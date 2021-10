3x Peugeot 206 GTI update: strippen, rolkooi en meer!

Onze 3 Peugeot 206 GTI’s voor de Junkyardrace hebben inmiddels een transformatie ondergaan. Het interieur is gestript, er is een rolkooi geïnstalleerd en er zijn nog meer updates te melden.

Om nog even het geheugen op te frissen. We hebben natuurlijk eerst een drietal Peugeot 206 GTI’s gekocht samen met onze expert Ramon. Dat zie je in onderstaande video.

Met de Peugeots gaan we deelnemen aan de Junkyardrace. De eerstvolgende race is 5 november. Deze 6 uurs endurance race zal plaatsvinden op het Circuit van Assen.