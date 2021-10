Praktische familie EV voor erbij (17.5K) – Autoblog Advies

Wat als je een praktische familie EV als eerste auto zoekt?

Uiteraard is het AB Advies van vandaag ook geheel elektrisch. We leven immers in de EV-10-daagse 2021. Voor vandaag hebben we niet een mailtje van een specifiek persoon, dan wel meerdere personen. Als het om zakelijke keuzes gaat, zoekt iedereen het dikste voor het minste bijtelling. Een beeld dat we de afgelopen 10 jaar hebben kunnen zien. Maar er komen ook meer en meer aanvragen voor elektrische occasions. Zeker met de aanschafpremie.

Die is voor dit jaar helemaal opperdepop, maar voor volgend jaar is er een nieuwe aangekondigd. Het potje is aanzienlijk groter (maar het te ontvangen bedrag is lager). Meer consumenten kunnen er nu van genieten. Dat is heel erg fijn. Maar wat moet je dan kiezen?

Voor het ‘advies’ van vandaag gaan we namelijk kijken wat je kunt krijgen voor zo’n 17.500 mille. Met een beetje wachten, korting en de subsidie zit je dan op zo’n 15 mille, wat een populair bedrag is om uit te geven aan een handige familieauto.

Dit zijn de parameters waarop wij zochten voor een handige familie EV voor erbij:

Huidige auto(‘s) Vijfdeurs hatchback met benzine-motor Koop / Lease Koop Budget: Tussen € 15.000 en € 17.500 Jaarkilometrage Minder dan 10.000 km Brandstofvoorkeur Elektrisch Reden aanschaf andere auto Gebruik maken van nieuwe subsidie Gezinssamenstelling Twee volwassen, twee komma drie kind, videocamera Voorkeursmodellen Praktisch No-go Alfa 159

Disclaimer praktische familie EV (Deel I)

Let op: in veel gevallen werden de auto’s zakelijk gereden. Dit houdt in dat de de vorige eigenaar niet BTW-plichtig was. Je kunt als je de auto weer zakelijk wil gaan rijden, eventueel de BTW terugvorderen. De ‘ex BTW’ prijs is dus eigenlijk pure misleiding en oplichting. Je zult immers (OOK ZAKELIJK!!!!) De volle prijs aan de garage waar je ‘m koopt moeten voldoen.

Disclaimer praktische familie EV (Deel II)

Hetzelfde geldt voor auto’s die in aanmerking komen voor subsidie. Volgend jaar is er weer een potje beschikbaar. Ook hier geldt, het bedrag kun je terug gestort krijgen. Aan de handelaar zul je gewoon de volle prijs moeten betalen. Deze prijs dient vermeld te worden in het kopje prijs. Alles wat anders vermeld wordt is pure misleiding en je moet je zelf afvragen of je wel met dergelijke ‘creatieve adverteerders’ te maken wil hebben.

Renault Zoe R90 Intens

€ 16.960

2018

40.000 km

Een van de oudgedienden in deze klasse is de Renault Zoe. Wat kunnen we erover zeggen? De ene is de andere niet! Toen de Zoe net geïntroduceerd was, waren er de nodige aandachtspuntjes. Het interieur was vrij matig afgewerkt, de range belabberd en niet elke Zoe stak even degelijk in elkaar. Met de jaren werd dat beter en beter (de auto wordt nog steeds gebouwd). Naast de BTW is er nog iets waar je bij de Zoe op moet letten. In sommige gevallen betreft het aanschaf van de auto inclusief accu. In andere gevallen betreft het een lease accu.

Veel mensen hebben de voorkeur voor de aanschaf. Anders koop je een auto en moet je een leasebedrag per maand betalen om te kunnen rijden. Accu’s zijn dure ondingen, dus op zich is die lease niet zo’n gek idee. Als ze niet goed zijn, regelt Renault een nieuwe (of verbeterde) accu voor je. Superruim is de Renault Zoe niet, maar met vijf deuren is het een praktische familie EV (alhoewel niet de ruimste) en de Intens-uitvoering is erg compleet. Op een volle accu kun je volgens de WLTP zo’n 300 km rijden. Niet verkeerd. Laden gaat helaas niet heel erg snel. Check hier het Renault Zoe aankoopadvies.

