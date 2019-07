ABT maakt de lekkerste Audi SQ5 TDI

Kijk maar.

Dieselmotoren zijn wellicht niet meer zo “van deze tijd”, noch zijn ze zo sportief als een goede benzinemotor, de Volkswagen Group legt ze wat graag in zijn nieuwe S-modellen. De SQ5 is momenteel bijvoorbeeld wederom verkrijgbaar met een pittige zelfontbrander. Inmiddels heeft ABT zijn interpretatie op deze TDI onthuld en die is absoluut niet mis.

De nieuwe Audi SQ5 TDI wordt standaard geleverd met een drieliter dieselmotor, die 350 pk levert en 700 Nm aan koppel. Het hoge prestatiecijfer is deels een resultaat van een elektrische compressor die in de aandrijflijn is verwerkt. ABT weet de cijfers nog verder de lucht in te stuwen, door een kleine performance upgrade toe te passen. Na enig knutselwerk perst de auto er voortaan 390 pk en 760 Nm uit. Qua acceleratiewerk maakt het nét het verschil. In plaats van 5,1 seconden doet de SQ5 TDI er nu 4,9 seconden over. Zo hoor je toch weer bij een beter clubje.

Afgezien van de aanpassingen die betrekking hebben tot de prestaties, heeft ABT natuurlijk ook geregeld dat hij aantrekkelijker voor de dag komt. De wijzigingen zijn subtiel, maar hebben effect – als een goede baslijn in een muziekstuk. Zo is de koets iets verlaagd, is er een stijlvolle spoilerset toegevoegd en rolt hij op 22″ velgen. De zogenaamde HR Aero wielen zijn de kers op de taart.