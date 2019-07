Autoblog Garage: Alfa Romeo Giulia duurtester

Het afscheid van de Alfa Romeo Giulia duurtester.

Nadat we de Peugeot 308 GTi vroeg dit jaar vaarwel zeiden werd het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe duurtester. Nadat Koenigsegg niet reageerde op het verzoek om een one:1 beschikbaar te stellen en Porsche zei geen 918 meer in te kunnen zetten omdat deze niet meer nieuw gebouwd werd, besloten we Alfa Romeo te bellen. Zij hebben immers ooit het Autoblog-antwoord-op-alle-automobiele-vraagstukken geproduceerd: de Alfa Romeo 159.



Maar ook dat pareltje was niet meer leverbaar. Terwijl we de hoorn al aan het neerleggen waren hoorde we de PR-manager nog net roepen dat de 159-opvolger misschien wel een optie is: de Alfa Romeo Giulia, is dat misschien iets voor ons Autobloggers. Achterwielaandrijving, sexy koets en ook nog in een leuke uitvoering die niet voor iedereen onbereikbaar is: de 200 Super.

Dat betekent een 2.0 liter benzinemotor met achttraps automaat. Deze aandrijflijn is goed voor 200 pk, 300 Nm koppel, beginnend bij (als we dit schrijven) €45.750 klinkende Italiaanse euro’s. Het door ons gereden exemplaar was uitgevoerd met een aantal opties en optiepakketten, waardoor de totaalprijs uitkwam op €61.950 euro uitkwam. Dat is veel geld, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je inmiddels een vergelijkbaar uitgeruste Giulia een stukje goedkoper kan rijden door gebruik te maken van het B-Tech actiepakket. De belangrijkste prijsverhogende opties op onze duurtester waren:

Veloce exterior pack

Veloce interior pack

– Sportstoelen in leer

– Stoelverwarming

– Stuurwielverwarming

Performance pack automaat

– Metalen schakelflippers

– Q2 limited slip mechanisch sperdifferentieel

– Alfa Active Suspension

Overig

– 19 inch wielen

– Kleur Titano Imola

– Harman Kardon geluidsinstallatie

– Apple Carplay



De Giulia dus. Een Alfa Romeo. Nu was het direct al duidelijk dat Wouter ook een i-Pace had geregeld als duurtester voor de Autoblog Garage. En omdat opladen in mijn geval een ingewikkeld verhaal met fietsen naar laadpalen zou worden was ook direct al wel duidelijk dat ik degene zou zijn die de meeste kilometers in de Giulia Super zou gaan afleggen. Nu weet ik dat veel mensen daar direct dolenthousiast van zouden worden ‘omdat Alfa Romeo’ maar ik heb die liefde voor het Italiaanse niet zou diepgeworteld zitten als veel andere petrolheads. Niet dat ik iets tegen Alfa Romeo of andere Italiaanse auto’s heb, zeker niet. Sterker nog, er staat een keurige Fiat Grande Punto T-Jet bij ons op de stoep, dus dat is het probleem niet. Maar die onvoorwaardelijke liefde voor alles Alfa Romeo die je bij veel petrolheads ziet, dat heb ik dus niet. Eerlijk is eerlijk: als ik een auto in deze klasse zou zoeken, zou ik eerder Duits of Japans gaan zoeken. Misschien zelfs Frans.

Maar goed. Ik ben autoliefhebber en ik was stiekem ook wel een beetje benieuwd of ik die onvoorwaardelijke aanbidding van Alfa Romeo’s een beetje zou kunnen leren begrijpen als ik wat meer tijd met een Alfa Romeo zou doorbrengen. En dus haalden we begin april de Giulia Super op bij de importeur in Lijnden.

Klik hier om de eerste kennismaking te bekijken

Ik vind de Giulia persoonlijk niet de mooiste auto, zelfs een beetje gedateerd qua ontwerp. Ook zou ik zelf nooit een auto in grijs specificeren. Maar zoals wij hem meekregen is het toch wel een pareltje. Titanio Imola is echt een hele fraaie grijstint en de 19 inch wielen in donkergrijs in combinatie met het sportiever ogende Veloce pack en het lichtbruine ‘Tobacco’ interieur maakten het helemaal af. Ik heb ontzettend veel aanspraak gehad over de looks van de auto, mensen vonden het echt een mooi ding en ik stiekem ook wel.



De cabine is een fijne plek om te zijn. Toegegeven: er zijn best betere interieurs met betere afwerking en fraaiere materiaalkeuzes te bedenken. Maar toch ging het nooit vervelen en voelde het altijd op een bepaalde manier speciaal om in de Giulia plaats te nemen. Ook als ik bijvoorbeeld een paar dagen een testauto had gehad van een andere importeur en ik de Giulia weer ergens oppikte, voelde dat altijd aangenaam. Als ik uit een Skoda stapte, maar ook als ik uit een Audi of Bentley stapte was het altijd een plezier om de Giulia te zien wachten op het parkeerterrein. Ik kon er in sommige gevallen zelfs naar uitkijken om weer in de Giulia te kunnen rijden.



Want dat was waar de Giulia stiekem echt goed in was: rijden. Een heel fijn variabel onderstel met meerdere settings voor de demping zorgden ervoor dat je de auto echt lekker aan je stemming kon aanpassen. Van comfortabel tot snaarstrak sportief. De besturing messcherp, op het randje van nerveus in de sport-modus maar dat bevalt mij wel.

Klik hier om de video van halverwege de testperiode te bekijken



Het enige échte minpunt wat het rijden betreft is het ESP. Of eigenlijk het gebrek aan mogelijkheden om dit fatsoenlijk uit te schakelen. Tijdens een weekend in Luxemburg zat het soms echt in de weg, omdat zelfs in de Dynamic stand het ESP vrij vlot ingreep bij het accelereren vanuit een scherpe bocht. Doordat het binnenste achterwiel dan al vlot tractie verliest, wordt het vermogen afgeknepen en dat duurt net iets te lang om effectief te zijn. Soms wil je net een beetje wielspin.



Uiteindelijk reden we in iets meer dan drie maanden tijd ruim 10.000 kilometer met de Giulia Super. In die tijd ben ik echt een beetje van de Giulia gaan houden. En ben ik een klein beetje gaan begrijpen waarom Alfa Romeo-fans, Alfa Romeo-fans zijn. Het is niet echt te definiëren, maar de Giulia weet onder je huid te kruipen. Het is een auto die geenszins perfect is, maar waar je wel van gaat houden. En misschien is dat ook wel net de sleutel: imperfecties geven karakter. De leukste auto’s zijn vaak auto’s die niet volmaakt zijn, toch?

Klik hier om de video met de conclusie over de Giulia te bekijken



De Giulia werd eerder deze maand weer ingeleverd in Lijnden. Daar sloten we de fijne tijd met de Giulia af met een compliment van de werkplaatschef: ‘Jemig, jullie hebben die velgen gewoon heel weten te houden!’ Tsja, de dingen waar je van houdt, daar ben je zuinig op. Ik ga na deze periode niet beweren dat ik onvoorwaardelijke liefde heb voor Alfa Romeo, maar een klein beetje verliefd ben ik wel geworden. Het complete video-overzicht check je op Autojunk.nl!

En nu wordt het tijd om een nieuwe duurtester aan de Autoblog Garage toe te voegen. Daarover zeer binnenkort meer!