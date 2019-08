Autoblog Garage: Peugeot 205 GTi

Oui oui, c'est la GTi!

Het zou verdulleme een keer tijd worden zeg, een Autoblog Garage artikel over de Peugeot 205 1.6 GTi. Onderwerp van één van de allereerste Mijn Auto-video’s en misschien wel de puurste hot hatchback aller tijden. Ok, nu ben ik natuurlijk met mijn 205 GTi-pet op aan het tikken, maar toch: mijn 1.6 is álles wat je zou moeten willen van een hot hatchback.

L’Histoire

Eerst even de historie: ik kocht mijn Peugeot 205 GTi op 25 juli 2016. Op papier ben ik de tweede eigenaar, in het echte leven zou je kunnen stellen dat ik de derde eigenaar ben. Ik nam de auto namelijk over van iemand die de auto nog altijd reed, maar deze stond nog altijd op de naam van zijn inmiddels overleden opa. Zijn oma wilde of kon er niet meer mee rijden en daarom reed de kleinzoon erin. Die moest er echter dagelijks mee naar zijn werk en vond het zonde van de kilometerstand om hem veel te gebruiken. De 205 GTi was altijd van zijn opa geweest, had altijd in een garage gestaan en was in een prima staat. Niet in concoursstaat, maar wel gewoon eerlijk. Met een krasje, een klein deukje, wat steenslag, een versleten bestuurdersstoel maar boven alles: karakter.



De jongen die na zijn opa met de GTi ging rijden had een paar kleine modificaties gedaan. Een radio ingebouwd, maar daarvoor een nieuwe hoedenplank gescoord zodat de originele niet kapot gezaagd hoefde te worden voor de boxen. Ook had hij een andere uitlaatdemper gemonteerd, maar de originele kreeg ik mee bij de auto. De soundtrack is echter veel lekkerder met deze demper, dus die laat ik er voor mijn eigen plezier voorlopig onder zitten. Tot slot heeft hij het tweespaaks originele stuurwiel van de 1.6 GTi vervangen voor een driespaaks exemplaar van een 1.9 GTi.



Maar wat ik veel belangrijker vind: de auto is compleet. Twee sleutels, en er zit een map bij de auto met daarin om te beginnen de aankoopfactuur met twee aangevinkte opties: een rechter buitenspiegel á f116,67 en een mattenset á f62,50. Guldens ja, geen Euro’s! Verder zit alles in de map: het papieren kentekenbewijs, kopiën van de wegenbelasting, een lidmaatschapskaart van de Britse Peugeot 205 GTi club, de onderhoudshistorie, correspondentie met meerdere Peugeot GTi-clubs en nog veel meer. Zelfs de kaartjes die door de garage aan het stuur werden gehangen als reminder voor de volgende oliebeurt, zitten in die map. Zelfs het kostenoverzicht van de eerste jaren zit erbij met daarin verzekeringskosten en brandstofverbruik. Tot slot was er nog de kilometerstand: iets meer dan 140.000 kilometer stond er op de teller.



Nadat ik de auto opgehaald heb, kon ik hem gelukkig (bij gebrek aan een overdekte stalling bij mijn eigen huis) bij mijn vrienden van Saab Apeldoorn stallen. Een adres waar ik regelmatig kom en dat niet te ver van mijn huis is. Toch is het wel een drempel: als je thuis op de bank zit en denkt ‘ik heb zin om ermee te rijden’ dan is het toch makkelijker als hij gewoon voor de deur staat. Maar goed, het blijft een gaaf ding. Vooral omdat het een heerlijk basic auto is. De basis van hoe elke hot hatchback zou moeten zijn: plaats voor het hele gezin (hoewel er geen gordels op de achterbank zitten), vlot en vooral een hele hoge entertainmentwaarde.

Rijden

Mijn Peugeot 205 GTi is er één van het allerpuurste soort, een Phase 1 uit 1987. Vergeet ESP, vergeet ABS, vergeet alles. Een Peugeot 205 GTi 1.6 uit 1987 bestaat uit de volgende ingrediënten: een stuur, vier wielen, een motorblok en een paar stoelen. En omdat er verder zo weinig op zit weegt het geheel ook geen donder: 850 kilogram. Op 105 pk. Dat is 8,1 kg per pk.

Volgens de originele folder (die ik bij de auto heb) accelereer je met deze auto naar de 100 in 9,5 seconden en is de kilometer met staande start te slechten in 31 seconden rond. De topsnelheid is 190 kilometer per uur. Dat doet tegenwoordig bijna elke auto, maar in 1987 waren dit Prestaties met een hoofdletter ‘P’. De afmetingen zijn ook mooi: 3,70 meter lang en 1,57 breed.



Een 1.6 motor met elektronisch geregelde injectie, gekoppeld aan een versnellingsbak met kortere overbrengingen dan die van de ‘grote broer’ met de 1.9 motor. Dat betekent dat je niet eindeloos loopt te harken tussen de eerste drie versnellingen als je er rustig mee door de bebouwde kom sukkelt. Tegelijkertijd betekent het ook dat je met grote precisie de powerband kan aanspreken op het moment dat je er écht voor gaat.

En dat kan nog altijd. Ondanks de respectabele leeftijd van mijn GTi mag ze nog graag hard een bocht in gegooid worden om vervolgens middels het van het gas gaan de kont om te zwiepen. En ja: dat is tricky als je niet weet wat je te wachten staat, maar als je elkaar een beetje leert kennen, dan wordt het een leuke partytrick. Zeker als het een beetje nat is buiten, is dat dikke pret.

Da Money

Wat het kost om een Peugeot 205 GTi te rijden? Ik kies ervoor om hem het hele jaar rond op kenteken te houden. Dat betekent dat ik geen gebruik maak van het kwarttarief, maar dit gewoon elke drie maanden €62 euro overmaak aan de Belastingdienst zodat ik elke gewenste dag mijn auto kan gebruiken. Alleen met pekel op de weg probeer ik de GTi binnen te houden, verder gaat ze gewoon de weg op.

De youngtimerverzekering kost ongeveer €15 euro per maand en het brandstofverbruik is ook niet storend voor een auto die ik sowieso weinig gebruik. Ongeveer één liter premium brandstof per negen kilometer, maar dat zou zuiniger kunnen. Ik vind het echter vooral leuk om flink door te jakkeren met mijn GTi, daar is ze tenslotte voor gemaakt. Als je met een fluwelen rechtervoet rijdt moet je één op elf ook nog wel kunnen halen.

Onderhoud is een apart ding. Tot nu toe zijn gekke dingen me bespaard gebleven. De APK, een oliebeurtje elk jaar en verder heb ik er heel weinig kosten aan gehad. Aftikken, want als er dingen stuk gaan is het steeds lastiger om nog de juiste onderdelen te bemachtigen.

En nu?

Hoewel ik een bijna niet te temperen liefde heb voor de 205 GTi merk ik wel dat ik er te weinig mee rijd. Dat komt vooral doordat hij dus niet bij mij thuis staat. Ik heb er ongeveer 5000 kilometer mee gereden sinds ik hem heb gekocht, drie jaar geleden. Toch wil ik er meer van genieten en daarom ga ik binnenkort de bestuurdersstoel laten repareren en kijken of ik een complete set sierlijsten kan vinden tegen een redelijke prijs. Dat zal ik uiteraard ook gaan filmen, zodat jullie ervan mee kunnen genieten!