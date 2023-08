Autoblog garage: introductie BMW 530i Touring G31

Nieuw vervoer voor de familie Karssen: de 535i mocht exit en de zoektocht naar een geschikte opvolger kon worden gestart.

Uiteraard kon collega Jan-Willem het niet laten om een Autoblog Advies eraan te wijden. De enige echte verrassing was de Jaguar, ik moest bekennen dat ik daar toch een kleine marktverkenning aan hebben gewijd. Echt ruim is het aanbod aan Jaguars niet, dus dat liep snel spaak.

Het eisenpakket

Het is de auto waar mijn vrouw de boodschappen mee doet, de kids ophaalt, wegbrengt en weer oppikt. De helft van Nederland doet dat in een A-segmenter, terwijl de man des huizes (m/v) in zijn eentje in een grotere leaseauto naar kantoor rijdt. Wij hebben dat thuis omgedraaid: ik vouw mezelf in een 911, terwijl mijn vrouw de grotere auto rijdt. Zo kan je jezelf ook opofferen hè.

Op vakantie met een Porsche 911 schijnt ook prima met een gezin te kunnen, zo bewijzen vrienden van ons. Maar toch, de 5-serie Touring kan dat nog veel beter. De 535i Touring was een briljante auto voor de lange ritten door Europa, de opvolger moet ook dat weer goed kunnen.

Een beetje bagageruimte, vier goede zitplaatsen (en ruimte voor vijf), goede stoelen, een beetje vermogen en het liefst een auto die liefhebbers ook nog een beetje leuk vinden. Daarmee blijft nog ongeveer een derde van alle auto’s in Nederland over, dus het moest wel specifieker.

De afvallers

Zoals het gaat, passeren er in zo’n zoektocht een hele batterij aan verschillende auto’s. Toen een vriend van me vertelde dat zij met de Cayenne Turbo S gemiddeld 1 op 4,5 reden, ging het plan voor een youngtimer Cayenne snel de ijskast in.

De kids zijn nogal fan van de Porsche Macan en ik op zich ook. Alleen kom je met het gestelde budget zeker niet uit bij de Porsche dealer. Hoeft geen issue te zijn, maar een hogere leeftijd en kilometerstand waren juist reden om afscheid te nemen van de 535i. Om dan een Macan met wat meer ervaring en/of zonder kraakhelder historie aan te schaffen, dat was ook niet helemaal logisch.

Het helpt ook niet dat ik in de basis geen fan ben van SUV’s. De hogere zit is prachtig voor het overzicht, maar dynamisch zijn ze altijd minder. Overigens denkt de rest van de wereld daar duidelijk anders over, want SUV-prijzen liggen significant hoger dan van de vergelijkbare stations van hetzelfde merk. Geen Macan dus en ook de Stelvio viel daardoor snel af, ook doordat ik het interieur niet het fraaiste vindt.

Het E-segment is de holy grail

Zonder overdrijven zijn veel auto’s in het E-segment redelijk briljant. Met de Nederlandse nieuwprijzen snap ik je twijfel, maar (jong) gebruikt is het prettig shoppen in het E-segment. Ruime interieurs, veel comfort, keuze uit heel veel motoren van diesel en plug-in hybride tot aan een V8 met 600+pk. Bij de Duitsers, maar ook bij bijvoorbeeld Jaguar en Lexus kan je alles aan opties krijgen wat je hartje begeert. Nachtzicht, softclose, adaptieve demping, geventileerde stoelen, niets is te dol. Bijna alles wat je op de luxe limo’s zoals 7-serie, S-klasse en A8 kan krijgen, staat op zijn minst op de optielijst bij de 5-serie, E-klasse en A6. Ga je nog een maatje kleiner, dan kan opeens niet alles meer.

In de zoektocht naar een opvolger, wierp ik ook een blik op de Audi A6 en Mercedes-Benz E-klasse. De vrouw des huizes was stellig dat het een station moest worden, dus de Lexus GS, Maserati Ghibli en een prachtige M550i vielen af.

15.000 kilometer per jaar

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, stegen de brandstofprijzen nogal. Het zette me toch aan het denken: moet er een plug-in komen? Waarom rijden we die dikke zescilinder eigenlijk, een 530i ook heel fijn. Zo vaak gebruik je het volle potentieel ook weer niet, hoewel reserves hebben ook een zeker comfort biedt.

Toen pak ik de ouderwetse Casio rekenmachine erbij. Op Spritmonitor vond ik het verbruik van de verschillende versies relevante BMW 5-series:

535i F11 10,85l

540i G31 9,75l

530i G31 8,67l

520i G31 8,03l

Vergeleken met onze huidige 535i verbruikt de moderne, maar van een kleinere viercilinder voorziene 530i dus 2,18 liter per 100 km minder. Dat lijkt een fors verschil, maar wat het betekent concreet voor de kosten?

