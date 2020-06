Toto Wolff investeert weer in Williams

De Duitser Toto Wolff investeert in het Williams F1-team. Zou hij de redder van het noodlijdende team kunnen zijn?

Williams blijft een nogal vreemd team binnen de Formule 1. Iedereen houdt ervan, maar dit is vooral gebaseerd op het verleden. Want de laatste jaren hebben ze qua prestaties zichzelf niet van de beste kant laten zien. Slechte raceprestaties betekent vaak ook slechte financiële prestaties, zoals helaas ook bij Williams het geval is. Het helpt dan ook niet als je de banden met je hoofdsponsor kwijtraakt.

Kortom, er moet een oplossing komen. Het team overweegt zelfs zichzelf te verkopen. Helemaal de handdoek in de ring gooien doen ze nog niet, een nieuwe sponsor of nieuwe minderheidsbelangen is ook goed. Kennelijk trok dat laatste wel de aandacht van een bepaalde Oostenrijker…

Volgens F1-journalist Peter Windsor heeft Toto Wolff namelijk voor vijf procent aan aandelen gekocht van Williams. Wolff had eerder ook al aandelen in het raceteam. Wat dat betreft is deze stap dus een beetje een terugkeer. Een opvallende terugkeer, dat wel. Vorige maand kocht Wolff immers ook nog aandelen in Aston Martin. En de Mercedes-teambaas heeft ook nog aandelen in het Mercedes-F1-team zelf. Van de tien F1-teams, heeft Wolff nu dus aandelen in drie.

Waarom Wolff investeert in Williams is niet duidelijk, hij heeft er zelf nog niks over gezegd. In een latere Tweet zegt Windsor overigens dat het gaat om een ‘security’, waarmee Wolff voorrang zou hebben in alle aandelen van Williams. Dus in het geval dat het nóg slechter gaat met Williams, zou de Oostenrijker de hele toko over kunnen nemen. Wat zou Wolff hier toch van plan zijn…?