Range Rover Sport krijgt toegang tot exclusief programma

De Range Rover Sport mag nu ook meedoen met het SV Bespoke personalisatieprogramma.

Het is natuurlijk de ultieme nachtmerrie als je Range Rover Sport er hetzelfde uitziet als die van de buurvrouw. Dat is nu verleden tijd met de introductie van SV Bespoke voor de Range Rover Sport. Het is de eerste keer dat het personalisatieprogramma beschikbaar komt op dit model van Range Rover.

De dienst was eerder al beschikbaar voor de ‘grote’ Range Rover, maar is nu dus ook inzetbaar voor het sportievere broertje. De mogelijkheden lijken eindeloos. SV Bespoke biedt een kleurenpalet van 230 tinten in glanzende, matte of satijnen lak.

Liever iets écht unieks? Dan kun je via de ‘Match to Sample’-service vrijwel elke kleur laten mengen die je maar kunt bedenken. Van je favoriete stropdas tot de kleur van je huiskat. Dit niveau van personalisatie kennen we natuurlijk van wel meer luxemerken zoals Porsche, Bentley, Rolls-Royce en Lamborghini.

Het stopt niet bij kleur. Klanten kunnen kiezen voor een motorkap in zichtbaar carbon, contrasterende daken en spiegelkappen en zelfs de letters op de motorkap aanpassen. Dat laatste laat me overigens niet R U B EN uitschrijven, maar het merk ‘RANGE ROVER’ kun je nu laten uitvoeren in edelmetalen, inclusief inserts in een bijpassende lakkleur. Alleen voor dat embleem zijn er al 22 combinaties te bedenken.

Range Rover Sport SV Bespoke interieur

Het SV Bespoke personalisatieprogramma gaat door in het interieur van de Range Rover Sport. Er zijn maar liefst 1.500 interieurcombinaties beschikbaar, met vijftien verschillende kleuren leder, waaronder Navy, Raven Blue, Pimento en Brogue. Schenk dus nog maar een kopje koffie in, meneer de verkoper bij Range Rover. Uw klant zit nog wel even in de configuratieruimte.

De kleuren zijn te combineren met contrasterende stiksels, borduursels, custom houtfineren, dorpellijsten met inscriptie, en bedieningselementen in zwart keramiek. Je kunt echt alle kanten op wat dat betreft.

Geen fantasie, geen probleem. Range Rover heeft eigen Commissioning Suites. Dat is een deftige naam voor een fysieke designstudio’s waar klanten samen met SV Bespoke-experts hun droomauto samenstellen. Je hoeft het dus niet alleen te doen, gelukkig maar.

In Europa zijn er al suites in Londen en Antwerpen. Wereldwijd staan er meer gepland in onder andere Dubai, München en Vancouver.

Zien is kopen. Range Rover geeft alvast een voorzetje met deze Sport SV Bespoke Nocturne. Een one-off, uitgevoerd in Indigo Gloss met carbon details en goudkleurige 23-inch velgen. In het interieur is gekozen voor Lunar en Ebony leder, Forged Carbon accenten en stiksels in Light Cloud. Niet je ding? Prima. Er zijn dus tig andere combinaties mogelijk. Want eigenlijk kun je met een gewone Range Rover Sport niet meer komen aanzetten.