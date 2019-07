Koop deze gerse Golf GTI voor slechts 6.250 Euro

Koopje.

Het zijn tegenwoordig zware tijden voor de liefhebber van oudere toffe auto’s. Voor alles wat ook maar een beetje een zweem van ‘youngtimer’ of ‘klassieker’ heeft, vragen optimistische handelaren dezer dagen de absolute hoofdprijs. Zo doet een rode Golf IV uit 2001 je al snel 17.500 Euro en een E30 M3 met wat werk 40 ruggen. Dat laatste was alweer een tijdje geleden, want nu zou het bedrag ongetwijfeld nog wat hoger uitvallen.

In dat opzicht is deze gerse Golf II GTI een koopje, want er wordt slechts 6.250 Euro voor gevraagd. Oké, het is niet de meest begeerlijke Golf GTI die er ooit gemaakt is. Met de 1.8 achtklepper onder de kap die 112 pk levert, was het nooit echt een strepentrekker. Als je dat van je Golfje II verlangde, had je minimaal acht kleppen meer nodig en/of een G-lader.

Maar is heel hard gaan wel zo belangrijk in een auto van deze leeftijd? Het gaat toch minstens net zoveel om de sfeer die je als het ware ‘aantrekt’ als je dichterbij komt en instapt. De simpele elegantie van ronde koplampen met een vriendelijke gele gloed, de analoge klokken voor je neus als je achter het stuur zit, de uitlaatjes die schuin naar buiten wijzen, de geur van jaren ’80 plastic, dat alles heeft deze Golf te bieden. Tenminste, dat laatste vullen we zelf maar even in. En dan heeft ‘ie nog het juiste aantal deuren voor een hot hatch ook.

Dit exemplaar heeft al wel 360.500 kilometer gereden, maar op het oog ziet ‘ie er nog patent uit. Of de motor ook nog vooruit wil is natuurlijk de vraag, maar in dat geval is het waarschijnlijk een voordeel dat het slechts de 1.8 achtklepper betreft. Wat kan er mis gaan? Koop dan!