sportfilter zal volgens de verkoper iets vermogen opleveren. In het echt zijn de bewijzen dat dit daadwerkelijk het geval is vrij schaars. En als er meer vermogen behaald wordt, dan is het slechts een handjevol pk’s. Maar maak je geen zorgen, daar moet je het niet voor doen. Een inlaat geluid kan ook erg fraai klinken. Zeker in combinatie met een fraai uitlaatsysteem heb je aan beide kanten van de auto meer beleving. Ja, qua vermogen scheelt het niets, maar wel qua glimlach op je gezicht. En daar gaat het in dit advies om. Oh, en voor 200-300 euro heb je een uitstekende kit, dus om het geld hoef je het niet te laten.

Velgen

Je kan qua velgen veel kanten op met de BMW Z4. 18 inch lijkt de ideale maat te zijn, maar 19 inch ziet er mooier uit. 19 inch past wel, maar de banden/velgen worden behoorlijk prijziger en je verliest wat comfort. Een setje flowformed Breyton-velgen heb je voor iets meer dan 1.200 euro. BBS en OZ flowformed velgen zitten al gauw op 2.000 euro tegenwoordig. Gesmede velgen zijn nog duurder. Kijk uit met imitatie-velgen: die combineren extreme zwakte met een hoog gewicht.

Een mooie tussenstap zijn velgen van Apex of ESR. Die zien er ‘OEM-esque’ uit en zijn er vanaf minder dan 1.000 euro. Staar je niet alleen blind op het gewicht, maar ook de combinatie tussen sterkte en gewicht. Je kunt kiezen voor een breedset (voorwielen smaller dan achterwielen). Voor de balans in de auto is een gelijke set stiekem veel leuker, maar velen zullen de looks van een breedset de voorkeur geven.

Banden

In het verlengde van de velgen staan natuurlijk de banden. De BMW Z4 wordt standaard geleverd op runflats. In veel gevallen zijn deze banden al vervangen door normale wielen. Runflats hebben als voordeel dat je met een lekke band iets door kunt rijden. Het nadeel is dat ze erg oncomfortabel zijn vanwege de harde wang. Dat niet alleen, ze belasten de velgen en ophanging veel meer. Gescheurde velgen komen geregeld voor, ja, ook de originele wielen van BMW kunnen scheuren!

Met non-runflats heb je daar minder last van. De rijeigenschappen verbeteren enorm. Omdat je er niet veel mee rijdt, kun je kiezen voor lekker plakkerige sportieve banden. De Michelin Pilots Sport 4S is er nu ook in 18 inch. Overigens zijn er ook betaalbaardere performance banden die erg leuk zijn om te rijden. Denk bijvoorbeeld aan de Hankook Ventus V12. Dan ben je niet 250 euro, maar 150 euro band kwijt.

Remmen

Uiteraard is een Big Brake Kit de ideale upgrade, maar bijzonder duur. 5-6 mille voor montage ben je zo kwijt. Daarbij zal de remweg niet zozeer korter worden. Je kunt het beste kijken naar een upgrade van je huidige remmen. Met staalomvlochten remleidingen, EBC-remblokjes en Zimmerman-remschijven kun je al een groot effect bereiken. De BMW Performance remmenset die wij op de E91-duurtester hebben gemonteerd, past ook op de E85. Deze Performance-remmen zijn ietsje duurder (ongeveer 2,5 mille per set), maar die kun je vervolgens ook weer upgraden met andere blokjes en leidingen. Maar om eerlijk te zijn, met 200 pk is waarschijnlijk de combinatie van andere remolie, betere blokjes en remleidingen al meer dan voldoende om extra vertrouwen en feedback te krijgen in de remmen. Dan ben je ook voor een paar honderd euro klaar.

Schroefset

Het standaard onderstel van de Z4 is op zich niet verkeerd, maar het rijdt als een wat zware 3 Serie, niet echt als een lichtvoetige roadster. Dat komt omdat het ook een 3 Serie is, in technisch opzicht. De veren en dempers werken daar niet aan mee: die zijn duidelijk tegen een (lage) prijs gebouwd. Aangezien beide al wat ouder zullen zijn, kun je vervangen middels een upgrade. Je kunt kiezen voor een veer-demper combinatie van bijvoorbeeld H&R/Koni of Bilstein/Eibach.

Maar als je toch bezig bent, waarom geen schroefset? Een ST XTA is in feite een KW Variant 3 schroefset voor slechts 1.300 euro. De KW is van RVS en de ST-set niet, maar je hebt wel alle verstel-mogelijkheden. Een KW Variant 3 kost al snel 2.500 euro. Een Bilstein B12-kit kost zo’n 800 euro. Voor enkel verlagingsveren ben je 300 euro kwijt. Combineer de verlagingsset met een anti-rollbars voor en achter. H&R en Eibach leveren die, die van H&R is ietsje meer op overstuur afgestemd, de Eibach iets meer op stabiliteit. In beide gevallen ga je er enorm op vooruit.

Sperdifferentieel

Heb je met 192 pk wel een sper nodig? Nee, natuurlijk niet. Niemand heeft een sper ‘nodig’. Tenzij je er eentje gehad hebt, dan wil je nooit meer zonder. Bij de Z4 is montage van een sper iets makkelijker dan bij een latere BMW. Een Quaiffe-sper is er al vanaf zo’n 1.200-1.300 euro (ex. montage). Een OS Giken platensper kost zo 2.500 tot 3.000 euro. Wellicht is het handig om te kijken naar een ruilexemplaar. De lol die je er voor terug krijgt is ongekend.

Chiptuning

Met een atmosferische 2.5 liter motor ga je niet veel vermogen winnen. Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Onze tip: ga op zoek naar een BMW-specialist, geen generieke tuner. Leg uit wat je precies wenst. In de meeste gevallen komen er nauwelijks pk’s bij, maar heb je wel een ‘fijner’ lopende motor. Zorg wel dat je de chiptuning na de installatie van de hardware plaatst. Dan kan alles op maat daarop aangepast te worden. Reken enkele paarden extra, van 192 pk naar zo’n 200-210 pk. Met een sportfilter en sportuitlaat zal de chiptuning niet al te duur zijn, zo rond de 500 euro.

Compressor

Als je meer vermogen wil, kun je het best een grotere motor gaan zoeken (of een nieuwe auto met meer vermogen). Er is een tussenoplossing in de vorm van een mechanische compressor. Voor de BMW zescilinders is er eentje beschikbaar aftermarket. Dan zit je qua vermogen op zo’n 50pk tot 100 pk extra.

Bedrijven als ESS, Rotrex en ASA verkopen sets vanaf zo’n 5.000 euro. Vergeet niet dat de ECU aangepast dient te worden. Met een compressor moet dat écht op maat gebeuren. Reken op aanzienlijk hogere kosten voor het aanpassen van de chip.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!