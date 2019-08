Krijg dorst door deze iconische Porsche 962

Niet alleen omdat het water je waarschijnlijk uit de mond loopt.

Denk je aan Porsche en raceauto’s, dan denk je waarschijnlijk aan de 917. Je hebt geen ongelijk, dat is één van de meest legendarische Porsches die er ooit is geweest. Helemaal met het verhaal erachter, is dat zo’n beetje de top. Toch is wat erna kwam ook niet verkeerd. De 962 bijvoorbeeld, eveneens een bijzonder legendarische racer. Naast de Le Mans reed die overigens ook in de Amerikaanse IMSA-serie mee. Puur door het ogensnoep is de 962 al de moeite waard. Zo bewijst dit exemplaar wat te koop staat

De auto, met VIN 962-102, in kwestie, komt uit 1984. Vervolgens werd hij in 1985 ingezet om te racen en reed toen op pole position op de 12 uur van Sebring. Daar zette hij ook het baanrecord neer. Goed, dat heeft alles in deze categorie wel ongeveer op zijn naam staan. Wat wij interessant vinden aan de 962, naast dat je hem kan kopen, is de laklaag. Omdat Coca-Cola kennelijk een vinger in de pap had bij het betreffende raceteam van de 962, werd de auto uitgedost in de bekende rood-witte kleurstelling. Nog een reden om dorstig te worden van deze prachtige racer.

De auto heeft verscheidende eigenaren gehad, naast compleet gerestaureerd te zijn door Penske Racing. Vervolgens heeft de huidige eigenaar, die hem heeft sinds 2009, er al weer een aantal kilometers bij op gezet omdat hij vaak bij oldtimer-evenementen de 962 kwam showen. Maar dan mocht de auto ook zijn benen strekken. Goed gebruikt, mooie geschiedenis, gave livery, perfecte auto. Omdat het om een bijzondere auto gaat, is er momenteel geen schatting van de prijs. Maar, doe eens een leuk bod en hij kan van jou zijn.