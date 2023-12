Autoblog Foto van de Maand – November 2023

De jury heeft de koppen weer bij elkaar gestoken, voor de Foto van de Maand November.

Sinterklaas is alweer voorbij, maar wij gaan toch nog even Sinterklaas spelen door een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 weg te geven. Oftewel: het is weer tijd voor een nieuwe editie van de Autoblog Foto van de Maand, de een na laatste van 2023.

Voor de laatste editie van het jaar pakken we groot uit, maar daarover straks meer… We gaan ons eerst buigen over de foto’s van november. Daarin worden we bijgestaan door ons vaste jurylid Eric van Vuuren en gastjurylid Bas Fransen, de winnaar van vorige maand.

We beginnen de top 3 met een zwart raspaardje, dat door @noortjeblokland in een bijzondere setting is vastgelegd.

Eric: “Voormalig ‘Foto van de maand’-kampioen Noortje komt deze maand met een wel heel vet idee de top 3 binnen. De schaakstukken passen perfect bij de zwarte Ferrari F12 en samen met het ‘gebrande’ schaakstuk op de muur is dit ineens een hele andere soort foto dan we van haar gewend zijn. Wat ook een compliment verdient is de belichting in de flank, waardoor niet alleen de wielen maar ook de welvingen in de deur en heupen perfect eruit springen.”

Machiel: “Een zwarte Ferrari te midden van zwarte schaakstukken, heel leuk bedacht! Het levert een originele foto op en de schaakstukken zijn zo geplaatst dat ze ook echt wat toevoegen aan de compositie. De auto is ook mooi belicht, zonder dat het te kunstmatig wordt. Enige minpuntje is dat de foto iets te geel is naar mijn smaak.”

Bas: “Gave plaat en compositie. Het is wel zo’n foto die bij de gemiddelde Autoblog–lezer niet al te hoog scoort, omdat de foto best wel bewerkt is. Ik weet ook niet zo goed wat ik van het paard op de muur moet vinden.”

De Z8 is een van de meest fotogenieke moderne BMW’s en daar heeft @Row1 dankbaar gebruik van gemaakt.

Eric: “Terug van weggeweest, onze vaste inzender Row1 heeft weer een waanzinnige serie ingestuurd met deze Beierse Z8. De auto staat geperfectioneerd gepositioneerd in de bocht en door de camera lichtelijk mee te draaien krijgt de foto nog meer dynamiek. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die vinden dat de horizon altijd recht moet zijn, maar regels zijn er soms om gebroken te worden. Ook de nabewerking past perfect bij de sfeer van de gehele serie.”

Bas: “Leuke foto van een speciale auto, je vindt de Z8 prachtig of je vindt het niets.

De compositie is leuk zo en het zijn vooral de kleurtonen die mij aanspreken.”

Machiel: “Ondanks het feit dat de auto stilstaat is dit toch een lekker dynamische foto, door de gekozen hoek en de scheve horizon. Het is dat er niemand achter stuur zit, anders zou je denken dat deze Z8 door een bocht gejaagd wordt. De omgeving past ook heel goed bij de auto en de boomstronk (?) op de voorgrond zorgt mooi voor wat extra diepte.”

En dan nu applaus voor de winnende foto deze maand: een prachtig herfstplaatje van een Datsun 280Z, vastgelegd door @trisjphotography.

Eric: “Een analoge auto die er met de winst vandoor gaat deze maand, met een foto die ook zo maar op een analoge camera geschoten had kunnen zijn. Heerlijk hoe de herfstkleuren goed in beweging zijn dankzij de lage sluitertijd, de creatieve ‘Dutch angle‘ draagt zeker bij aan de dynamiek en ook al is de auto relatief klein in beeld klopt het als sfeer helemaal. Niet alleen deze foto maar überhaupt de gehele serie is er een om trots op te zijn.”

Machiel: “Een bruine klassieker in een herfstomgeving, dat is een uitstekende combinatie. Het oranje van de bladeren is nog wat extra aangezet en contrasteert heel lekker met het grijze asfalt. Verder is het een heel geslaagd rolling shot, met lekker veel snelheid en een scheve horizon die het actiegevoel versterkt. Kortom: een hele gave plaat van een hele gave auto.”

Bas: “Om de één of andere reden is dit voor mij de nummer één. De auto is fantastisch, een zeldzame verschijning vol in actie. De snelheid in de foto en de kleuren maken het geheel tot een aangename foto om naar te kijken. Ondanks de onscherpte in de foto.”

We mogen @trisjphotography bij deze dus feliciteren met de winst. Hij krijgt de beloofde Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 opgestuurd! Zijn foto zal ook een maand lang dienst doen als headerfoto op onze Facebook-pagina.

Foto van de Maand XL

Uiteraard is deze maand weer een nieuwe ronde. En niet zomaar eentje. Omdat het de laatste editie is van het jaar pakken we extra groot uit. Net als vorig jaar is dit een XL-editie van de Foto van de Maand. Dat betekent dat je geen Kamera Express-bon van €100 kunt winnen, maar eentje van €500. Ook doen we een top 10 in plaats van een top 3, dus je hebt extra kans dat je foto in het zonnetje wordt gezet. Deelnemen is zoals gewoonlijk heel simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet mee!