Autoblog Garage: Een nieuwe BMW duurtester

We krijgen van BMW een F900XR om het motorseizoen 2020 nu eens echt te starten.

Waarom een BMW F900XR

2020 En motorrijden. Om meerdere redenen is dat nog niet zo’n heel fijne mix. Natuurlijk begon het jaar prima door de zachte winter. Maar het gebod om vooral thuis te blijven tijdens Corona zorgde ervoor dat er weinig plezierritjes op het programma stonden. En ook doordeweeks was de normale woonwerkrit ineens van het menu verdwenen.

Maar nu alles langzamerhand weer een beetje op gang komt en er zelfs in de nabije toekomst wederom files zijn te verwachten worden motorfietsen ook relevanter. Door alle afgelaste persintroducties in het buitenland testen we ineens meer auto’s in Nederland. Dus er staat meer geregeld een auto voor de deur bij huize Ras. Helemaal niet vervelend, maar met een paar weken mooi weer in het vooruitzicht en de ‘nieuwe’ MV Agusta F4 bij de importeur op de pijnbank was de schuur toch redelijk leeg.

Eind 2019 schreven we na de onthulling op de Motorbeurs in Milaan al over de nieuwe BMW F900XR. De meer ‘straat georiënteerde’ versie van de F850GS (onze vorige duurtester). Aangezien onze Suzuki V-Strom 1050 duurtester iets later in het seizoen beschikbaar komt, was er dus ruimte voor een aanvulling op 2 wielen. BMW Motorrad Nederland leek onze gedachten te kunnen lezen en kwam met het aanbod voor een paar maanden F900XR. Yes please!

De BMW F-reeks, leg eens uit

De BMW Motorrad reeks is inmiddels vrij breed. Van (elektrische) motorscooters tot zescilinder tourbuffels. Ergens daar in het midden vind je de F-reeks. Wat alle modellen die hieronder vallen gemeen hebben is het motorblok. Geen boxerblok, al is dat waar veel mensen aan denken bij een BMW motorfiets, nee een parallel tweecilinder met inmiddels een inhoud van 895 cc is het hart van de F900XR.

Of je nu serieus off-road wil met de F850GS, een naked bike wil in de vorm van een F900R of een meer straat georiënteerde all-road (deze BMW F900XR). De F-Reeks is vrij breed. Ja in de hierarchie zit de F900XR onder de S1000XR, die met hetzelfde doel is ontworpen. Maar die begint bij een dikke twintigduizend euro’s, dus dat is toch weer een andere categorie, zeker ook als je naar vermogen kijkt. De S1000XR deelt een 162pk versie van het viercilinder blok dat ook in de S1000RR en de S1000R te vinden is. U weet wel, de superbike en de supernaked van BMW.

Een BMW zonder opties? Natuurlijk niet!

Geen kale BMW voor ons! Dat is natuurlijk gedeeltelijk onze eigen schuld want bij het uitzoeken van de duurtester hebben we ook wel een verzoek ingediend. Het heeft er wel voor gezorgd dat de basisprijs van € 13.450,- gestegen is naar een rijklaarprijs van € 17.217,35. Ok dan…

Nu is dat niet helemaal te wijten aan ons ‘eisenpakket’. De voornaamste wens die we door hebben gegeven had met bagage te maken. Gewend aan de bagageruimte van een motorscooter vroegen we om een kofferset. Je verwacht toch dat je binnenkort weer met een laptop naar kantoor moet hè en voor die motortrip die door het hoofd speelt is het ook meer dan welkom.

Maar wat krijg je voor een totaalprijs van € 17.217,35 ?

Comfort Pakket: middenbok, keyless, dynamische vering € 681,-

Touring Pakket: cruise control, navigatievoobereiding € 418,-

Dynamic Pakket: quickshifter € 630,-

Bandenspanningscontrole € 193,-

Active Pakket: kofferdragers links en rechts, rijmodi pro, verwarmbare handvatten, dynamic traction control, ABS pro (bochten ABS) € 583,-

eCall : intelligente automatische noodoproep bij ongevallen € 269,-

Alarm € 193,-

De mooie grote toerkoffers die wij bij de BMW F900XR geleverd kregen maken de motor wel NET iets te breed voor de doorsnee Nederlandse tuinpoort, dus voor de verkorte woonwerkrit die we nu dagelijks maken hebben we ze even gedemonteerd. Wachtend op dat onvermijdelijke motorweekend.

De eerste kilometers, wat valt er op?

