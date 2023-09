Autoblog Garage: we halen een 3 Serie uit Duitsland

Een BMW 3 Serie uit Duitsland halen. Dat klinkt vrij makkelijk. Is dat ook het geval?

Goedendag lezers, het volgende heeft ondergetekende aan de Hitkrant gestuurd:

‘Lieve Ankie,



Ik heb onlangs een auto (3 Serie) gekocht in Duitsland. Het gebeurde bijna gewoon spontaan. Ik zag ‘m staan en heb een aanbetaling gedaan. Ik heb alleen geen voorzorgsmaatregelen getroffen. Ik ben nu in blijde verwachting van een auto, maar weet niet hoe het nu verder moet. Dus lieve Ankie, wat moet ik doen? Met mijn ouders kan ik er niet over praten en ik durf er niet mee naar de huisarts. Wat moet ik nu doen? Willeme, (maar je mag mij anoniempje noemen)

De Hitkrant schijnt niet meer te bestaan, maar gelukkig verzonnen we zelf een antwoord:

Hallo anoniempje,



Als ik dit zo lees is het toch het meest verstandig om naar de huisarts te gaan. En probeer er eens mee met je ouders over te praten! Verder altijd zorgen dat je ver weg blijft uit de buurt van curryworsten. Ankie van de Hitkrant, zou dit gezegd hebben kunnen hebben.

BMW 3 Serie uit Duitsland naar Nederland halen

En zo geschiedde. Ik heb een BMW 3 Serie gekocht, maar zit nu met een probleem: hoe krijg ik dat ding naar Nederland? Het ophalen bleek wat lastiger dan het uitzoeken op mobile.de en Ebay Kleinanziegen. Hamburg is geen Oberhausen waar je eventjes snel heen en weer naar toe rijdt, maar het is ook niet echt ver genoeg om een vrachtwagen te sturen. Die zijn in veel gevallen ook nog eens heel erg duur.

Dus ja, wat moet je dan doen? Om een auto uit Duitsland te halen zijn er diverse mogelijkheden. Ik kon mijn buurman Christiaan van Roodbont Auto’s (die de A6 voor mij heeft verkocht) lief aankijken om de auto met een trailer op te halen. Hij was echter heel erg druk, of ik moest eventjes een paar weken wachten. Er zijn transportdiensten, maar die halen over het algemeen alleen bij bedrijven op, niet bij particulieren. Ook de andere importdiensten waar we mee werken waren heel erg druk. Tof voor hen, minder voor mij.

Zelf aan de slag: auto uit Duitsland halen

Dus wat te doen? Nou, gewoon zelf aan de slag! Gelukkig waren er twee topcollega’s die klaar stonden om mee naar Hamburg te rijden en de 330d op te halen: de immer politiek ge-engageerde @jaapiyo en Hot Hatch-connaisseur @Loek hadden wel zin in een uitje. En Duitse snacks (Curryworst anyone?).

Die auto is echt een vreemde eend in de BYD.

Om de auto op te halen heb je een kenteken nodig, het zogenaamde Kurzzeitkenzeichen. Deze kun je aanvragen bij een Strassenverkehrsamt en laten maken bij de Schildenmacher. Het probleem daarmee was dat er vrij weinig tijd was en ik ben met de auto. Idealiter kun je beter de avond ervoor naar de locatie rijden en dan in de ochtend de verzekering, platen en belasting regelen. Daar had ik geen tijd voor helaas, dus heb ik het laten regelen via een importboer. Voor 275 euro konden ze een plaat maken en opsturen. Deze is vijf dagen geldig. Het is een leuke service waarin alles geregeld is. Als je het goedkoper wil doen, die platen kosten 13,10 euro, de verzekering minder dan 10 euro. Maar ja, het scheelde mij een hoop tijd en stress en dat is ook wat waard.

Rijdt toch prima door, zo’n Einser.

BPM ontduiking

Het grote probleem is dat deze in Nederland níet geldig zijn. Althans, jij als Nederlandse bestuurder in een auto met buitenlands kenteken bent op dat moment keihard BPM aan het ontduiken. Importboeren hebben er ‘een manier’ voor om te regelen dat je het wél kan gebruiken. Het is minder magisch dan het lijkt, je moet namelijk gewoon een uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dan verklaar je in feite dat je de intentie hebt om de betaling te doen. Formeel gezien is het niet waterdicht, maar voor de meest particulieren werkt dit.

Ik kon kiezen om de platen naar mijn huis te sturen, of naar het adres waar je de auto ophaalt. Ik heb gekozen voor het laatste, voornamelijk omdat dat sneller gaat. Tip: doe dat dus niet! In mijn geval bleken de platen niet aangekomen te zijn, terwijl de postdienst bevestigd had dat de platen WEL geleverd waren. Ik kon de postdienst niet vragen WAAR de platen afgeleverd waren, want het importbedrijf was de ‘eigenaar’ van de verzending (en hadden dus de inlogcode). Uiteraard reageerde het bedrijf niet op mijn mailtjes en telefoontjes, want Koningsdag (en die notoire zuipdag ervoor).

Toch vertrokken

Aangezien de BMW 116d volgetankt was en Jaap en Loek klaar stonden, zijn we op Koningsdag tóch vertrokken. Een telefoontje met de eigenaar leerde ons dat we waarschijnlijk tevergeefs onderweg waren: de platen waren immers nog niet aangekomen. Ai. Heeft het dan nog wel zin? Aangezien we een bevestiging hadden dat ze afgeleverd waren, moesten ze ergens in de buurt liggen. De rit ernaartoe verliep vrij eenvoudig. Hamburg is prima te doen met de auto en om mijn collega’s tevreden te houden, was het de afspraak dat ik zou zorgen voor de versnaperingen en Duitse snacks.