Kia Soul EV (PS)

€ 17.450

2016

70.000 km

Kia was er ook relatief vroeg bij met de Soul EV. Er zijn diverse voordelen aan deze auto. Te beginnen met het uiterlijk. Natuurlijk, het moet je ding zijn. Maar het is een guitig en stoer wagentje. Niet de zoveelste vergezochte crossover, maar meer in de sfeer van de Nissan Cube Scion xB (je weet wel, de Daihatsu Materia). Daarnaast is het ook een zeer degelijk en betrouwbare auto. Ondanks dat de Kia Soul EV niet een enorm degelijke indruk achterlaat, is het wel degelijk een betrouwbare auto.

Het interieur in deze praktische familie EV is een tikkie verouderd. Nog een nadeeltje; de 27 kWh-batterij. Die is in no-time leeg. Zelfs de NEDC-opgave is bizar laag: iets meer dan 200 km. Die Kia is dus vrij snel leeg. Snelladen kan wel, dus dat is op zich niet verkeerd. In het land zijn ze redelijk goed te vinden voor een correcte prijs. Ze zijn allemaal compleet uitgerust, maar de ExecutivePlusLine heeft achterbank verwarming, geventileerde voorstoelen, leren bekleding en een panoramadak. Altijd geinig.

Hyundai Ioniq Premium (AE)

€ 17.500

2016

85.000 km

Dit is waarschijnlijk de beste keuze als je op zoek bent naar een praktische familie EV. De Ioniq is de Keke Rosberg van de elektrische occasions. Zelden scoort ‘ie een nummer 1 plaats en het is nogal kleurloos, maar overal soort ‘ie erg goed. Het is geen racemonster, maar met 120 pk kom je goed mee. In 9,9 sec naar de 100 is bijna vlot te noemen. De actieradius is 280 km volgens de NEDC, niet enorm indrukwekkend. Je kunt echter redelijk goed snelladen, dus een heel groot probleem is het ook weer niet.

De Premium is de meest luxe uitvoering, waarmee de Ioniq bijna door zijn veren zakt van de uitrusting. Je hebt vijf deuren en een redelijke bagageruimte. Je hebt zelfs nog fabrieksgarantie voor 2 jaar! Zijn er ook nadelen op de beperkte range na? Niet heel erg. Het rijdt een beetje inspiratieloos. Het interieur is keurig, maar het is geen Golf qua ambiance. Alles is duidelijk tegen een bepaalde prijs gebouwd. En dat merk je in de vraagprijzen, want we vonden meerdere exemplaren in het budget.

BMW i3 94 Ah (I01)

€ 17.500

2015

55.000 km

Net als de Renault Zoe is de BMW i3 ook een evergreen onder de betaalbare EV’s. De auto was destijds revolutionair. Om de laatste paar achtergestelden over de streep te trekken, kon je de i3 ook krijgen met een range-extender van Kymco. Maar die laten we even voor wat het is, simpelweg omdat we op zoek zijn naar een volledig elektrische auto. De BMW i3 heeft absoluut niet de beste range als je de instapper (60 Ah) hebt, zoek dus de 95 Ah-versie. Die heeft een heel acceptabele range van 300 km (bij de 60 Ah-versie is het 200 km ongeveer).

De i3 heeft een briljant ontworpen exterieur én interieur. In beide gevallen komt het gek genoeg nog steeds modern over. Heel erg knap gedaan. De auto is vrij compact, maar bizar ruim. Met recht een praktische familie EV, dus! Qua rijeigenschappen is het niet direct een BMW, maar in stedelijke omgevingen is het een zeer kwiek apparaat. Voordeel: er zijn er veel van te vinden in Nederland. Nadeel: ze zijn lang niet allemaal compleet uitgerust.

