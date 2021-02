Autoblog advies: niet Duitse premium sedan voor 5.000 euro - Autoblog.nl

Wat is de leukste niet Duitse premium sedan voor weinig? Team Autoblog ging op onderzoek uit.

Richard is zijn eigen bedrijf begonnen, een tijdje geleden. Ondank dat corona wel wat roet in het eten gooit, gaat het best goed. Zijn eigen toko groeit gestaag. Daarvoor moet hij wel geregeld met de auto op pad. Vaker dan gedacht. Het probleem is, Richard pakt telkens de Auris Wagon van zijn vrouw mee. Naast het feit dat er dus gevochten wordt om de sleutels, is Richard niet bijzonder gecharmeerd van de auto. Hij zoekt een eigen auto. Hij zou een auto op de zaak kunnen zetten en willen leasen. Echter, hij heeft geen zin in een elektrische auto (Richard maakt te veel kilometers) hij wil eigenlijk eerst een paar jaar groeien met zijn bedrijf, alvorens er een leuke auto komt.

Niet Duitse premium sedan

Richard weet overigens al behoorlijk goed wat hij wil: een niet Duitse premium sedan (een stationwagon mag overigens ook) Het moet een D-segment auto worden met minimaal vier deuren. Het liefst met minimaal 150 pk, om wel een beetje vooruit te kunnen. Een kleine E-segmenter of grote C-segment auto mag wel, zolang er voldoende comfort is en het verbruik meevalt.

Uiteraard komt een C-Klasse of 3 Serie bovendrijven. Echter, daar heeft Richard al naar gekeken. Dat zijn bijna allemaal afgetrapte exemplaren of voorzien van niet originele wielen, gekke spoilers andere tuning waar hij niet op zit te wachten. Hij wil bij klanten wel een beetje met een nette auto komen voorrijden. Kortom, als je niet een Audi, BMW of Mercedes wenst, maar wel een leuke premium youngtimer: wat zijn dan de opties?

De wensen en eisen van Richard voor een niet Duitse premium sedan op een rij:

Huidige auto’s Toyota Auris Wagon Koop/Lease: Koop Privé/Zakelijk Allebei, eigenlijk Budget 5.000 euro, mag 6.000 als het de moeite waard is Jaarkilometrage Zo’n 20.000 tot 25.000 kilometers Reden aanschaf nieuwe auto Ga meer auto rijden, wil graag getrouwd blijven Gezinssamenstelling Getrouwd dus, 1 kind Voorkeursmodellen Iets origineels (dat ook nog goed is) No-Go: BMW, Audi, Mercedes. Of Porsche, maar daat hoef ik mij bij dit budget geen zorgen te maken

Jaguar X-Type 2.5 Executive

€ 4.450

2005

150.000 km

Het is een overzicht geworden met auto’s die stiekem iets anders zijn. We beginnen de zoektocht naar een niet Duitse premium sedan met de Jaguar X-Type. Dit is meteen de meest onbegrepen auto geweest. “Het is gewoon een ordinaire Ford Mondeo”. Klopt, het was in technisch opzicht ook een Ford Mondeo. Toevallig ook een van de fijnst sturende auto’s in zijn segment. Daarbij is er wel degelijk een verschil, want de Mondeo is nooit met vierwielaandrijving leverbaar geweest en de X-Type met 2.5 of 3.0 motor had het standaard.

Ook is de koets compleet anders, om maar te zwijgen van het interieur. Desijtds probeerde Jaguar de auto iets boven C-Klasse niveau aan de man te brengen, maar de markt heeft tegenwoordig zijn werk gedaan. Je kan nu voor een redelijk bedrag een vrij keurige X-Type opsporen. Een voordele is dat ze vaak van iemand geweest die een dergelijke auto ‘snapt’. Niemand zet booskijkers op een X-Type. Check hier ons Jaguar X-Type aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Cadillac BLS 2.0T Business

€ 3.950

2007

105.000 km

Ook deze niet Duitse premium sedan is niet wat het lijkt. Het is een Cadillac die Cadillac nooit heeft verkocht in de VS. Stiekem is het gewoon een Saab 9-3 met een ander koetswerk erop. Je ziet zelfs duidelijk dat de verhoudingen van de BLS gewoon Saab zijn. Dat zijn de fijne stoelen gelukkig ook. Qua motor zijn zowel de 150 als de 175 pk sterke 2.0 uitstekend: smeuig, betrouwbaar en relatief zuinig.

Goed te tunen ook, als je iemand wil verassend. De wegligging is wel als een Saab, onverstoorbaar in rechte lijn, maar het is geen bochtenridder. Maakt niet uit, de waar voor je geld is bijna hilarisch. Voor een paar grijpstuivers heb je namelijk een fris exemplaar met weinig kilometers. Houd er wel rekening mee dat het lastig doorverkopen is: niemand kent deze Cadillac of zoekt erop. Betreft onderhoud, dak kan gewoon bij de Saab-specialist (oven googelen op Opel-dealer). Het Saab 9-3 Aankoopadvies geldt grotendeels ook voor de Cadillac BLS.

