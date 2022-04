Ultieme Subaru WRX STI occasion kost een godsvermogen

En nee, het is dit keer geen 22B. Deze meer-dan-een-ton-kostende Subaru WRX STI occasion is niet wat je verwacht.

Subaru heeft een aankondiging gedaan waar fanatieke fans niet blij van worden. Deze generatie WRX sedan komt niet als supersportieve STI. Subaru wil eerst kijken hoe sportiviteit gecombineerd kan worden met het milieu voordat een supersnelle WRX door Subaru Tecnica International terugkeert. Daarmee sluiten we een tijdperk af, eentje die een aantal generaties leuke, relatief betaalbare rallyhelden heeft opgeleverd.

Dure Subaru WRX STI occasion

Welke de ultieme versie is, daar zijn meerdere meningen over. Een bekende iconische Subaru WRX STI waar de prijzen voor een goed exemplaar de pan uit rijzen, is de 22B. Deze tweedeurs rallyheld is zeldzaam en wordt vaak gezien als de ultieme versie. Andere ultieme versies zijn zeldzame speciale edities zoals de Type RA-R of bijvoorbeeld de relatief recente S209. En dan is er nog de occasion van vandaag. Eentje die een prijskaartje met zes getallen heeft en daarmee in ieder geval één van de duurste is.

Final Edition

Hij heet Subaru WRX STI Final Edition en wordt dus als occasion aangeboden in Nederland. Aangezien het een afscheidsmodel is, moet ‘ie helemaal kloppen. In theorie doet hij dat ook. De klassieke blauw-met-gouden kleurstelling, grote spoiler en luchthapper en in dit geval zwarte splitters rondom, een Invidia uitlaatsysteem en een hele hoop rode details om de Final Edition te kenmerken. De motor is in dit geval de EJ25, een 2.5 liter grote viercilinder boxer met turbo, goed voor 300 pk. Schakelen gaat gewoon lekker ouderwets middels de handgeschakelde zesbak.

Zeldzaam (en duur!)

De Subaru WRX STI Final Edition is gebouwd in oplage van 555 stuks, verdeeld over alle markten waar de WRX STI werd verkocht. In Europa waren het er naar verluidt minder dan 150, waarvan geen één officieel Nederland bereikte. Toch heeft oer-Subaru dealer Van der Ploeg eentje bemachtigd en die staat dus nu te koop. De Subaru WRX STI Final Edition occasion is dus in ieder geval een unieke kans.

Goedkoop is het echter niet. Ons belastingstelsel houdt sowieso niet van een auto als deze, maar de limitering en exclusiviteit van deze Subaru WRX STI occasion helpen ook niet mee. Vandaar dat hij mee mag voor 115.000 euro. Dat is wel een flinke smak geld. Kopen kan op de website van Van der Ploeg.