Trump wil kreeft verkopen, overweegt hogere importtarieven Europese auto’s

POTUS Donald Trump heeft weer iets bedacht voor de importtarieven.

De meningen lopen nogal uiteen over het bestuur van Donald Trump. Niet alleen in de huidige crises, maar in het algemeen. De Amerikaanse leider kan uitspraken doen die op zijn zachtst gezegd opvallend zijn.

Kreeft

Neem zijn nieuwste idee. Of nou ja, een nieuwe versie van een oud idee. Er dwaalt al sinds 2018 een idee rond van Donald Trump die hogere importtarieven wil op Europese auto’s. Des tijds leek het gewoon een staaltje ‘make America great again‘ te zijn, maar nu heeft hij er een reden voor: kreeft. Want die is te duur, aldus de POTUS.

EU steelt van de VS

Volgens de president is het simpel. Europa hanteert importtarieven op Amerikaanse kreeft en zeevruchten. Daardoor wordt voor Trump de vis duur betaald, maar dan letterlijk. Met een aantal vertegenwoordigers van de visindustrie liet Trump weten wat hij erover denkt. Wij als EU hebben al lang genoeg ongelofelijk veel gestolen van de VS, dus nu is het tijd voor de VS om eens te innen.

Chantage

De oplossing is dus de EU ergens anders op pakken, een soort chantage. Trump is van plan om de importtarieven voor auto’s omhoog te gooien, totdat de EU besluit om dan de tarieven voor kreeft en zeevruchten niet alleen gunstiger te maken, maar de taksen volledig afschaft. Auto’s en kreeften hebben niet perse een verband, het gaat meer om het raken waar het pijn doet. Een simpele oplossing voor Trump lijkt om dan de EU volledig over te slaan en in China te gaan vissen, maar ook die hanteren de kreefttaks. Zij kunnen ‘eenzelfde regeling verwachten’.

Het zou net zo goed gewoon een excuus kunnen zijn om die import-plannen uit 2018 alsnog te bewerkstelligen, want dat is al een heikel punt voor Trump sinds hij president is. Waarom kreeft nu ineens de dupe is van Trump-beleid, dat wordt niet duidelijk. (via HLN)