Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Rusland 2019

Wie is de snelste man in Putins Datscha?

Het F1 circus is van het hete Singapore afgereisd naar het doorgaans koele Sochi. Vijf jaar geleden werden er nog de winterspelen gehouden, nu is de baan het nieuwe Valencia van de F1 kalender. Heel inspirerend is het circuit op de vlakke bak asfalt niet, maar ja, een land als Rusland hoort natuurlijk wel een Grand Prix te hebben tegenwoordig.

De geruchten gaan inmiddels dat de race over twee jaar verplaatst wordt naar de straten van Sint Petersburg. Dan hebben we het niet over St Petersburg Florida, waar de bekende IndyCar-race traditioneel verreden wordt, maar de zetel van het oblast Leningrad. Dat wordt dus potentieel een rondje om het hermitage voor de F1 coureurs in 2021. Maar, voor het zover komt dus nog minimaal twee keer Sochi…We zullen maar eens beginnen met deze kwalificatie.

Q1

Nog voordat we begonnen zijn blijkt al dat thuisheld Kvyat problemen heeft. Het maakt eigenlijk niet veel uit, want de Rus ging sowieso al bijna alles wisselen op zijn auto. Daniil start morgen dus achteraan. De Williamsen gaan als eerste de baan op voor de welbekende airtime. Als Ferrari de baan opgaat zien we dat de roden het in Q1 gaan proberen op de mediumbanden om daarmee een setje nieuwe softs te sparen voor morgen. Ze zijn daarmee het enige team dat dit doet, want Mercedes en Red Bull durven het niet aan. Tekent dat al meteen de krachtsverhoudingen?

Misschien wel, maar Vettel verpest het mogelijke voordeel eigenlijk meteen weer. Hij vergaloppeert zich in een van de onhandige krappe bochten op het circuit en kan geen snelle ronde laten noteren. Op zich niet het einde van de wereld, tenzij er vervolgens nog iets geks gebeurt en je volgende kansen op een goede tijd ook in rook opgaan.

RED FLAG🚩 Alex Albon goes off at Turn 13 and into the wall His session is over – and the clock is stopped at 6:38#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/YNzGn90V9V — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Je voelt ‘m al aankomen: precies dat gebeurt natuurlijk. In zijn verwoede pogingen om in de buurt van Verstappen te blijven, vliegt Alexander Albon de boarding in. De nieuwe teammaat van onze Max komt daar niet meer uit weg en zorgt zodoende voor een rode vlag. Dat betekent dat Vettels tweede poging een snel rondje neer te zetten eveneens mislukt. Met een dikke zes minuten nog op de klok neemt Ferrari vervolgens geen enkel risico en zendt het de winnaar van de vorige race alsnog op softs naar buiten. Zoals het hem betaamt, rijdt SV5 met het zachte rubber vervolgens wel de snelste tijd. Maar ja, wat heeft hij daaraan? Op andere mediums was het ook wel gelukt dunkt ons. In de pitbox van het team zien we Leclerc letterlijk lachen.

Achter de topteams lijkt McLaren wederom aanspraak te maken op de titel ‘best of the rest’, hoewel Renault en verrassend genoeg Haas F1 ook wat snelheid lijken te hebben. Goed nieuws voor die teams, minder goed nieuws voor de andere strijders in het middenveld. Dit keer is het vooral Alfa Romeo dat de pijn voelt. Omdat Albon en Kvyat er niet meer bijzijn en de Williamsen heel traag zijn, is er maar een extra coureur het bokkie en zowel Giovinazzi als Raikkonen solliciteren opzichtig naar die rol. Helemaal aan het eind van de sessie weet Giovinazzi zijn uiterst ervaren teammaat nipt af te troeven. Voor Kimi is het een shit day, zoals hij even later zegt. Kan gebeuren.

De afvallers: Raikkonen, Russell, Kubica, Albon, Kvyat

Q2

Mercedes gaat als eerste voor een rondje, maar Verstappen en de Ferrari’s gaan harder. Doet Mercedes haar best om het spannend te maken nu de titels binnen zijn, of hebben Ferrari en Red Bull echte winst geboekt gedurende het seizoen? Potentieel komen we het pas over een jaar of twintig te weten. Stel je voor dat we al deze tijd naar WWE op wielen zitten te kijken! Hoewel, Mercedes doet deze sessie nu in eerste instantie op de mediums…

Opvallend is verder ook dat het verschil tussen de Formule 1 en de Formule 1,5 ontzettend groot is op dit circuit. Het gat tussen Bottas op de vijfde plaats en Gasly(!) op de zesde is op dit moment zo’n zeven tienden van een seconde. Van P6 tot en met P14 is het daarentegen ongemeen spannend: er zit maar drie tienden tussen. Tussen Gasly op P6 en Sainz op P10 zit zelfs maar 35 duizendsten van een seconde. Alleen Giovinazzi geeft ietsje meer toe.

De tombola valt zoals wel vaker in de afgelopen races uiteindelijk uit in het voordeel van McLaren en Renault, die allebei beide coureurs terugzien in Q3. Maar er was door het ontbreken van Albon nog een extra plekje beschikbaar, wat in dit geval naar Romain Grosjean gaat. De Fransman perst er opeens weer eens een puik rondje uit en plaatst zich zelfs als zesde voor Q3. Zijn teammaat Magnussen komt niet verder dan P14, net voor Lance Stroll. Gasly verbetert zijn tijd niet en valt daarmee net buiten de top-10. Hij staat wel voor Perez en Giovinazzi, die het eigenlijk wel goed doet met een dertiende plaats gezien de gebrekkige snelheid van de Alfa vandaag. Aan de voorkant van het veld moeten we nog opmerken dat de Mercs op het laatst geen snellere ronde meer rijden op de softs en morgen dus mogen/moeten starten op de mediums…

De afvallers: Gasly, Perez, Giovinazzi, Magnussen, Stroll

Q3

Het lijkt een gevecht tussen de Ferrari’s te gaan worden in Q3, maar we kijken natuurlijk ook met een schuin oog naar Verstappen en de Mercs. In het verleden was Bottas hier vaak de snellere van de twee Silberpfeile, dus als Mercedes de motor nog een tikje kan opendraaien moeten we misschien wel rekening houden met de Fin.

Vettel heeft zich achter de Mercs gepositioneerd op de baan om misschien een slipstreampje te kunnen pakken. De Duitser is ook wel sneller dan de zilveren, maar teammaatje Leclerc is toch weer een dikke drie tienden sneller. Daarmee staan de Mercs drie en vier, want Verstappen komt net niet aan de tijd van Bottas, die ook nog een klein foutje in zijn ronde maakte. De snelste tijd voor VER in de tweede vrije training blijkt voorlopig dus geen teken te zijn geweest van de dingen die komen gaan.

Vettel is de eerste op de baan voor de tweede runs, maar maakt een klein foutje. Normaal gesproken was het dat dan alweer voor de Duitser, vooral als Leclerc in de eerste sector zich nog een keer verbetert. Vettel verbetert uiteindelijk nog wel zijn eigen tijd, maar Leclerc is aan het eind van de rit toch dik vier tienden sneller. Daarna tonen Verstappen en Hamilton nog even hun extra klasse. Verstappen gaat kortstondig voorbij aan de Mercs voor P3, maar Hamilton gaat daarna nog naar P2. Bottas vergooit zijn kansen met weer een foutje in zijn tweede run. De volgorde is daarmee Leclerc – Hamilton – Vettel – Verstappen – Bottas.

Achter de top-5 doet Sainz goede zaken met P6. Hulkenberg wint eindelijk weer eens een kwalificatieduel met Ricciardo door de zevende plek te pakken. De honingdas sluit zelf ‘slechts’ als tiende aan, vlak achter Grosjean en twee plekken achter Norris. Morgen zal het waarschijnlijk vooral afhankelijk zijn van de start of we een spannende race krijgen. Of wie weet, misschien komt de regen nog die ons eigenlijk voor vandaag beloofd was.

De volledige uitslag