Autoblog advies: sportief Golf alternatief voor 7 mille - Autoblog.nl

Wat is het beste sportieve Golf-alternatief voor 7.000 euro? Team Autoblog gaat op onderzoek uit!

Soms zijn antwoorden heel erg simpel. Als je een Golf wenst met de kwaliteiten van een Golf voor de prijs van een Golf, dan is het verstandig om een Golf te kopen, nietwaar? Zo dachten Simone en Harry er ook voor lange tijd over. Harry kocht 15 jaar geleden zijn eerste auto (een Golf III) en inmiddels zit hij op zijn vierde auto, nog altijd een Golf. Het formaat is precies goed, je kan er mee op vakantie en mensen kunnen mee op de achterbank.

Na een Golf III, Golf IV en tweemaal een Golf V zou een Golf VI een logische keuze zijn. Dus uiteraard was Harry op zoek naar dat model. Zijn neef werkt bij een Kia garage en raadde hem een Cee’d aan. In het budget van Harry was dat nog de eerste generatie, niet echt een upgrade vanuit een Golf V.

De huidige Golf van Haryy en Simone heeft inmiddels 270.000 km gelopen. Ze willen nu een iets jongere auto met aanzienlijk minder kilometers. Harry heeft al gekeken, een beetje leuke sportieve uitvoering is al gauw 10 mille. Het nadeel: het budget is 7.000 euro. Naast een motorfiets en een surfplank moest Harry het even rustiger aan doen qua financiën, voornamelijk omdat hij de broedmachine heeft aangezet (met andere woorden: Simone is zwanger!). Van harte gefeliciteerd! Er moet dus iets komen dat modern genoeg is voor gebruik voor alledag, maar niet al te veel kost en vooral een tijdje mee kan gaan. Oh ja, en het mag een beetje sportief zijn qua aankleding, het hoeft echter geen sportuitvoering te zijn.

Huidige auto: Golf V, daarvoor Golf V, Golf IV en Golf III Koop/lease: Kop Zakelijk/Privé Voornamelijk privé Budget 7.000 euro maximaal Jaarkilometrage Zo’n 20.000 km per jaar Reden aanschaf nieuwe auto Golf heeft al 270k gelopen Gezinssamenstelling Getrouwd, kinderen onderweg Voorkeursmodellen Volvo V40 R-Design in Rebel Blue, maar die is te duur No-go Zullen we eens géén Golf doen?

Seat León 1.4 TSI FR-Line (1P)

€ 6.750

2009

80.000 km

De Seat Leon is de meest logische keuze als je een Golf wil die geen Golf mag zijn. In veel opzichten lijkt de auto op de Volkswagen. Het PQ35-platform is identiek en de motoren komen grotendeels overeen. Deze generatie Leon ziet er qua lijnvoering nog steeds fris en modern uit, zeker de facelift-versies met FR-pakket. Het interieur is al vaak bekritiseert. Dat is deels terecht, want er zit niet veel sjeu aan.

Echter, de meeste opties die je nodig hebt zitten erop, de stoelen zitten uitstekend en er is voldoende ruimte. De 1.4 TSI motor is erg prettig in de omgang. Zowel qua prestaties als verbruik. Foutloos zijn ze echter niet, dus bekijk dit Seat Leon aankoopadvies aandachtig. In veel gevallen heeft de motor onder garantie al een fix gehad of heeft de vorige eigenaar dat moeten doen. Check dus even het olieverbruik. Als dat meer dan 1 liter op 5.000 km is, ren hard weg. Even vragen of je een proefritje mag maken van 5.000 km, dus.

Mazda 3 1.6 TS+ (BL)

€ 6.950

2011

140.000 km

Als je op zoek bent naar een sportief Golf-alternatief, dan moet er wel een Mazda 3 in staan. Deze compacte Japanner met Focus-genen is een graag geziene kandidaat voor de sportievere bestuurder. De 1.6 motor is op zich prima, zij het een beetje futloos. Het blokje is wel soepel en erg betrouwbaar. De 2.0 is uiteraard sneller, maar verbruikt ook meer. Niet iets dat je klan gebruiken als je de babykamer moet verven en aandelen Pampers, Zwitsal en Bambix moet kopen.

De TS+-uitvoering is meer dan voldoende, zeker als er een knap setje wielen onder zit. De GT-M is alleen leverbaar met een dikke 2.0 benzine of 2.2 diesel. Maak niet de fout door de vorige Mazda 3 te kiezen, die kunnen erg veel last hebben van extreme roestvorming. Zonde. Tip: als het niet per se een hatchback hoeft te zijn, een Mazda 3 Sedan ziet er best gaaf uit en is soms zelfs iets goedkoper.

