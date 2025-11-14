Chinese SUV faalt waar Range Rover slaagt

Je kunt nog zo je best doen om een ander merk na te doen, maar dat wil nog niet zeggen dat het lukt…

Chinese automerken timmeren als een malle aan de weg. De ene na de andere SUV, vooral elektrisch, rolt onze wegen op. Dat is allemaal mooi, maar je moet natuurlijk wel epische dingen doen om bij de mensen in hun hoofd te blijven plakken. En als er zoveel nieuwe automerken op de markt komen, dan moet je van goede huize komen om je plekje te veroveren.

Dat lijkt het Chinese Chery ook te beseffen, dus had het merk het idee om een stunt van Range Rover uit 2018 te herhalen. In dat jaar beklom de Nederlandse coureur Ho-Pin Tung in een Range Rover sport de 999 treden naar de Chinese hemelpoort. Succesvol.

Hemelse ladder te hoog gegrepen

De “hemelse ladder” van de Tianmen Mountain is een toeristische trekpleister die bestaat uit een trap van 999 treden met een lengte van 300 meter en een hoogteverschil van 150 meter. De trap heeft een gemiddelde hellingshoek van 45 graden en op sommige stukjes zelfs meer dan 60 graden.

Range Rover lukte het dus, met een Nederlander achter het stuur. Dat moeten wij als Chinees merk ook kunnen, dachten ze bij Chery. Met de Defender-kloon van het merk, de Fulwin X3L, werd een dappere poging ondernomen, maar die mislukte dus jammerlijk. De Chinese SUV faalt. We kijken even naar de beelden…

Chery hypte in september al dat dit eraan zat te komen. Het merk benadrukte de hoge eisen die een uitdaging als deze aan het vermogen, de wegligging en de vierwielaandrijving van een auto stelt.

Top buiten bereik

Halverwege de uitdaging ging het mis en schoof de auto achteruit weer een stuk de trap af, waarbij een deel van de reling werd gesloopt. Jammerlijk mislukt dus en een blamage voor Chery; de Chinese SUV faalt episch.

Het merk verontschuldigt zich via social media, maar het kwaad is natuurlijk al geschied. Het lijkt erop dat een veiligheidslijn tijdens de poging is losgeraakt en vast is komen te zitten bij het rechterwiel. Daardoor verloor de auto vermogen en ging het helemaal mis.

De risico’s waren niet goed ingeschat, etcetera etcetera. Mea culpa en zo. Mislukt, maar de één zijn mislukking is de ander zijn succes. Want zo komt ook meteen overal de poging van Range Rover in 2018 weer onder de aandacht. Gratis reclame voor dat merk, dat het wél lukte. En ook daar zijn uiteraard beelden van.