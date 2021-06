Autoblog Garage: 3x Peugeot 206 GTi gekocht - Autoblog.nl

Niet één, niet twee, maar we gingen op pad om maar liefst drie Peugeot 206 GTI’s op de kop te tikken voor de Junkyardrace.

Na een aantal races te hebben gereden in de Alfa Romeo 156 is het nu tijd voor de volgende stap. Een klein beetje gedwongen, want de laatste Junkyardrace wist de 156 helaas niet uit te rijden. De Alfa kon opgeknapt worden, maar in plaats daarvan besloten we voor een nieuwe auto te gaan. Na de Ford Mondeo Wagon en de Alfa Romeo 156 Sportwagon is het nu tijd voor een Peugeot racer!

Peugeot 206 GTi in de Autoblog Garage

Onze Junkyardrace partner MBO Rijnland nam met een Citroën Saxo deel aan de race. Ook die auto had er de laatste race geen zin meer in. Er moest dus vers bloed komen! Omdat we al meerdere races een leuk samenwerkingsverband hebben besloten we dezelfde auto te kopen. Lekker voor die interne competitie in de pitbox! En om het feest compleet te maken waren we op zoek naar een derde exemplaar. We hebben Marktplaats afgestruind en zijn erop uitgetrokken om meerdere kandidaten te bekijken.

Die missie is geslaagd, want we hebben drie schappelijk geprijsde Peugeot 206 GTi’s gevonden en gekocht voor (deels) in de Autoblog Garage. Onze technische expert Ramon (docent autotrechniek) Wat we met die derde auto gaan doen moeten we nog eens bedenken. Luxeprobleem noemen we dat!

De auto’s gaan we weer opbouwen en ook daar zullen we weer voor samenwerken met MBO Rijnland. Docent Ramon en de leerlingen van de MBO Rijnland autotechniek opleiding zullen ook weer de techneuten zijn waar wij op rekenen wanneer er tijdens de race gesleuteld moet worden. Een top pitcrew!

Heb jij toevallig Peugeot 206 spullen nodig?

Dit artikel is niet alleen een stukje informatie. We hebben jullie ook nodig. Voor meerdere dingen eigenlijk. Ten eerste zijn de drie auto’s nog standaard. De GTi’s zullen omgebouwd worden om te kunnen voldoen aan de eisen van de Junkyardrace. Dat betekent interieur strippen, rolkooi inbouwen. Je kent het wel. De Autoblog Garage Peugeot 206’s gaan behoorlijk op de schop. Daardoor hebben we spullen over.

Effectief komt het erop neer dat we zes 206 GTi stoelen en drie achterbanken over hebben.

Daarnaast zijn twee auto’s uitgerust met de originele 16-inch Ouragan GTi-velgen, maar heeft één exemplaar grotere Challenge-velgen van een 307. Daarom zijn we op zoek naar een setje 16-inch Ouragan GTi velgen. Ben jij iemand of ken jij iemand die ons kan helpen met een eventuele ruildeal, laat het ons dan weten! Ook zoeken we graag mensen die we gelukkig kunnen maken met zes 206 GTi stoelen en drie achterbanken. Tegen elk aannemelijk bod en dat begint bij 1 fles wijn of taart voor de redactie.

Afhalen van dit Franse zitcomfort zal op de Autoblog redactie zijn.

Kom maar door: vragen, suggesties, andere onderdelen die je nodig hebt voor je eigen 206?! Als jij koning-rolkooi-klusser bent dan mag je jezelf natuurlijk ook altijd melden.