Met een gemiddelde jaarkilometrage van 15.000 km is het meerverbruik over een heel jaar dan 327 liter. Als je het één keer moet afrekenen dan is het veel, maar verspreid over 52 weken valt dat allemaal wel weer mee.

Rekenen we even door, met een euro95 prijs van 2 euro, dan komt dat neer op 654 euro per jaar. Eén tegenvallende beurt of een inruilprijs die iets minder is dan verwacht, hebben veel meer impact. Het verschil in een verbruik tussen een 530i en een 540i is hier overigens nog maar de helft van, eigenlijk irrelevant dus. Maar goed dat ik het allemaal even heb uitgerekend. Het mocht best een 540i worden dus, maar dat werd het uiteindelijk niet.

Toen kwam die online

Er ligt een warm lijntje met BMW Dubbelsteyn, hoewel andere BMW-dealers mij ook wel wat auto’s hadden getipt. Als occasion koper is timing uiteraard ook belangrijk: leuk dat je een droomconfiguratie hebt, maar die moeten ook nog eens voorbijkomen (tegen een goede prijs).

Dat is overigens ook het lastig met mijn lyrische betoog van hierboven: fijn dat het allemaal leverbaar is geweest, maar als je niet zelf de configurator opstart, ben je afhankelijk van wat iemand anders daar ooit invulde.

Het eisenpakket voor een funfer was mij duidelijk: ik wil per se adaptieve cruise control, goede stoelen (met een voorkeur voor de comfortstoelen) en hij moet er een beetje dik uitzien. De meeste 5-series met een M-pakket smoelen goed, maar juist geconfigureerde 5-series met Sportline vallen zeker niet bij voorbaat af.

Een echte rijdersconfiguratie

Niet zo’n zware zespitter in het vooronder en een pure achterwielaandrijver, dit is hoe de petrolhead het wil hebben. Just kidding, daar is het de auto eigenlijk ook weer niet voor. Maar toch zijn het adaptieve onderstel, de sportremmen, flippers achter het stuur, integrale actieve besturing helpen de 530i wel aan iets dynamischer weggedrag.

We deden een stapje terug qua vermogen, maar de 530i is 200 kg lichter dan de 535i xDrive. De Casio lag er nog, waarmee het specifieke vermogen snel uitgerekend is:

5,9 kg per pk voor de 535i

6,4 kg per pk voor de 530i

Iedere vierwielaandrijver heeft iets meer aandrijfverliezen, vanuit stilstand voelt de 530i niet bepaald langzamer. Op de snelweg is het overigens een ander verhaal – de B48 vierpitter moet er duidelijk wat harder voor werken.

Carbon Schwarz met aluminium

Van een shadowline 535i staat er nu opeens een 530i met veel meer metaalkleuren op de oprit. Samen met de 20” Individual velgen oogt het heel anders, maar dat maakt het ook weer leuk.

Andere highlights: zonnerolgordijn voor de deuren achter, een Harman/Kardon Surround Sound systeem, BMW gebarenbesturing en favoriet van de kids: de mogelijkheid om telefoons draadloos te laden.

Kortom: happy wife, happy kids en happy Wouter. Met nog 2 jaar BMW Premium Selection garantie moeten de runningcosts ook wel meevallen.

3832 km in twee weken

Inmiddels is het spits er ook afgebeten qua vakantiereizen. De 530i mocht met de boot mee naar Mallorca, we deden nog vrienden onder Barcelona aan en reden terug via Andorra.

Vanuit het belastingparadijs in de Pyreneeën duurt het nog wel even voordat je ontspannen op de snelweg zit. Met wat file vermijden was de rit van Andorra 1330 km, die we aflegden in iets meer dan 12 uur. Let wel, dat was inclusief stop voor de lunch en de tankstops. Op de Franse autoroute hielden we een snelheid van 150-160 km/u aan, waarbij volgens de boordcomputer heeft de 530i op deze reis 9,3 liter per 100 km verbruikt.

Voor diegenen die dat niet zo zuinig vinden, dat heeft vooral met de snelheid te maken. Op de Nederlandse snelweg met de prettige adaptieve cruise control op 120 km/u zakt het gemiddelde verbruik al weer naar minder dan 7 liter per 100 kilometer.

Missen we nog wat? Twee cilinders natuurlijk, stoelventilatie en een trekhaak. Voorlopig allemaal niet overkomelijk, de trekhaak is in ieder geval achteraf nog te monteren. Ik zal proberen om jullie op de hoogte te houden van het wel en wee van de BMW 530i Touring in de Autoblog Garage.