Volkswagen E-Golf Comfortline (Typ 5G)

€ 17.350

2015

65.000 km

Ondergetekende heeft net besloten dat de Hyundai Ioniq de meest nuchtere keuze in het rijtje is. De Golf is gek genoeg een auto van uiterste. Het elektrische gedeelte van de auto is niet perfect. De prestaties van de e-Golf zijn prima. Hetzelfde niveau als de Ioniq. Het vermogen is dan ook bijna gelijk, net als het gewicht. De accu is slechts 26,5 kWh groot. Snelladen is mogelijk, maar 40 kW is niet denderend tegenwoordig. De actieradius is 190 km, volgens de NEDC.

Je mag in de praktijk blij zijn om meer dan 100 km te halen met deze praktische familie EV. En 100 km, da’s niet bijster praktisch. Er zijn PHEV’s die dat tegenwoordig bijna halen. Het grote voordeel is de auto eromheen. De Golf VII is een zeer puike auto. Het interieur is ruim, praktisch en verzorgd. Het rijdt werkelijk uit de kunst: stil en comfortabel. Het voelt als een klasse hoger aan, ook in dit overzicht. Doorsparen voor een 2017-model is zeker de moeite, want die hebben een range van 230 km volgens de WLTP. Nog steeds niet bijzonder, maar iets acceptabeler.

Nissan Leaf Zero Edition 40 kWh

€ 17.000

2018

80.000 km

Bij Nissan kon je een tijdje twee C-segment hatchbacks kopen. De Pulsar en de Leaf. De Nissan Leaf is niet alleen milieuvriendelijker. Op veel meetbare vlakken is de Leaf gewoon de (veel) betere auto. Een uistekende praktische familie EV, dus. De tweede generatie is een stuk prettiger voor het netvlies. De eerste Nissan Leaf zag eruit alsof ‘ie rondjes zwemt in de Marianentrog. De tweede generatie is niet bijzonder mooi, maar wel gewoon keurig. Waar je bij veel auto’s in dit overzicht nog te maken hebt met de eerste generatie (of een doorontwikkeling van de eerste generatie), is deze Nissan Leaf van de tweede generatie.

Voorsprong door techniek, noemen we dat op de redactie! De 40 kW-versie is de instapper, maar waar de meest accupakketten van de auto’s uit dit lijstje op 20-30 zitten, heb je met 40 kW al gewonnen. Volgens de WLTP is de actieradius 270 km. Dat is niet extreem, maar wel prima en (veel) meer dan concurrenten doen in de NEDC. De Nissan Leaf rijdt stiekem best fijn. De auto is niet extreem zwaar (lichter dan een Honda e, bijvoorbeeld) en met 150 pk en 320 Nm kom je prima van je plek. Qua uitrusting moet je even opletten. De Visia en Acenta zijn niet bovengemiddeld luxe, de N-Connecta en Tekna zijn wel wat luxer.

Mercedes B250e Electric Drive

€ 16.740

2015

55.000 km

Als het echt ruim moet zijn, waarom geen Mercedes? Het voordeel is dat de B-Klasse van zichzelf een flinke auto is. In dit geval met een dubbele bodem, dus je merkt bijna nergens aan dat de elektroversie anders is dan een vergelijkbare B-Klasse op benzine. Wat dat betreft is het een praktische familie EV. Positief: de prestaties! Dit zijn echt best vlotte apparaten. Onder de kap heb je 180 pk en maar liefst 340 Nm vanaf 0 toeren. Ook is de B-Klasse bijzonder ruim en zit er een hoogwaardig dashboard in.

Niet het mooiste wat Mercedes heeft gebouwd, maar de ambiance aan boord van de B Electric Drive is aangenamer dan bij de Ioniq. Het grote nadeel voel je al aankomen. De actieradius. In het beste geval haal je 200 km, volgens de NEDC! Reken maar dat je ook hier moeite moet doen om die 100 km te halen. Het laden is ook niet al te denderend. Wat dat betreft is het net de E-Golf: puike auto, matige aandrijflijn.

