Autoblog Foto van de Maand: Juni 2024

Deze maand zien we vooral ouder spul op het Foto van de Maand-podium en daar is helemaal niks mis mee.

Jullie zaten natuurlijk met smart te wachten op de nieuwe Foto van de Maand. Die is ietsje later dan normaal, maar we zijn ‘m zeker niet vergeten. Tijd om de beste foto’s van de afgelopen maand onder de loep te nemen.

Dit doen we met behulp van gastjurylid @gtthijs, de winnaar van de vorige editie. Hij doet een duit in het zakje, evenals ons vaste jurylid Eric van Vuuren. Samen beslissen we wie er deze maand de Kamera Express waardebon van €100 verdient.

Op de derde plaats zien we een setting die we al een hele tijd niet meer gezien hebben in deze rubriek: een zonsondergang. De auto is overigens wel vaker voorbijgekomen, dit is de immer fotogenieke Audi 80 van @archiebald.

Eric: “Het is de maand van de oudere auto’s die de top 3 sieren, deze bekende Audi 80 hebben we vaker voorbij zien komen en ook deze maand worden we weer getrakteerd op een schitterende plaat. Een zwoele zomeravond, zover we daarvan kunnen spreken dit jaar, met een prachtige ondergaande zon in de achtergrond die mooi op de daklijn van de Duitse klassieker rust. Het algehele contrast, kleurgebruik en compositie is weer schitterend verwerkt.”

Thijs: “Ik kan wel naar dit vakantiekiekje blijven staren zeg! Mijn favoriete detail aan deze foto is de kleine schittering van de zon die nog net boven de auto straalt, dat maakt de foto voor mij echt af! Staande foto’s kunnen wat tricky zijn om een interessante compositie te benutten maar Arnold bewijst het tegendeel; het lage standpunt, en de verloop van kleuren in de avondlucht bepalen hierin echt de algehele sfeer van de foto. Waanzinnig!“

Machiel: “Tegen de zon in fotograferen is altijd een uitdaging, maar deze foto is heel goed gelukt. De lucht is heel fraai en tegelijkertijd zijn de details van de auto ook nog goed te onderscheiden. Ook heel mooi hoe het zonlicht op de rook uit de uitlaat valt. Een heerlijk sfeervol plaatje.”

Een oude Alfa is altijd goed om voor je lens te hebben natuurlijk. @jeroenvink legde deze Alfetta GT vast in een zeer pittoresk straatje.

Machiel: “Hele mooie setting, die uitstekend past bij de auto. Dat het een verticale foto is voegt in dit geval ook echt wat toe, want anders had je weinig van de molen gezien. Ook mooi hoe het licht van de koplampen weerspiegelt op de klinkers. Kortom: fraai plaatje.”

Eric: “Heerlijk idyllisch beeld van deze Italiaanse schone in het Nederlandse landschap. Fantastisch om te zien hoe een knalkleur extra aandacht krijgt door gebrek aan kleur in de omgeving. Ook het tijdstip van fotograferen is van grote invloed geweest voor de sfeer van deze foto, doordat de koplampen en de reflectie op het wegdek zo goed zichtbaar zijn komt het gehele sfeertje helemaal tot leven.”

Thijs: “Kijk ik naar een schilderij? Wat is deze Alfetta mooi vastgelegd zeg! Elk detail is prachtig uitgelicht door middel van lightpainting, wat een kunst op zichzelf blijft. Een ontzettend prettige en vooral rustige foto voor het oog. Prachtig werk!”

Op de eerste plaats treffen een ware zeldzaamheid: een Toyota Chaser. @louwmedia had de kans om deze unieke auto vast te leggen.

Eric: “Weer eens echte roller! Het is alweer even geleden sinds we echte car2car fotografie hebben gezien, het blijft lastig om in de nabewerking de juiste motion blur mee te geven om het realistisch te laten ogen. De fotograaf heeft een mooie dynamische weg gevonden om deze reeds overgespoten Toyota te fotograferen met een langere sluitertijd. Het standpunt is wellicht wat aan de hoge kant, maar de kleur en de beweging knallen er behoorlijk lekker uit.”

Machiel: “Een goed rolling shot is altijd mooi om te zien. Met de juiste sluitertijd en een scheve horizon is het een lekker dynamische plaat geworden. Het feit dat de foto midden in de bocht is genomen draagt daar ook zeker aan bij. De ‘waas’ op de achtergrond is misschien een beetje too much, maar daardoor steekt de auto wel lekker af.”

Thijs: “Als liefhebber van Japanse auto’s ben ik zeer onder de indruk van hoe deze ontzettend dikke Toyota Chaser is vastgelegd. De rustige omgeving en de trage sluitertijd die zijn gebruikt voor dit ‘rolling shot‘ werken erg goed samen waardoor de Chaser met z’n felrode kleur uit de foto spat. Mijn enige puntje is dat de auto uit verschillende tinten rood bestaat, persoonlijk had ik in de nabewerking geprobeerd om dit zo egaal mogelijk te krijgen. Maar felrode auto’s blijven nou eenmaal lastig om vast te leggen. Petje af!”

De Foto van de Maand is deze keer dus voor @louwmedia, gefeliciteerd! We zorgen dat de Kamera Express cadeaubon ter waarde van €100 jouw kant op komt. Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waarbij de winnaar opnieuw mag rekenen op een waardebon. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!