Rond het ophalen van ‘onze’ BMW F900XR reden we ook met de Yamaha Tenere en de Yamaha geeft een nieuwe betekenis aan de term ‘de bocht in vallen’. Dus daarbij vergeleken is de BMW wat minder snel van zijn lijn af te krijgen als er een bocht aankomt. Maar toch valt direct op ten opzichte van de F850GS die we vorig jaar reden. Dat meer focus op straatgebruik zich uitbetaalt in meer vertrouwen op de lokale rotonde. Om maar iets te noemen.

Net als op de F850GS is het zwaartepunt nog steeds vrij hoog. Dat merk je voornamelijk als je naast de motor loopt overigens, iets wat je niet te vaak moet doen natuurlijk.

We blijven even in de vergelijking met onze vorige BMW duurtester. Positief is dat de quickshifter die op deze F900XR is gemonteerd een veel beter gevoel geeft dan het exemplaar op de F850 destijds. Veel meer gevoel en het kost minder moeite om schokvrij te schakelen. Van 1 naar 2 is het vaak nog wel zaak om de koppeling erbij te pakken. Maar daarna en bij terugschakelen is deze quickshifter echt elke euro waard.

Hoe zit het met de kilometers?

De laatste weken zijn we elke dag op de BMW te vinden maar de kilometerstand weerspiegelt dat nog niet echt. Veel korte ritjes door en om de stad dus. Over de windbescherming op de snelweg volgt het finale oordeel dus later. Onder het rijden kan je overigens het ruitje op- en neerklappen. Wellicht niet helemaal de bedoeling, maar het kan wel.

Al iets opmerkelijks meegemaakt verder? Nou het blijkt dat de bandenspanningscontrole optie wel voor wat stress kan zorgen. Een blik op het dashboard gaf aan dat de bandenspanning voor toch wel wat hoog was. Bij de lokale pomp(en) bleek echter dat de ventielen van de F900XR (of zijn het de sensoren) niet goed aansluiten op de Berkelse bandenspannings-apparatuur. Dus in plaats van een paar tienden eruit en stoppen op de ingetoetste waarde was het full power leeglopen. Gelukkig maar op 1 kilometer van huis. Maar nu weet ik ook weer dat een lekke achterband met 150km/u op een fly-over bij Marseille niet zo spannend is als rijden met een bijna lege voorband (met 30 km/u). Gelukkig staat er in de schuur een fietspomp die het altijd doet..

Nog even de specs op een rijtje

Model BMW F900XR Begin duurtest Mei 2020 Kilometerstand 399 km Testverbruik 5,1 liter per 100 km Basisprijs € 13.450,- Prijs duurtester € 17.217,- Motorblok 895cc tweecilinder Vermogen 77 kW (105 pk) bij 8.500 tpm Gewicht 219 kg (met volle tank)

Wat staat er op het programma voor de Beemer?

Er zijn natuurlijk meer mensen met een motorrijbewijs op de Autoblog redactie en binnenkort zullen jullie dan ook de ervaringen kunnen lezen van @britt met de F900XR. Nu is ondergetekende met een krappe 1,75 meter al niet de langste, maar in de volgende update gaan we lezen of de ‘lage zadeloptie’ nodig is om ervoor te zorgen dat ze met haar benen comfortabel bij de grond kan.

Veel woonwerk kilometers zijn er de komende tijd niet te verwachten. Dus het wordt tijd dat de grenzen opengaan zodat de Ardennen of de Eiffel eens bezocht kan gaan worden. Dan kunnen die rode zijkoffers ook een keer gemonteerd worden die nu netjes op zolder liggen.

Bewegende beelden BMW F900XR

Ik schreef hierboven overigens dat we bijna geen ‘winter’ hebben gehad dit jaar. Maar daar zal Autoblog vriend Arno Jaspers van Maxxmoto het niet helemaal mee eens zijn, zie onder voor zijn impressie tijdens de perslancering in Almeria..

Maar ging die MINI van jou er niet ondertussen uit?

Ja, inderdaad goed dat je het zegt. Binnenkort meer over de opvolger van de ZL-573-S. Als zelfbenoemd private-lease-kampioen van Nederland (4 auto’s and counting) was het natuurlijk verleidelijk om weer te gaan voor een dergelijke constructie. Eind juni moet de MINI Cooper 5-deurs weer ingeleverd worden en het heeft er alle schijn van dat de opvolger is gevonden. Daarover een volgende keer meer!

zonder koffers breken de koffersteunen helaas wel de sportieve lijn aan de achterzijde

Vragen over de F900XR, stel ze hieronder.