Bonus bonanza: Tesla Nederland geeft extra korting op Model Y

Tesla Model Y met korting, oh-oh-ho-ho-ho. Tesla Nederland doet het gewoon, zo weten wij dankzij een Tesla rijdende AB-lezer.

Gisteren en vanochtend kwam de Tesla Model 3 nog ter sprake, maar nu is de beurt aan diens forsere broer. Ik vergelijk de vorm van deze auto’s altijd maar, met een teek. Mocht je in de randstad wonen en nooit naar het Vondelpark gaan: dat is zo’n bloedzuigend insectje. In de provincie zit ‘ie vaak vast aan je Duitse herder. Of als je nog meer pech hebt, aan jezelf.

Zo’n teekje is eigenlijk heel klein, maar kan enorm veel bloed zuigen. Dan wordt het een soort kop met een ovalen zeppelin erachter. Dat is een beetje de Tesla Model 3 dus. Laag neusje, bolle cabine. De Tesla Model Y is wat er gebeurt als de teek echt de tijd krijgt zich vol te zuigen. Nog steeds een laag neusje, maar nu met een ware Hindenburg erachteraan.

Enfin, in tegenstelling tot de Model 3, heeft de Model Y nog geen facelift gekregen. Wellicht daarom, zet de Nederlandse importeur de auto nu ‘in de etalage’ met harde korting. Op een achterwielaangedreven Model Y die je reserveert tussen nu en 31 augustus (geleverd voor 30 september), geeft Tesla je 2.950 Euro graties geld. Kenners komt dat bedrag bekend voor. En ja, het is inderdaad hetzelfde bedrag als de SEPP-subsidie die je kan aanvragen als je een EV koopt in Nederland. Dubbel voordeel dus.

Het komt natuurlijk allemaal omdat er nog wat auto’s op voorraad staan. Deze gelden dan kennelijk wel nog als ‘nieuwe auto’s’. Okkazies komen immers niet in aanmerking voor de 2.950 Euro SEPP, maar voor 2.000 Euro SEPP (en die pot begint alweer aardig leeg te raken).

De goedkoopste Model Y staat momenteel in de boeken voor 45.990 Euro. Dus met een kleine 6K eraf, kom je onder de streep uit op 40K. Dat is natuurlijk in het Nederlandse autoklimaat waarin je 35K betaalt voor een Polo met wat leuke opties, een heuse superdeal. Koop dan?