Renault Mégane TCe130 GT-Line

€ 6.950

2011

125.000 km

Een Mégane R.S. wordt een beetje lastig in deze prijsklasse, of je moet zoeken naar een exemplaar uit 2003. De Mégane III is echter de betere keuze in veel opzichten. Zeker in deze uitvoering (GT-Line) met deze motor (TCe130) is het een fijne combinatie. De 1.2 motor is met 130 pk meer dan voldoende gemotoriseerd en blokje is nog redelijk potig onderin, ook. De GT-Line uitvoering is wat lastiger te vinden. Het is geen absolute must-have als je er nuchter instaat.

Het geeft de Mégane echter wel wat meer body. Dat niet alleen, de auto heeft ook een fijner chassis. Aanzienlijk meer scherpte en stabiliteit zonder dat het comfort er echt onder lijdt. Typisch Frans dus. Qua betrouwbaarheid is het zaak om ons Renault Mégane III-advies te bekijken. Het is niet zo dramatisch als het lijkt, de meeste punten zijn goed te verhelpen voor alleszins redelijke bedragen.

Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium (DYB)

€ 6.900

115.000 km

2012

Heel simpel, als je een sportief Golf alternatief zoekt, is de Ford Focus misschien wel de eerste auto waarna je kijkt. Deze derde generatie stelt op zich niet teleur. Echter, het verschil is niet zo groot als je zou denken. De Golf is in de jaren beter geworden en het scherpe randje is er bij de Focus afgehaald. In het budget kun je kiezen tussen een atmosferische 1.6 Ti-VCT viercilinder of een 1.0 EcoBoost.

De viercilinder is een fijnere en eenvoudigere motor. Qua prestaties en verbruik lijkt het verschil groot te zijn, maar in het echt valt het heel erg mee. De 1.0 pakt iets beter op bij lage toeren, de 1.6 trekt wat fijner door. De Titanium-uitvoering heb je wel nodig, de basis-uitvoeringen zijn wel erg kleurloos.

Honda Civic 1.4 Sport (FK)

€ 6.995

2010

95.000 km

Als je iets aparts zoekt, dan kun je ook bij Honda terecht. De Japanners laten de Civic al sinds 2005 eruit zien als een ruimteschip. Je zou denken dat het ooit zo futuristische uiterlijk heel slecht oud wordt, maar dat valt mee. Het oogt nog altijd vrij fris, alhoewel dat natuurlijk persoonlijk is. Wat niet persoonlijk is, is de kwaliteit. De plastics zijn niet zo mooi als in een Golf, maar het geheel is degelijk in elkaar geschroefd en nog belangrijker: alles werkt. De Civic is zo’n typische Honda waar over het algemeen niet al te veel mis mee gaat.

De 1.4 motor met 100 pk is nét aan, zeker omdat je ‘m behoorlijk op toeren moet houden als je de gang erin wilt houden. Een 1.8 motor verbruikt op zich niet heel veel meer en is in het budget ook te vinden. Even een proefritje mee maken dus. Het aparte uiterlijk staat het praktische nut niet in de weg. De kofferbak is erg ruim en ook op de achterbank is er voldoende ruimte.

Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Edition Two

€ 6.990

2011

125.000 km

Nog niet zo heel erg lang geleden had Mitsubishi nog een complete line-up aan modellen. De Lancer is een beetje een apart doch sportief Golf alternatief. Het was even twijfelen tussen een Toyota Auris of deze Lancer. De Auris is eigenlijk op alle vlakken beter en vooral verfijnder. Echter, bij de Lancer krijg je veel waar je voor je geld en de auto ziet er lekker sportief uit.

Het is ook een onalledaagse auto, wat misschien een verademing is als je altijd Golf hebt gereden. Je herkent de Lancer Sportback zo op[ de parkeerplaats bij de MediaMarkt. De 1.8 is verreweg de fijnste motor, de 1.6 Cleartec is ook prima. Sla de 1.5 over.

YOLO: Alfa Romeo Giulietta 1.4T Distinctive

€ 6.900

2011

145.000 km

Nuchter beschouwd is de Alfa Romeo Giulietta niet eens echt een ‘YOLO’ auto. Het is in principe een prima sportief Golf alternatief. De reden dat de auto in de YOLO-categorie valt is dat de kosten ietsje hoger zullen uitvallen. Eerlijk is eerlijk, de Giulietta is meer een Audi A3 concurrent dan een Golf-tegenhanger. Een leuke sportieve uitvoering wordt iets lastiger in het budget. De 1.4T motor is een erg fijne blokje, dat met 170 pk meer dan voldoende pit biedt.

Sterker nog, het is bijna een snelle auto. Qua uiterlijk is het in de juiste kleurstelling en met de correcte velgen een erg fraai model. Om te rijden is het Alfa-gehalte iets minder aanwezig. Het is op zich prima, maar niet echt een unieke ervaring, zoals de 147 dat wel kon bieden. Over de Distinctive-uitvoering kunnen we kort zijn: daar zit alles op wat je nodig hebt.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!