Autoblog Foto van de Maand – April 2024

De zon heeft genoeg geschenen in april, maar toch hebben we deze maand een top 3 zonder zonlicht.

Bij de Autoblog Foto van de Maand kiezen we nooit een thema, we selecteren gewoon de beste foto’s. Toch ontstaat er soms onbedoeld een thema. Dat is deze keer kunstlicht, want de hele top 3 bestaat uit foto’s waar geen zonlicht aan te pas is gekomen.

Vorige maand was het @GijsSpierings die overtuigend de winst pakte, dus hij mag nu meebeslissen als gastjurylid. Uiteraard geeft ook ons vaste jurylid Eric van Vuuren weer zijn oordeel. Gezamenlijk beslissen we wie er deze maand de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 wint.

Trouwe lezers van de rubriek kan deze auto bekend voorkomen: deze Audi 80 is al eens eerder voorbijgekomen en mocht nu wederom poseren voor de lens van @archiebald.

Eric: “Wat een waanzinnige filmische setting voor deze bijzondere Audi 80. De fotograaf heeft de Duitse klassieker goed gepositioneerd maar nog veel beter uitgelicht. Alle hooglichten in de achtergrond zijn bewaard gebleven zonder afbreuk te doen aan de donkere details in de voorgrond. Wat mij betreft zou er zo een Hollywood acteur in beeld kunnen lopen… goed gedaan!”

Machiel: “Een donkere auto ’s nachts fotograferen kan nog best uitdagend zijn, maar aan Archiebald kun je dit wel overlaten. Er is geen detail verloren gegaan en ook de donkergroene kleur komt mooi tot zijn recht. Zelfs de kleur van het interieur is heel goed te zien. Ook een gave locatie, die heel goed past bij de auto.”

Gijs: “Over het geheel een zeer nette plaat die qua licht van voor naar achter perfect in balans is, maar dat is meteen wat het voor mij een tikkeltje saai maakt. Alle details in de auto zijn mooi zichtbaar, maar komen net niet helemaal samen met het omgevingslicht en kleurtemperatuur, had liever gezien dat deze prachtige Audi wat meer in de achtergrond blendde, want deze locatie is top!”

De 308 GT4 staat niet bekend als de mooiste auto die Ferrari ooit gemaakt heeft, maar @jeroenvink doet ons bijna van gedachten veranderen met deze foto. En de fraaie kleur helpt natuurlijk ook mee.

Machiel: “Wederom een masterclass in belichting van Jeroen. Fantastisch hoe de lijnen van de auto eruit springen in het donker. En zelfs in de schaduwgedeeltes is er nog voldoende detail te zien. Het ‘spotlight’-effect en de muur op de achtergrond geven de foto ook een ietwat mysterieus sfeertje.”

Eric: “Wauw wat een plaat! De belichting van boven zorgt voor zo’n dramatisch beeld en contrast dat de lijnen van deze Ferrari 308 GT4 er perfect uitkomen. Ook fijn om weer eens een andere kleur Ferrari in deze verkiezing te zien. De hele serie is bovendien geweldig gefotografeerd, complimenten aan de fotograaf.”

Gijs: “Ondanks de wat saaie achtergrond trekt deze foto toch mijn aandacht. Jeroen heeft deze Dino perfect belicht om de harde hoeken en lijnen goed uit te laten komen en op de juiste manier de aandacht te trekken in deze plaat. Wat ‘m afgemaakt zou hebben is als je het licht op de grond van voor tot achter de auto door had laten lopen zodat het geheel natuurlijker aan had gevoeld. Desalniettemin een nette set.“

Een Spyker C8 is een rijdend kunstwerk, dus dit is een heel dankbaar onderwerp voor een fotograaf. @noortjeblokland stelt niet teleur maakte een prachtige serie foto’s.

Eric: “Het is alweer even geleden dat we haar werk hier voorbij hebben zien komen, maar ze heeft duidelijk niet stil gezeten. Fotograaf Noortje Blokland heeft deze maand een waanzinnige serie ingestuurd van deze bijzondere Spyker C8 Spyder. Vaste lezers weten inmiddels dat ik geen fan ben van light painting, maar Noortje heeft deze techniek tot een nieuw niveau weten te tillen. In deze serie is het zelfs zó goed gelukt dat het bijna richting CGI gaat. De gekozen hoek werkt perfect, de reflectie van het licht op de vloer zorgt er net genoeg voor dat er meer sfeer in zit dan 50 tinten grijs, maar de hoeveelheid aandacht en liefde die in deze foto(serie) zit zorgen ervoor dat zij deze maand met de winst er vandoor gaat.”

Machiel: “Het is dat Spyker niet meer actief is, maar anders moeten ze Noortje voortaan de persfoto’s laten maken. In een studiosetting heeft ze prachtig alle details van de Spyker C8 vast weten te leggen. Ook het kleurenpallet ligt heel prettig op het netvlies, met het oranje licht op de vloer wat mooi contrasteert met de grijsblauwe tinten. Dankzij de schuine hoek wordt het geheel ook niet te statisch. Klasse!“

Gijs: “Noortje heeft de rondingen goed uit laten komen met lightpainting, de metallic donkergrijze lak is hier een perfecte basis voor. Het licht van de Spyker op de grond geeft deze plaat een mooie warme touch en is een fijne toevoeging aan de vlakke achtergrond. De framing had van mij wat centraler of zelfs meer linksboven gemogen, waardoor dat warme licht en reflectie van de auto meer een aanwezig element in deze foto zou worden.

@noortjeblokland gaat deze maand dus met de overwinning aan de haal. Zij krijgt de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Gefeliciteerd! Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waarbij de winnaar opnieuw mag rekenen op een waardebon. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee.