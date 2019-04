Autoblog Driftcursus: wees erbij op 30 mei!

Het is weer de hoogste tijd.

Nee, je hebt het nieuws recentelijk niet meegekregen? Dan zullen we je ongetwijfeld gaan verblijden met de volgende mededeling: aankomende maand is het weer tijd voor een nieuwe Autoblog Driftcursus! Eind mei zullen wij samen met een aantal van jullie rubber verslindende rakkers BMW’s in het rond gaan slingeren op het RDW-terrein in Lelystad. Op Hemelvaartsdag, 30 mei, moet het allemaal gebeuren.

In samenwerking met de ervaren instructeurs van Driftsport zullen wij je leren hoe je de allerbeste drifts kunt zetten. Allereerst zullen wij je een korte introductie geven, daarna volgt een drie uur lange vreugdetoer in een van de BMW’s van Driftsport. Hoewel je de BMW met een van de 28 deelnemers deelt, kom je aan slinger- en sleurtijd absoluut niets tekort. Aan het einde van de dag wordt je beloond met een verdiend certificaat.

Inschrijven voor de cursus kan HIER in onze Autoblog Shop. Hier vind je een drietal opties. De beginners komen ’s ochtends in actie, de gevorderden mogen ’s middags aan de bak. Zij die helemaal geen genoeg kunnen krijgen van het spektakel, kunnen zich ook aanmelden voor de hele dag. Overigens zijn de pakketten netjes afgeprijsd. Wees snel, want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen over.

Wil je een impressie van de Autoblog Driftcursus, klik dan HIER om een van onze video’s te bekijken.