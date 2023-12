Autoblog Foto van de Maand XL: win een cadeaubon van €500!

Het is deze maand weer tijd voor de Autoblog Foto van de Maand XL!

December is een feestelijke maand, die in het teken staat van geven. Wij zijn deze maand ook in een gulle bui, want we hebben voor de laatst Foto van de Maand van 2023 een extra grote prijs. Net als vorig jaar hebben we deze maand een XL-editie van de Foto van de Maand.

Zoals de trouwe lezers van deze rubriek inmiddels gewend zijn geven we iedere maand een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 weg. Deze maand – maar dan ook alleen deze maand – maken we daar €500 van.

Wat moet je doen om kans te maken op deze mooie waardebon? Het werkt gewoon hetzelfde als iedere maand: alle foto’s die je uploadt op Autoblog Spots komen in aanmerking voor de Foto van de Maand. Zo simpel is het.

Een XL-editie van de Foto van de Maand betekent ook dat we meer foto’s in het zonnetje zetten. In plaats van de gebruikelijke top 3 hebben we deze maand een top 10. Je hebt dus extra kans dat jouw foto wordt uitgelicht.

We zouden dus zeggen: schroom niet en deel je autofoto’s op Autoblog Spots!

Foto: Ferrari 296 GTB in kerstsferen, gefotografeerd door @lenny98