“Rijbereik van Tesla Roadster boven de 1.000 kilometer”

Alsof de auto nog niet indrukkwekkend genoeg was.

Enkele dagen voordat de Amerikaanse beurswaakhond SEC het eindeloze getwitter van Elon Musk aan banden besloot te leggen, kon de Tesla-topman nog zelfstandig een bericht plaatsen over de nieuwe Roadster. In een antwoord op een vraag van een nieuwsgierige fan laat Musk weten dat de langverwachte tweede generatie van zijn sportauto een rijbereik van meer dan 1.000 kilometer zal hebben.

Musk kreeg de vraag op zijn dak nadat hij een artikel over de Model S van MotorTrend deelde, waarin journalisten van het blad een geüpdatete versie van de auto op één lading van San Fransisco naar Los Angeles rijden. Hierop vroeg een volger zich af of Tesla zijn eerdere beweringen over het rijbereik van de aankomende Roadster inmiddels heeft bijgesteld. Uit het antwoord van Musk blijkt dat dit inderdaad is gebeurd.

Bij aankondiging van de nieuwe Tesla Roadster aan het einde van 2017 kwam het bedrijf aanzetten met een aantal verbluffende feiten over de auto, waaronder het rijbereik van de belachelijk snelle auto. Volgens Tesla kon de Roadster op één lading maximaal 620 mijl afleggen, omgerekend een kleine 1.000 kilometer. Door de sterke ontwikkelingen die het bedrijf sindsdien heeft gemaakt, zal dit getal naar verluidt hoger moeten uitvallen.

Hoewel het momenteel nog niet bekend is hoeveel kilometer aan asfalt de nieuwe Roadster op één lading zal kunnen verteren, zal de auto dus gigantisch ver moeten kunnen komen. Uiteraard zal de bestuurder wel voorzichtig om moeten gaan met het gaspedaal, om niet al het elektrosap direct op te bruiken. Het zal een lastig te bevechten verleiding worden, aangezien de Roadster in minder dan twee seconden naar de 100 km/u moet kunnen snellen.