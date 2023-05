Afscheid en kostenoverzicht BMW 535i van Wouter

Heerlijk familievervoer, maar na dik 2 jaar was het tijd voor een kleine upgrade. Echter niet voordat we een afsluiting van de BMW 535i Touring schrijven.

Begin 2021 schaften wij de BMW 535i Touring xDrive F11 aan. Het was nogal een upgrade ten opzichte van de MINI Cooper S Cabriolet waar de vrouw des huizes voorheen reed. Dat was echter ook nodig, want feitelijk hadden we geen fijne auto waar we met comfortabel met zijn vieren in pasten.

Afschrijving

Om maar met het zoet te beginnen: een oudere auto in een gewilde configuratie hoeft niet altijd een afschrijvingskanon te zijn. De wereldeconomie zat ook nog mee, tweedehandsauto’s zijn in 2021 en 2022 soms zelfs meer waard geworden. Zo’n feest was het in dit geval niet, hoewel met meer geduld in het verkooptraject de afschrijving wellicht nihil had kunnen zijn.

We hadden de BMW 535i xDrive Touring F11 in totaal 27 maanden in bezit en reden ongeveer 33.000 kilometer ermee. De afschrijving was zo’n 2 mille ofwel 6 cent per kilometer.

Onderhoud

Een 12 jaar oude BMW, ja die heeft dus wel wat TLC nodig. In een statusupdate tussendoor heb ik jullie al bijgepraat over de waterpomp, remblokken en luchtbalg. De volgende sessie waren het de stuurbekrachtigingscomputer die foutmelding gaf, diverse andere zaken, stofhoezen voor de aandrijfassen, steunlagers schokdempers, het derde remlicht en nog wat andere zaken. En oh ja de beurt zelf en de APK.

Daarna viel er nog een deel van het achterlicht uit in de achterklep uit, de volgende stofhoes en de bekende lekkende klepdekselpakking voor het N55 blok. Best een aantal van de zwakke plekken van de F10/ F11 generatie BMW 5-serie zijn voorlopig weer even afgetikt.

De totale rekening voor al het onderhoud was meer dan 4 mille. Dat hakt er dan wel weer in.

Benzineverbruik

Voor de Porsche 911 996.2 ben ik een ontzettende nerd die iedere tankbeurt in Spritmonitor invult, dus het werkelijke verbruik is tot achter de komma uit te rekenen. Mijn vrouw heeft daar terecht geen zin in, dus we moeten het doen met wat de boordcomputer aangeeft. Die zijn over het algemeen wat positiever over dit soort zaken, maar het geeft natuurlijk wel een beeld.

Eveneens mis ik de data over de exacte prijzen waarvoor getankt is, wat deze nerd voor de 911 wel allemaal invult. Ook hier werk ik dus met een best guestimate van 1,90 euro per liter.

Over het verbruik doe ik meteen de volgende mededeling: grofweg gebeurden er twee dingen met de 535i: met 150 op de klok de autobahn/ autoroute/A12 over richting vakantie of familie. Voor als de KLPD meeleest, de snelheden varieerden wat, maar voor de fervente Autoblog lezers: de rijstijl laat zich omschrijven als met een iets hoger gemiddelde afleggen van grotere afstanden over de snelweg. Meestal met mijzelf achter het stuur, lekker traditioneel.

De tweede usecase van de 535i was de soccermom mobiel: veel kortere ritten in en om Rotterdam. Beide gevallen hebben een negatieve impact op het werkelijke verbruik.

Volgens de boordcomputer van de BMW 535i xDrive gemiddeld 1 op 8,2. Ja, ouch. Wellicht toch eens in dat “het nieuwe rijden” duiken.

In 27 maanden reden we 33.000 kilometer met de 535i, dus het plaatje werd als volgt:

Totaal getankt 4026

Prijs per liter € 1,90

Brandstof € 7.649,40

Prijs per km € 0,23

Totale kosten BMW 535i Touring

Nou daar gaat die dan hé. De BMW 535i was niet uitgezocht om heel goedkoop mee rond te rijden, maar toch kan je schrikken van de bedragen. Het onderhoud viel in ieder geval niet mee, dat is ook mede een reden om een nieuwere auto aan te schaffen. Daarover later uiteraard meer in de Autoblog Garage, hoewel luisteraars van de Autoblog podcast al meer weten.

In onderstaande overzicht is ook de MRB (het is een zwaar loeder) en (allrisk) verzekering meegenomen. Op het laatste punt is nog winst te halen, met meer schadevrij jaren en/ of door voor een andere dekking te kiezen. Maar jullie weten wel hoe dat werkt.

Het kostenplaatje per maand voor de BMW 535i xDrive Touring F11 uit 2011:

Per maand € 717,50

Per kilometer € 0,59

Prijs per maand zonder brandstof € 434,19

Het is goedkoper dan een nieuwe Lynck&Co, die ten tijde van schrijven 550 euro per maand kost. Daar moet je dan nog wel met tanken en/ of laden, waarmee je ook wel ongeveer op 700 euro per maand komt. Ergo: we reden een premium zescilinder met 300+ pk voor de prijs van een Chinese stekker-SUV. Not bad.

Als je minder kritisch bent op kleine storingen die soms er maar tijdelijk zijn, dan was er nog wat winst te halen op onderhoud. Aan de andere kant, kosten voor banden zaten nu niet in het onderhoud. Dat hangt er dan ook maar weer vanaf of je tweedehands 5-serie op redelijke frisse banden staat of juist niet. Aan deze berekeningen kunnen dus geen rechten worden ontleend.