Volvo S40 2.4 Summum

€ 4.750

2005

185.000 km

Misschien wel de best klinkende uit het lijstje. Zeker als je de luchtinlaat en uitlaat even aanpast zijn de mooiste klanken uit dit blok te verkrijgen. Het is ook meteen het enige dat echt Volvo is, want in principe is het gewoon een Ford Focus sedan, maar dan met zo’n krokodilletje op de het T-shirt. Dat zorgt voor dezelfde voor- en nadelen. De S40 is niet zo’n stuurmansauto als de Focus, maart het is duidelijk een fijn sturende auto. De ruimte is relatief beperkt, alhoewel de zitpositie (en ruimte) voorin uitstekend.

Nog een nadeel is de roestvorming die je ziet bij deze auto’s. Het loont de moeite om extra geld uit te geven voor een exemplaar dat altijd binnen heeft gestaan. Het voordeel is dat Volvo een heel neutraal imago heeft. Je stoot niemand tegen het hoofd, maar je hoeft ook zeker niemand iets uit te leggen. Of in het geval van een getunede BMW: jezelf te verontschuldigen. De ideale niet Duitse premium sedan, wat dat betreft. Bekijk hier het Volvo V50 aankoopadvies (de V50 is de station-versie van de S40).

Seat Exeo 1.8T Style

€ 5.950

2009

165.000 km

Dit is stiekem misschien de beste auto van de Volkswagen Group in de recente historie. In technisch opzicht is het geen Seat, maar een B7-generatie van de Audi A4, dat op zijn beurt een B6-generatie was. Seat verhuisde de complete assemblagelijn van Ingolstadt naar Martolrell. Kijk even goed welke specificatie je zoekt, de stationwagons (ST) zijn veel fraaier, maar een stukje duurder. De 1.6 motor goed, maar niet vooruit te branden.

De 1.8T is een sterk blok, beter dan de 2.0 TSI die je ook kon krijgen. Nog een voordeel van de Exeo: je hebt het dashboard uit de Audi A4 Cabriolet, dus keurig voor elkaar. Daarnaast heb je standaard de uitstekende sportzetels. Is het allemaal hosanna met deze niet Duitse premium sedan? Op zich wel, zolang je op de snelweg blijft. Daar excelleert ‘ie. Op binnenwegen is net een old-school Audi, wat het eigenlijk ook is.

Honda Accord 2.4 Exclusive (CL)

€ 4.950

2005

175.000 km

Maar het moest toch een niet Duitse premium sedan zijn, toch? Is Honda wel premium? Jazeker, de Honda Accord is super-premium. Het nadeel is dat de marketingafdeling van Honda dit niet wist te vertalen naar de consument. In de VS noemde men deze auto ‘Acura TSX’. Kijk, dat klinkt al meer premium. Het is eigenlijk de ideale auto. De Accord heeft een bijzondere prettige wegligging, is rijk uitgerust en voorzien van een prettige motor.

De 2.4 levert zelfs 200 pk. Nu moet je daar flink toeren voor maken, maar dat de motor met plezier. Het is een fijn en ‘eerlijk’ blok. Geen rare gaspedaal-software, geen vals spelende turbo’s. De Accord is niet veel van verkocht in Nederland en de meeste eigenaren hebben door dat het fijne auto’s zijn, dus vaak staan ze niet te koop. De Type-S is sportiever aangekleed en ziet er nog wat dikker uit. Deze is wel ietsje lastgier te vinden in het budget.

Alfa Romeo 159 2.2 JTS Distinctive (939A)

€ 4.950

2009

120.000 km

Het is een bijna YOLO, deze Alfa Romeo. Met name omdat de schrijver van dit artikel zélf een 159 heeft gehad. Die was niet geheel foutloos. Met de jaren werd de auto wel beter. Ga dus voor een zo laat mogelijk exemplaar, sowieso 2008 of later. Qua motor is de 1.8 MPI het meest betrouwbaar, maar die is niet echt vlot. De 2.2 heeft wat ketting-issues, dus check dat van te voren even. De 1.7 turbo is nog fijner, maar valt buiten budget.

Sowieso, check hier ons Autoblog-aankoopadvies van de Alfa 159. Wel is het verreweg de meest geslaagde niet Duitse premium sedan. Het interieur is verzorgd en origineel. Ook het exterieur is nog altijd erg fraai. Sterker nog, stiekem is de 159 niet iets mooier dan de Giulia, nietwaar? Tip: set er een setje andere veren en dempers op, het transformeert de auto op een positieve wijze.

YOLO: Chrysler 300C CRD met zo’n chromen neus erop

€ 4.950

2007

200.000 km

Ja, je kan natuurlijk ook ook veinzen dat het erg goed met je gaat. Waarom koop je dan geen Chrysler 300C? Dan heb je meteen een lekker slagschip. Ook hier is het niet helemaal een Chrysler, want het LX-platform is opgebouwd uit wat Mercedes-onderdelen (W220). Ook de motor komt van Das Haus. We raden hier met klem een diesel aan. Ten eerste omdat het een bijzonder fijn blok is.

Ten tweede omdat de V6 benzine motoren in de 300C niet echt bijzonder zijn, maar wel zuipen (en een goede V8 is veel duurder). Bij particulieren zie je voor om en nabij de 5 mille zo’n Chrysler te koop staan. Het is ontiegelijk incourante waar, dus wellicht dat je met een laag bod alsnog succes hebt. Omdat het een zware diesel is, zijn de MRB en verzekering wel wat hoger. Ook leuk is dat je er alles mee kunt doen. Een Bentley-esque neus is zo erop gezet.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!