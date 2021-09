Alfa Romeo Giulia GTA alleen nog tweedehands te krijgen

Mocht je nog in de race zijn voor een gloednieuwe Alfa Romeo Giulia GTA, dan heb je pech. Je zult je toevlucht toch echt moeten zoeken op de tweedehandsmarkt. De nieuwe zijn namelijk allemaal verkocht!

We gooien er even een paar clichés in. Komen ze. Alfa’s verkopen niet. Niemand wil een nieuwe Alfa Romeo leasen. De voorraden bij Alfa zijn enorm, omdat niemand zo’n ding wil rijden en liever een Tesla heeft.

Clichés zijn clichés omdat er meestal wel een kern van waarheid inzit en voor Alfa Romeo geldt dit ook. Er worden er helaas ook weinig van gekocht. Behalve dan van de Giulia GTA. Alle exemplaren die gemaakt worden hebben namelijk een nieuw baasje gevonden.

500 stuks Alfa Romeo Giulia GTA uitverkocht

De postbode kwam vanmiddag met een jubelend persbericht langs bij Autoblog HQ. Het was afkomstig uit Italië, van de firma Alfa Romeo. In dat persbericht werd vol trots gesproken over het feit dat álle Giulia GTA’s aan de man zijn gebracht.

En dat is best knap, zeker als je weet dat het een erg dure auto is. In Nederland kost een Giulia GTA namelijk rond de 230.000 euro. Dat is veel geld voor een nieuwe Alfa, ondanks de 590 pk die hij levert.

Waarschijnlijk is de auto goedkoper in het buitenland, want hij is over heel de wereld verkocht. Zelfs in China, Japan en Australië kun je de Giulia GTA tegenkomen. Mocht je je afvragen hoeveel exemplaren er gebouwd gaan worden, dat valt dan wel weer een beetje tegen. Het zijn er maar 500.

10 exemplaren komen naar Nederland

Alfa Romeo doet het qua verkoopaantallen in Nederland helaas niet zo heel goed. Liever rijden we een kale BMW 316d of een bijtellingsvriendelijke Hyundai of Dacia in plaats van een volbloed Italiaans raspaardje. Tot het eind van vorige maand werden er in totaal 141 op kenteken gezet.

Van de Giulia waren dat er -vanzelfsprekend- wat minder. Slechts 85 mensen kozen voor deze schitterende sedan. Veel te weinig.

Maar goed, we willen afsluiten met een positief punt. Van die 85 mensen, hebben er dus 10 gekozen voor het absolute topmodel, de Giulia GTA. Ik ben niet zo goed in wiskunde of rekenen in het algemeen, dus ik laat het percentage graag door iemand anders uitvogelen.

Kort gezegd, een groot deel van de Alfa-liefhebber is een echte held, want zij kozen voor dé moderne Alfa der Alfa’s.

En daarvoor past alleen een heel diepe buiging!