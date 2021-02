Koreaanse golfer hengelt drie gratis auto's binnen - Autoblog.nl

De Koreaanse golfer Tae-Hoon Kim kan een aardig balletje slaan, wat hem beloonde met maar liefst drie auto’s in korte tijd. Voor nop!

Vergelijkingen tussen auto’s en golfen worden vaker gemaakt. Niet alleen omdat Volkswagen de naam van de sport ontleent aan een hatchback, maar ook omdat auto’s wel eens in de markt worden gezet als ‘ideaal om je golftassen mee te vervoeren’. De McLaren GT bijvoorbeeld, die heeft een achterbak die precies groot genoeg is voor een golftas.

Toernooien

Maar auto’s komen ook terug in het golfen. Zo heeft Porsche haar naam verleend aan een toernooi in Duitsland. Dit trucje sloeg aan, want nu gebruikt Genesis golf om ook hun merknaam iets bekender te maken. Dat doen ze met een golftoernooi dat ‘Genesis Invitational’ heet.

Gratis auto’s

Het mooie van deze merktoernooien is dat ze ook heel makkelijk een PR-stunt kunnen uithalen met de hoofdprijs. Uiteraard zal er het nodige geldbedrag aan verbonden zijn, maar een golfer maakt kans op de hoofdprijs, één van de auto’s van het merk. Wellicht dat je ’s werelds beste golfers overhaalt om Genesis te gaan rijden. Maar Genesis sponsort meer golf-evenementen, ook in thuisland Zuid-Korea.

Topspeler

Dan kan het gebeuren dat je een golfer een aardige collectie auto’s mee geeft. Dat gebeurde in het geval van Tae-Hoon Kim. Deze Koreaanse golfer won al twee prijzen op het vorige golf-evenement van Genesis, zo’n vier maanden geleden. Hij won dat toernooi en sleepte daarmee een Genesis GV80 in de wacht. Ook kreeg hij de topplek op de ‘Order of Merit’ die geldt binnen golf, een soort ranglijst. De prijs daarvoor: een Genesis GV70, de iets kleinere broer van de GV80.

Nog eentje dan

Vier maanden later, nu dus, op de Amerikaanse Genesis Invitational speelde Tae-Hoon Kim wederom de sterren van de hemel. Hij wist op één van de holes een hole-in one te maken. Dat maakte hem de beste speler van het toernooi en leverde hem de hoofdprijs op. Een Genesis G70, de kleinste sedan van het merk. Oftewel: de Koreaanse golfer hengelde binnen vier maanden drie auto’s binnen.

Wat je moet met drie Koreaanse luxeauto’s? Tae-Hoon Kim heeft de SUV’s gedoneerd aan zijn ouders. Het doel van de G70 is nog niet bevestigd. Het is natuurlijk ook vaak een flink staaltje marketing.