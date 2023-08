Hülkenberg bedankt Nederland met speciale helm

Nico Hülkenberg is eigenlijk een halve Nederlander, en daarom brengt hij dit weekend een eerbetoon aan Nederland uit.

Dat Nyck de Vries vertrokken is betekent niet dat Max Verstappen nu de enige Nederlandssprekende coureur is. Er is namelijk nog een coureur die onze taal machtig is: Nico Hülkenberg. Hij begon zijn carrière namelijk in Nederland.

Wellicht wist je al dat The Hulk Nederlands sprak, maar zo niet, dan kwam zijn Instagram-post van gisteren als een verrassing. Daarin schreef hij namelijk in onvervalst Nederlands “Gas op die lolly!”, om vervolgens een speciale helm met Nederlandse kleuren te introduceren.

Deze helm is volgens Nico een eerbetoon aan Nederland, wat een bijzonder plekje in zijn hart heeft. “Ik heb hier mijn eerste kartwedstrijden gereden, mijn eerste ideale lijn, mijn eerste scheldwoorden geleerd,” aldus The Hulk.

Nico’s affiniteit met Nederland is niet zo gek, als je ziet waar hij geboren is. Hülkenberg komt namelijk uit Emmerich (oftewel Emmerik), op een steenworp afstand van de grens. Zodoende kwam hij dus op een Nederlandse kartbaan terecht, en reed hij vervolgens ook voor een Nederlands team.

Met dit sympathieke gebaar krijgt Hülkenberg er ongetwijfeld weer een paar Nederlandse fans bij. Het akkefietje van gisteren, waarbij hij Verstappen in de weg zat, hoeft daarbij geen bezwaar te zijn. De FIA heeft namelijk geen straf uitgedeeld en Verstappen vond uiteindelijk ook dat The Hulk er niet zoveel aan kon doen. Tussen de twee Nederlandssprekende coureurs is het dus weer koek en ei.