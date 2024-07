Autoblog Advies: incognito auto voor privé detective

Een incognito auto voor een privé-detective. Dat klinkt heel spannend!

50 euro. We krijgen gewoon 50 euro voor dit advies. Wie had dat gedacht? Dat je geld kan verdienen met het schrijven over auto’s? Nou, dat komt allemaal door Jarno (die 50 euro dan). Hij zit namelijk enorm in het haar en wappert een briefje van 50 in ons gezicht om met een set auto’s aan te komen die aan zijn voorwaarden voldoet. Nu is het een ongeschreven regel dat als je het niet kunt vinden in het budget, de eisen te streng zijn of het budget te laag. Of beide. De aanvraag is echter te leuk om niet te behandelen.

Jarno start binnenkort met zijn tweede baan: hij wordt namelijk privé-detective. Nu denkt iedereen aan Sherlock Holmes, Columbo of Benoit Blanc, maar het natuurlijk meer als het leven van Gus Petch. 90% van de tijd zit je achter schuinmarcheerders aan richting een derderangs motelletjes langs de snelweg.

Zoektocht naar incognito auto

Jarno heeft voor zijn werk een incognito auto nodig om mensen te kunnen schaduwen zonder dat hij opvalt. Het belangrijkste is dat de auto niet opvalt: geen sportpakketten, grote wielen en vooral geen LED-verlichting. Gewoon normale lampen erin. Het moet ook in het donker niet opvallend. Verder moet de auto middelgroot zijn en een achterbank hebben. Daarnaast moet ;ie minimaal 200 pk hebben en goed van zijn plaats komen. Hybride, diesel, benzine: het mag allemaal. Elektrisch niet.

Verdere eisen: Euro 6, automaat, betrouwbaar, automatische cruise control, donker interieur, zwart lederen stoelen en grijze lak. Als het even kan ook graag zetelverwarming, stoelverkoeling, stuurverwarming, HUD, verkeersbordenherkenning, armsteun, 360 Camera en veel bergruimte. Nu kunnen we van te voren vertellen: dat gaat allemaal niet lukken, maar we komen zeker in de buurt!

Alle wensen en eisen voor een incognito auto voor een privé detective kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Volvo C30 2.0, mazda 6 Koop / lease: Koop Budget: 20.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Niet vol elektrisch Reden aanschaf andere auto: Start tweede job Gezinssamenstelling: Irrelevant Voorkeursmerken / modellen: Verhoogde zitpositie welkom, maar niet noodzakelijk No-go merken / modellen: Alles wat opvalt

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,192 per liter benzine / € 1,912 diesel/0,65 per KW

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Tesla Model 3 Long Range

€ 19.800

2019

190.000 km

Wat is het?

Ja, we weten het: dit is een elektrische auto. Maar op het EV-aspect na, voldoet ‘ie eigenlijk perfect. Iedereen heeft een Tesla Model 3 en dankzij de zeer beperkte configuratiemogelijkheden, zien ze er bijna allemaal hetzelfde uit! Dat is nog eens incognito rijden! De Model 3 is een vormloze rijdende zetpil en dat komt perfect uit voor wat jij er mee wil gaan doen. Het glazen dak is altijd standaard, dus die zal je ook moeten blinderen. LED-lampen zijn eveneens standaard, maar ja, dat hoort nu eenmaal bij een Model 3. Eentje ombouwen naar Halogeen valt meer op.

Hoe rijdt het?

Ook hier lijkt de incognito auto aan te sluiten op de wensen, want de Tesla is snel (nee, echt heel erg snel). Er zijn voldoende rijassistentiesystemen standaard. Laden gaat snel en de range is bij normaal gebruik makkelijk 400 km. Kom op, als jij 750 km achter iemand aan moet, val je op in elke auto. ‘Goh, wat is die grijze sedan met gele platen telkens toch de hele tijd vlak in de buurt. We moeten overigens wel toegeven dat het best fijn rijdt, zo’n Tesla. De besturing is kunstmatiger dan het gekreun van een Meid van Holland, maar de wegligging en balans zijn puik.

