Spierwitte Range Rover is jouw volgende wintersportknaller

Dat kan niet anders als je leest wat Range Rover bedoelt met deze spierwitte Sport.

Als je niet wist dat Land Rover nu ook een carrière ambieert in de vastgoedbusiness, dat nemen we je niet kwalijk. Het Range Rover House is dan ook niet perse een woonhuis, meer een overkoepelende term voor bepaalde Range Rover-verwennerij. Je moet er alleen nog even heen gaan. Het liefst rijdend, in een Range Rover natuurlijk. Dat kan al op een paar plekken. In Europa alleen nabij Berlijn, in Azië in de VAE, Zuid-Korea en India en in Noord-Amerika in Californië en nu ook in Park City, een skigebied in Utah.

Range Rover Sport SV Park City Edition

En wat past er perfect bij een Range Rover-huis? Een Range Rover-auto. Zo logisch kan het zijn. Het merk presenteert een Park City Edition van de Sport SV. Nu denk je waarschijnlijk: dit is gewoon een Sport SV met alle hokjes aangevinkt. En daar heb je op zich gelijk in, tenminste, het gaat om een voorgeselecteerde combinatie opties. In dit geval Lyra White op het exterieur, satijn-koolstofvezel velgen en carbonkeramische remmen.

Van binnen krijg je een combinatie van wit en ebbenkleur, met de speciale SV-stoelen met koolstofvezel achterkant. Dat past wel goed bij de 625 pk sterke BMW V8. En eh, ja, daar moet je het mee doen.

Op detailniveau wordt de Range Rover Park City Edition ietsje unieker. Zo worden de badges uitgevoerd in dezelfde witte kleur als het exterieur met een ‘zwart chromen’ rand (wij zien vooral zwart). Voor en achter, dat dan weer wel.

Oh ja, en je krijgt in de middenconsole dit kekke logootje met ‘Park City Edition’ eronder geschreven. Speciaal! En om het af te ronden vult Land Rover een mooie goodiebag voor je, met speciale Hinterland-ski’s met Range Rover-logo’s en een dakrek inclusief dakdragers om deze ski’s op je dak te kunnen vervoeren.

Het is aan Land Rover te horen de beste manier om het Range Rover House te bezoeken, met deze Sport SV Park City Edition. Dan moet je wel bereid zijn om geld uit te geven en er snel bij te zijn: er worden drie stuks gebouwd. Die gaan allemaal rond de 239.000 dollar kosten. Land Rover strijkt echter niet alle winst op: een deel ervan wordt gedoneerd aan SOS Outreach. Koop dan?!?