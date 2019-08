Porsche Taycan doet 26 keer 0-200 km/u

Een eenvoudige manier om snel misselijk te worden?

Nog even en dat is het zover. In september trekt Porsche het doek van de Taycan. De eerste volledig elektrische productie-Porsche gaat ontzettend belangrijk worden voor het merk. De hype-kraan in aanloop naar de onthulling staat volledig open.

Porsche komt jaren later met een performance elektrische auto dan bijvoorbeeld een merk als Tesla. Ja, zeggen ze dan ook bij Porsche. Maar bij Porsche moet daadwerkelijk performance vragen van de auto geen probleem zijn.

Het doel met de Taycan was om een ├ęchte Porsche neer te zetten. Een elektrische auto die prestaties kan leveren, altijd en overal. Dit laatste moeten we nog even afwachten in de praktijk, maar voorlopig ziet het er goed uit. De 600 pk sterke Taycan is bijvoorbeeld in staat om 26 keer achter elkaar van nul naar 200 km/u te accelereren. Ook meerdere hotlaps uitvoeren op een circuit mag geen probleem zijn voor de Porsche. Verder accelereert de Taycan in 3,5 tellen naar 100 km/ en de bruto capaciteit van de lithium-ion accu bedraagt 90 kWh.

Het YouTube-kanaal fullychargedshow mocht de Taycan als eerste aan de tand voelen. Het vliegveld van Lahr fungeerde als testbaan voor de Porsche om compleet los te gaan.