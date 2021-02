Leukste elektrische auto* krijgt nog leukere versies - Autoblog.nl

De leukste elektrische auto (*die er nog aan zit te komen) genaamd Alpha Ace krijgt twee versies die de auto wellicht nóg leuker maken!

Een tijdje terug kregen we bericht dat Alpha een auto wilde gaan bouwen. We kennen Alfa als de ene helft van Alfa Romeo, maar dit merk (geschreven met ph zoals de letter) gaat zich richten op kleine elektrische auto’s. Hun eerste wapenfeit heet Ace.

Retro

Compacte elektrische auto’s zijn er voldoende. Alpha wil dan ook de ogen op zich richten door retro-design toe te passen. Dat is prima gelukt. De Ace doet erg denken aan de kleine Japanse coupés van weleer, maar is gloednieuw. En dus een elektrische aandrijflijn. Oude uitstraling, nieuwe techniek. Een combinatie die niet altijd in de smaak valt, maar als een poster op je muur altijd lekker scoort.

Potent

Qua specs lijkt de auto in eerste instantie niet tegen te vallen. 250 mijl (400 km) actieradius is mogelijk en de achterwielen doen de aandrijving. De Alpha Ace sprint van 0 naar 96 km/u in 6 seconden. Alpha deelt vooralsnog eerst beelden van prototypes, maar je kunt al pre-orderen op de website van Alpha.

Nog leuker

Kun je doen, maar we willen je graag ook nog even kennis laten maken met twee versies van de Alpha Ace die er ook komen. Deze zijn recent voorgesteld om de reguliere Ace te vergezellen.

Performance Edition

Alsof het om een Audi RS e-tron GT gaat, is er nu ook een Alpha Ace Performance Edition. Deze is qua cijfers potenter dan de Ace. Dit omdat nu de voorwielen helpen bij de voortstuwing. Dat verkort de sprinttijd naar 4,6 seconden. Dit ondanks een hoger gewicht: de reguliere Ace weegt 1.632 kg, de Ace Performance 1.723 kg. Dat laatste heeft wel wat effect op de actieradius: de Ace Performance levert 30 mijl in (48 km) in voor een actieradius van ‘meer dan 220 mijl’. Snel omgerekend gaat het dan om rond de 355 km.

Alpha Ace JAX

De tweede versie is voor de avonturier. Voor degene die zich graag naast de gebaande paden waant, maar geen zin heeft om een Tesla Cybertruck of GM Hummer te kopen. Dit is alles wat je nodig hebt, de Alpha Ace JAX.

JAX staat voor Junior All-Terrain Crossover (met ‘cross’ als ‘X’ natuurlijk). Het gaat nadrukkelijk om een CUV, een compact utility vehicle. Dit om de term SUV te voorkomen. Zo op de plaatjes lijkt de Alpha Ace JAX juist geen SUV maar een auto die klaar is voor het terrein. Dikke banden, opgehoogde carrosserie en bullbars en dergelijken rondom met een dakrek en extra spotlights aan de voorkant.

Technisch is de JAX beschikbaar als voor- en vierwielaandrijver, met een actieradius van 250 mijlen (400 km) zoals de reguliere Ace. 0 naar 100 gaat in 6,5 seconden vanwege het extra gewicht. De Alpha Ace JAX mag ook trailers trekken, mits deze niet zwaarder zijn dan 840 kg.

Algemeen

Voor alle drie versies geldt dat je er een retro-geïnspireerd interieur bij krijgt die toch voorzien is van de nieuwste technologie. Je kunt, zoals je op de foto’s kunt zien, kiezen uit verscheidende stofjes die het wat gezelliger maken. Het Alpha Ace project klinkt als een hele leuke en de Performance en JAX maken de keuze reuze. Bestel maar!