Kosten

Verbruik: 18,50 kWh

Brandstofkosten: € 151

Gewicht: 1.701 kg

Motorrijtuigenbelasting: 0 euro (voor nu)

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 266

Onderhoudsprognose

Hier win je weer wat, want over het algemeen zijn Tesla Model 3’s goed gebouwde auto’s. Dat is ook een beetje inherent aan het concept, want je hebt lekker weinig draaiende delen bij zo’n EV. De meeste issues zijn wat afwerkingsmissers, maar in grote lijnen zijn het vrij probleemloze auto’s. Accudegradatie valt reuze mee. Alleen de vroege Model S’en hadden daar nog een beetje last van. Wat wel een serieus issue is, zijn de draagarmen. Zeker als je veel op slechte wegen rijdt. Die krijgen het wat zwaarder te verduren. Ook zien de interieurs er een beetje sleets uit na een paar jaar intensief gebruik.

Afschrijvingsprognose

Ja, hier zul je wel wat gaan merken van het enorme aanbod. Binnenkort stort de gehele Nederlandse leasemarkt zijn Model 3 eruit. De verwachting is dat de prijzen heel erg laag zullen gaan worden. Met name de instappers met achterwielaandrijving in het wit met zwarte bekleding en de kleine wielen. Een leuk samengestelde Long Range (donkerrood, Performance wielen, wit interieur) zal ietsje duurder kunnen zijn. Maar reken maar dat je nog flink gaat afschrijven het eerste jaar.

Ford S-Max 2.0 EcoBoost Titanium 2.0 Aut.

€ 19.950

2016

120.000 km

Wat is het?

Een oud gediende in de Autoblog Advies-rubriek. De Ford S-Max komt telkens voorbij. In dit geval is het handig omdat iedereen denkt dat je een huisvader met lichtelijk sportieve intenties bent. Het is echter een topauto. Het grote voordeel is de ruimte. So much room for activities! Je kan de stoelen neerklappen voor een grote laadruimte om op te doen wat je wil doen. Ondanks dat de incognito auto niet enorm opvallend is, zijn ze wel degelijk zeldzaam. Dus als je te maken met een schuinmarcherende MPV-kennert, dan ben je wel opvallend.

How rijdt het

De Ford S-Max heeft zeer prettige rijeigenschappen. Met 241 pk niet zo snel als de Tesla of BMW, maar in het verkeer om iemand onopvallend te volgen heb je er voldoende aan.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,79

Brandstofkosten: € 280

Gewicht: 1.648 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91

Verzekering: € 85

Totale kosten per maand: € 455

Onderhoudsprognose

De Ford S-Max is een solide auto bij het juiste gebruik en onderhoud. Wel is het zo dat de motor en transmissie speciale onderhoud behoeven. Preventief de bak spoelen en de ketting vervangen kan je veel ellende besparen. Nu geldt dit overigens voor veel auto’s met soortgelijke techniek.

Afschrijvingsprognose

Hier voorzien we iets interessants. Uiteraard zul je het eerste jaar verreweg de meest afschrijving pakken. We gaan echter naar een periode dat waarbij nieuw verkochte auto’s totaal niet aansluiten met wat de occasionkoper wil. Dus enorme elektrische SUV’s? Daar zit niemand op te wachten. Ruime MPV’s met puike rijeigenschappen en beheersbare kosten om het rijdend te houden? Jazeker! Dus nette exemplaren met weinig kilometers zullen het altijd goed doen. Zoek daarom altijd naar een zevenzitter, ook al gebruik je die twee stoeltjes niet.

BMW 335d Gran Turismo (F34)

€ 19.950

2015

190.000 km

Wat is het?

De ultieme 3 Serie diesel van deze generatie. Het mooie van de F34-generatie is dat je alle kanten op kon qua uitvoering. In Nederland zie je zo vaak ‘BOMVOL!!1!’ Met redelijk wat opties. Maar in Duitsland kun je ze in waarlijk maffe specificaties krijgen. Standaard had ‘ie halogeen koplampen en ja, dat kom je geregeld tegen! Dan heb je een leuke incognito auto.

Een 335d xDrive heeft altijd Euro6, dus je kan de meeste steden nog in. In principe kun je alles wat we zeggen over de 335d ook zeggen over de 335i, maar die heeft de Duplex-uitlaat, terwijl de 335d twee keurige pijpjes links heeft. Nog meer incognito. Ga voor de Gran Turismo voor de oude-lullenlook, maar een sedan of Touring zie je ook overal, dus opvallen doe je niet.

Hoe rijdt het?

