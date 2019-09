Officieel: echte Porsche hoeft niet handgeschakeld te zijn

De discussie kan gesloten worden.

Jarenlang woedden er heftige discussies op fora’s tussen verschillende facties. Aan de ene kant stonden de mensen met Porsche-petjes op die exclameerden dat een ‘echte’ Porsche een handgeschakelde versnellingsbak moest hebben. Aan de andere kant stonden mensen met PING-petjes op. Zij wilden gewoon in hun Carrera 4 tiptronic cabrio naar ‘de golf’ rijden met hun favoriete driver op het achterbankje, om vervolgens met een nonchalante swing hun sleutels op de bar te leggen. Niks irriteert op zo’n moment meer dan het stemmetje van forumtroll ‘G50’ in je achterhoofd, dat roept dat je geen echte man bent omdat je een laffe automaat rijdt.

Toen de 911 voor het eerst beschikbaar werd met (semi-)automaat, in de vorm van de vermaledijde ‘Sportomatic’ in 1967, was er eigenlijk nog geen strijd. De optie werd eigenlijk door iedereen geridiculiseerd als een optie voor softies die niet konden rijden en geen idee hadden waar de 911 eigenlijk voor stond. Eigenlijk kennen we dat argument nu nog, maar destijds was het ook gewoon waar: uitgerust met Sportomatic verloor de 911 liefst twee volle seconden ten opzichte van de handgeschakelde versie op het sprintje van nul-naar-honderd.

In de loop der jaren is het verschil echter steeds kleiner geworden en recentelijk zelfs omgeslagen naar de andere kant: met een PDK-bak is een Porsche ceteris paribus sneller én zuiniger dan een exemplaar met drie pedalen. ‘Haters’ en/of mensen die intens genieten van die snelle shift van drie naar vier kunnen hooguit nog schermen met ontastbare zaken, zoals ‘gevoel’ en ‘beleving’.

Zodoende heeft Porsche de tijd rijp geacht om het dan maar officieel te maken middels een persbericht: een echte Porsche hoeft vanaf nu géén handbak meer te hebben. Maar goed ook, want inmiddels is ruim 75 procent van de verkochte 718’s en 911jes uitgerust met PDK-bak. Wel een beetje gek dat Porsche voorheen nooit gecommuniceerd heeft dat automaat-kopers op dat moment wellicht geen echte Porsche kregen, maar soit.