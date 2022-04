Autoblog Garage: Renault Clio van Loek naar topsnelheid jagen

Vandaag doen we eens iets anders in de Autoblog Garage: ondergetekende is samen met collega @willeme eens naar Duitsland gegaan om de test der testen te doorstaan: de Renault Clio uit de AB Garage naar zijn topsnelheid jagen!

Een aantal aspecten van je auto zijn leuk om te weten, maar niet alle aspecten kun je ook daadwerkelijk in de praktijk achter komen. Wij Nederlanders hebben wat dat betreft geluk dat één van onze buurlanden nog een uniek fenomeen heeft op hun autosnelwegen. We hebben het dan natuurlijk over Duitsland en hun ongelimiteerde Autobahn. Waar je gewoon, op een willekeurige vrijdagmiddag, je auto eens naar de topsnelheid kan jagen.

Autoblog Garage: topsnelheid van Renault Clio van Loek

Vandaag in de hoofdrol: mijn Renault Clio. Dat mijn 1.500 euro kostende ‘simpele’ eerste auto een ietwat onverwachte topper zou zijn, dat wist ik wel. Maar hoe hard kan ‘ie? Dat wist ik niet. Dat zijn we dus gaan uitzoeken. Ik zeg ‘we’, want deze trip naar Duitsland was ik niet alleen. Als emotionele (en daadwerkelijke) steun werd ik bijgestaan door collega @willeme. Voor als je je nog afvroeg waarom die witte BMW 3 Serie Touring je zo bekend voorkomt.

Waar?

Om te beginnen met de ‘waar’ vraag: Duitsland, natuurlijk. Specifieker de snelweg die waarschijnlijk de meeste Nederlanders gebruiken vanwege zijn gebrek aan snelheidslimiet: de A31. De snelweg heeft voor veel verkeer geen doel, omdat hij parallel loopt aan een directere snelweg van Hamburg en Bremen naar het Rühr-gebied, de A1. Het is dus betrekkelijk rustig. Het startpunt was een tankstation nabij Rhede, omdat er eerst even een paar liters Super 98 bijgevuld moesten worden. Vanaf daar is het de snelweg op gaan en planken.

Planken

Wat voor voorbereidingen tref je? Een paar simpele. Oliepeil checken, koelwater controleren, remmen inspecteren, bandenprofiel bekijken plus de bandendruk controleren. Daarna gewoon blik op oneindig en het rechterpedaal zo diep intrappen als je maar kan. Maar dan wel met een hulpmiddel. De BMW diende namelijk als de Sergio Pérez voor Max Verstappen om de Clio een ’tow’ te geven.

De 325d heeft natuurlijk meer in zijn mars dan de Clio en door zijn grote silhouet scheelt dat mij weer wind vangen. Ook is het handig om een auto voor je te hebben om het verkeer te monitoren (dat wil zeggen, van de linkerbaan af te jagen). Voor de gemoedsrust van mij persoonlijk wel fijn: je fixeren op de remlichten van de BMW kan ook zorgen dat je onveilige situaties vermijdt. Er is veel te zeggen voor een hulpkracht bij zo’n topsnelheidstest.

Wind

Dat wil niet zeggen dat je wind compleet elimineert. Integendeel: de wind was aardig fors op deze vrijdagmiddag. De Renault Clio had daar last van bij het halen van de topsnelheid. De wind bewoog zich namelijk naar het noorden, terwijl wij richting het zuiden aan het jakkeren waren. De eerste run bleef de teller dus steken op zo’n 187 km/u. Een prima score, maar dat kan beter. Even een tankstation vinden om de opties te bespreken en, het blijft Duitsland, een broodje worst naar binnen te werken.

Absolute top

Goed, omdraaien en nogmaals proberen. Met de wind in de rug en dezelfde strategie waren de omstandigheden nu zo gunstig als je ze zou krijgen. Er is één stuk waar de Renault Clio absoluut zijn topsnelheid zou halen: er is namelijk een klein stuk heuvelop en daarna heuvelaf, beide kanten op. Het getal wat daar op je teller verschijnt, moet de topsnelheid zijn. Gelukkig was dat het geval.

En de score is…

Wat je moet weten: de teller van de Clio zelf is bepaald niet accuraat: die denkt dat je veel sneller rijdt dan je daadwerkelijk rijdt. Om dat zelf een beetje te monitoren heb ik gebruik gemaakt van een navigatie-app met GPS-snelheidsmeter. Die overigens weer een beetje de waarheid onderschatte en iets minder snelheid aangaf. Een derde referentiepunt is de teller op de BMW. Die is namelijk wél accuraat. Geullig bood de GPS soelaas: de Clio ging maximaal 196 km/u.

De getallen in kwestie waren: 196 km/u volgens mijn GPS-meter en 203 km/u volgens mijn (niet accurate) teller. Is de 200 km/u gehaald? Willem meent van wel. Zijn accurate teller gaf 195 km/u aan en toen zag hij mij inlopen. En ja, dit was heuvelaf, met de wind mee en met een auto om de wind te vangen, maar je kunt dus om en nabij de 200 km/u aantikken met mijn Clio. De fabrieksopgave heeft hij sowieso gehaald, dat is namelijk 193 km/u volgens de RDW. Al met al dus een goede score qua topsnelheid voor mijn Renault Clio, al zeg ik het zelf.

Wat hebben we geleerd?

De Renault Clio heeft dus een topsnelheid van ergens rond de 200 km/u (met hulp), dus de fabrieksopgave zit er na bijna 18 jaar en 225.000 kilometer nog in. Ik had niet het gevoel dat er nog heel veel meer in zat, want de toerenteller liep al diep door in het rood. We gaan het binnenkort nog een keer proberen. Dan met een gewassen auto, iets hogere bandendruk en als het kan een iets grotere auto om de slipstream van te pakken…

Wel ben ik rustig met 130 km/u terug gereden naar Nederland, want het zijn geen comfortabele snelheden. Je voelt veel wind boven de 150 km/u en het wordt echt windgevoelig rond 190 km/u. Ook voel je toch wat vibraties in het stuur rond de 180 km/u. Niet gevaarlijk, wel oncomfortabel. Heeft de auto het overleefd? Met een paar schaafwondjes, ja.

De meest belangrijke is een stuk afdekplaat aan de voorkant. Die zit nu provisorisch vast met een stukje ducttape, dus daar moet even een oplossing voor komen. Gelukkig had ik daar alle gelegenheid voor: voor een volgende aflevering in de Autoblog Garage moet de Renault Clio op de krik. Dat lees je de volgende keer!

Kortom: een leuk uitje en min of meer wetenschappelijk gekeken wat mijn auto in zijn mars heeft. Een geslaagd avontuur!