Als een raket. De 335d heeft standaard vierwielaandrijving en dat heeft ‘ie met 630 Nm ook wel nodig. De samenwerking met de achttraps automaat is erg goed. De besturing rond de middenstand is doods en vaag, alhoewel faceliftversies iets beter sturen. Potentieel kun je redelijk zuinig ermee rijden, 1 op 17 kan gewoon. De prestaties zijn echt uitstekend. 0-100 km/u in minder dan 5 seconden en een top van 250 km/u.

Kosten BMW

Verbruik: 1 op 13,12

Brandstofkosten: € 183

Gewicht: 1.720 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 191

Verzekering: € 155

Totale kosten per maand: € 529

Onderhoudsprognose

Het zijn oudere complexe auto’s, dus je zal er flink aan moeten blijven sleutelen. Bij de motor moet je even goed letten op de ketting of die ratelt: dankzij het xDrive-systeem is dat extreem prijzig om te vervangen. xDrive is zelf een omslachtig systeem, die tussenbak is duur en bij verkeerd gebruik gevoelig.

Afschrijvingsprognose

BMW’s schrijven hard af, maar hele dikke diesels in compacte 3 Series is altijd wel goede handel, eigenlijk. Ook al zegt iedereen dat diesel dood is. In dit geval zul je nog wel wat afschrijven, maar je ziet dat 335d’s van de vorige generatie ook met veel kilometers nog 5-9 kosten met 4 ton op de klok. Dus in dat licht bezien valt het heel erg mee. Een Touring is beter voor een goede restwaarde, maar ook duurder in aanschaf.

YOLO: Dodge Charger R/T Daytona (LX)

€ 17.695

2006

190.000 km

Wat is het?

Je vroeg om een snelle incognito auto met automaat en halogeen koplampen. Nou, dat is gelukt! Het incognito aspect ietsje minder. Maar zeg nou zelf, een auto met zwaar geblindeerde ramen die de hele tijd achter je aan kachelt valt altijd op, hé? Daarom moet je je verbergen in het openbaar. Ga voor een gele Charger Daytona met een Borla-sportuitlaat. Je valt op bij iedereen en iedereen heeft een mening over je. Niemand zou echter verwachten dat JIJ een privé detective ben in deze midlife crisis op wielen.

Hoe rijdt het

Een slecht rijdende auto kan heel erg leuk zijn. In dit geval is het allemaal niet best. Vage en veel te lichte besturing, wollige ophanging, weinig communicatie. Maar als je eenmaal gas geeft en je hoort die V8, dan maakt het je niet uit. Wat dat betreft rijdt de Charger een beetje zoals een Bayliner vaart. De prestaties zijn overigens meer dan orde, dit gaat met gemak harder dan 200 km/u en nog verder ook. Overigens zijn er voldoende modificaties te krijgen om het (veel) beter te maken.

Kosten Dodge

Verbruik: 1 op 7,28

Brandstofkosten: € 377

Gewicht: 1.810 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 108

Verzekering: € 80

Totale kosten per maand: € 565

Onderhoudsprognose

Het klinkt gek, maar we zouden eerder voor een Dodge Charger met V8 kiezen dan een premium Europeaan met achtcilinder. De thermostaat is een dingetje en de automaat moet geregeld gespoeld worden, naast het reguliere onderhoud. Maar dit is wel zo’n auto die voor jouw zorgt als jij voor de auto zorgt.

Afschrijvingsprognose

Verrassend goed! Zoals met meerdere Amerikaanse auto’s is er een duidelijk verschil tussen vier- of zescilinder enerzijds en een achtcilinder anderzijds. Voor zo’n V8 is altijd wel een fan te vinden. De Daytona mag dan niet enorm afwijkend zijn ten opzichte van de R/T, ze vertegenwoordigen toch een iets hogere waarde.

Conclusie Autoblog Advies:

En welke moet je dan kiezen? Nou, het is eigenlijk heel erg simpel. Geen van alle drie. Koop de beste bus die je kunt vinden voor het geld. Zoals alle privé-detectives doen. Als je meer dan 150 pk nodig gaat hebben, wordt het toch een bijzonder soort schaduwvolgen. Of je bent natuurlijk werkzaam als freelancer voor Cobra 11. Die mogen ook wel eens een Autoblog Advies aanvraag doen! Maar zonder gekheid, een bijzonder geconfigureerde 335d of 335i Gran Turismo lijkt het beste aan te sluiten op de wensen en eisen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto.