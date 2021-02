Red Bull bevestigt: Verstappen heeft escape clausule - Autoblog.nl

Red Bull bevestigt dat onze held Max Verstappen een clausule in zijn contract heeft staan om ‘oké doei’ te zeggen voor 2024.

We zijn nog een maand verwijderd van het moment dat de nieuwe F1 bolides in actie zullen komen. Dat zal dan gebeuren in Bahrein tijdens de eerste en meteen ook enige F1 wintertest van het jaar. Twee weken later volgt dan de eerste race van het seizoen in het oliestaatje en wellicht blijft het circus net als vorig jaar weer even hangen, om er ook maar meteen de tweede race van het seizoen te doen.

Max-nieuws

Voor het zover is ontdooit de F1 wereld echter nog even uit de vriekoude met heet nieuws. Zo tekende Lewis Hamilton eindelijk zijn lang verwachte nieuwe deal met Mercedes en werd Spandex-fan Alonso op zijn fiets recht in de wenkbrauw getroffen door een auto. Maar ja, allemaal leuk en aardig, doch wij oranje brillen zijn natuurlijk alleen maar benieuwd of er ook nog Max-nieuws is.

Clausule

Wel, gelukkig vallen we weer met onze neus in de boter die Helmut Marko heet. De zachtaardige Oostenrijker laat ons namelijk weten dat Max Verstappen wel degelijk een clausule in zijn contract heeft staan die hem in staat stelt Red Bull Racing vroegtijdig te verlaten. Verstappen staat officieel onder contract bij team rode stier tot en met 2023. F1 Insider heeft echter uit Der Helmut weten te trekken dat Max weg mag als de auto knaak is:

Yes, there is a performance clause. I don’t want to go into details, but it more or less says that Max can compete for race wins and the world championship on his own merits. If he can do that, his contract is extended. If not, he would be free. Helmut Marko, moest een traantje wegpinken bij Free Willy

Op zich is dit overigens geen nieuws dat komt als een donderslag bij heldere hemel. Meerdere publicaties dachten al langer te weten dat Max een dergelijke clausule in zijn contract had staan. Nieuw is nu echter dat Red Bull er niet meer (heel) vaag over doet. Zonder in details te treden, treedt Helmut Marko namelijk redelijk in detail over wat de clausule precies behelst.

0,3 seconden

Volgens F1 Insider is ‘ie zo geformuleerd dat de auto van Red Bull Racing gemiddeld niet meer dan 0,3 seconden per ronde langzamer mag zijn dan de snelste auto van het veld. We gaan ervan uit dat het contract nog wel wat preciezer stipuleert hoe die 0,3 seconden dan berekend worden.

Maar goed, de bottom line is dus dat Max Emilian weg kan als de auto knaak is. En in dat licht bezien is het wel lekker dat de twee coureurs in de snelste auto van het veld beiden maar een contract hebben voor één jaar. Verstappen in 2022 naar Mercedes dan maar?