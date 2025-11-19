Range Rover trolt Chinezen na gefaalde stunt

De Britten strooien nog wat extra zout in de wonde.

Chinese automerken hebben vaak nog weinig internationale naamsbekendheid. Hoe kun je daar verandering in brengen? Door een bijzondere stunt uit te halen! Voor Chery pakte dat helaas helemaal verkeerd uit.

Zoals collega @Michel eerder deze week al schreef probeerde Chery met hun Fulwin X3L SUV de ‘Stairway to Heaven’ te beklimmen. Dit is een trap met 999 treden die leidt naar een natuurlijke poort in de bergen, ergens in het binnenland van China.

Dit moest een epische stunt worden, maar het werd een epische faal, zoals je in de video hieronder kunt zien. Halverwege de trap gleed de auto opeens achteruit en beschadigde daarbij het hekwerk. Naar verluidt kwam dit omdat een veiligheidskabel los schoot en om het wiel sloeg. De video ging in ieder geval het internet over en Chery werd het mikpunt van spot.

Daar doet nu ook Range Rover aan mee. Hun lukte het in 2018 namelijk wél om de trappen van Tianmen te beklimmen, met een Range Rover Sport. Achter het stuur zat onze Nederlands-Chinese vriend Ho-Pin Tung.

Range Rover deelt de beelden uit 2018 nu op social media met de tekst ‘It’s difficult to surpass a Range Rover Sport’. BURN! Ze voegen er wel aan toe ‘But we do love a challenge’. Zo sportief zijn ze dan ook wel weer.

De mislukte stunt van Chery werd nergens benoemd door Range Rover, maar de boodschap is overduidelijk. De video is dan ook een hit op Instagram, met 2,5 miljoen views binnen 24 uur. Lekker gewerkt, marketingafdeling van Range Rover!