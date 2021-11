De Renault Clio V6 is nooit voordelig geweest, maar inmiddels is het ding voor velen absoluut onbetaalbaar geworden.

In de jaren negentig kwam je zo nu en dan een Clio Williams tegen in Nederland. Een gave en betaalbare hot hatch. Je kunt je nu bijna niet voorstellen dat een gebruikt exemplaar vandaag de dag meer dan 20.000 euro kost. De Clio V6 was met de lancering al een klap duurder, maar anno nu is de prijs helemaal krankjorum voor exemplaren met een lage kilometerstand.

In 2021 is een goede moderne klassieker absoluut goud geld waard. Daar is deze gele Renault Clio V6 Phase 2 een uitstekend voorbeeld van. Eerlijk is eerlijk. Dit exemplaar is om door een ringetje te halen. Helaas is er nauwelijks mee gereden. Doodzonde, gezien het unieke concept van deze hot hatch. Er staan slechts 1.577 maagdelijke kilometers op de teller. Dat is niks.

De auto komt uit 2005 en werd via Collecting Cars te veil aangeboden. Het eindbod was goed voor een record. Niet eerder leverde een Renault Clio V6 zoveel geld op. Het hoogste bod kwam uit op 73.000 pond. Dat is omgerekend 86.000 euro. Een goede investering of zit de Clio V6 op de top nu? Wie zal het zeggen. Wellicht kijken we over 10 jaar niet gek op als zo’n prachtige Renault Clio V6 meer dan 100.000 euro waard is.