Eenmaal aangekomen bleek dat de platen alsnog niet waren aangekomen. Voor de zoveelste keer belde ik het postbedrijf dat ‘niets kon zeggen’ omdat ik officieel niet de code had. Gelukkig was er ditmaal wél een behulpzame medewerker, die kon vertellen dat de platen waren afgegeven bij de buren helemaal aan de andere kant van de straat. Handig! De platen hadden we dus alsnog. Jaap en Loek schroefden de plaat erop, ik regelde met de eigenaar de laatste dingetjes en kreeg een Tasse Kaffee!

Leuke verrassingen

Alle papieren, onderhoudsfacturen en zelfs een keurige set winterbanden zaten erbij! Sowieso waren er nog wel een paar leuke verrassingen. Zo zat er een trekhaak onder van Westfalia, een afneembare welteverstaan! Slechts 3 keer gebruikt en dus zo goed als nieuw. De winterbanden werden afgedaan als niet origineel en gebruikt, maar het bleken zeer nette originele Autecs met Continental-winterbanden die sowieso nog een seizoen meekunnen. Als klap op de vuurpijl is de audio aangepast. Er zit geen Harmann Kardon installatie in, maar het klinkt wel beter. Qua helderheid is de H&K misschien net ietsje zuiverder, maar deze installatie (geen idee wat het is) heeft veel meer body, volume en bass. Perfect als je het verzamelde werk van DJ Premier, Buddy Guy en John Coltrane aan het luisteren bent.

Op de terugweg vielen er een paar dingen op. Een van de voorwielen trilde een beetje en er was licht gezoem van een wiellager bij 120 km/u. Bij het eerste grote tankstation stopten we om de banden eventjes op spanning te krijgen. Dat scheelde al meteen een hele hoop qua rijcomfort en bijgeluiden. De remmen zijn niet denderend, ondanks dat er nieuwe schijven op zitten. De remolie moet binnenkort vervangen worden. Het zijn overigens details: over het algemeen was het een zeer fijn rijdende auto. Sowieso, na de eerst 50-100 km ging het telkens beter. Van rijden gaat een auto beter rijden.

Zescilinder

Het zijn dus slechts details. De auto reed verder meer dan uitstekend. Met name de motor en bak combinatie is waanzinnig. Na een paar maanden rijden met de 116d leerde ik die auto erg waarderen. Een viercilinder met 400 Nm is meer dan voldoende om in Nederland goed met het verkeer mee te komen. Maar een zes-in-lijn voegt een paar dimensies eraan toe en het is niet eens zozeer de snelheid. Het is zoveel rustiger, kalmer en stiller aan boord. De motor hoeft ook veel minder hard te werken. Je kan honderden kilometers rijden zonder de 2.000 toeren te passeren.

Dat gebeurde wel, want de A31 was behoorlijk leeg. Uiteraard is de (standaard) 330d een stuk sneller dan de 116d, alhoewel je daar bij een lege baan pas echt goed gebruik van kan maken. De hele tijd bleef de groene Einser met @jaapiyo vlak in de binnenspiegel. Het laatste gedeelte van de A31 was het dusdanig leeg en vrij dat we de teugels ietsje hebben laten vieren. De 330d loopt keurig de begrenzer in bij 250 km/u.

Na het afzetten van de collega’s (Jaap in zijn twee-onder-een-kap, Loek bij zijn Golf GTI) zette ik de BMW in de parkeergarage. Yes! Ik heb weer een diesel station!!!

Genieten

Lang ervan genieten kon ik niet, want een dag later moest ik ‘m afzetten bij het importbedrijf. Die hebben de taxatie, BPM-aangifte en dergelijke gedaan. In principe kun je dit ook zelf doen en het zou veel geld gescheeld hebben. Ik had er echter geen tijd voor, want ik mocht met de Alfa Romeo Giulia op pad naar Salzburg (bedankt Mirco!) om mijn vriendin haar verjaardag te vieren (de Giulia is ook haar lievelingsauto).

Qua import en BPM kosten kan ik kort zijn. De Duitse kentekenplaat is 275 euro, de importkosten zijn 695 euro, de leges nog iets van 170 euro en er kwam nog 700 euro aan BPM bovenop. Dat is het nadeel met die pakketten, daar zitten allemaal services in die ik allemaal zelf gedaan en geregeld heb. Dus dit zou VEEL goedkoper kunnen, met name omdat de BPM relatief hoog is uitgevallen. Anyway, het BPM-bedrag moet betaald worden en dan krijg je pas de platen, in dit geval T-224-BS. Oh ja, het importbedrijf heeft de auto verkeerd aangemeld, het is immers geen High Executive, want die heb je alleen in Nederland.

Overigens is het ook logisch, die garage stond veel met Porsches, RS6’en, dikke BMW’s en ander dik spul. Die ouwe BMW van mij detoneerde flink. Als je een zo’n dikke wagen importeert, maakt die laatste paar duizend euro niet uit. Maar wat aanvankelijk 300-500 euro zou zijn om ‘m naar Nederland te halen, werd meer dan het driedubbele. Nog steeds goedkoper dan een 330d in Nederland kopen, overigens! En ik heb nu een uitvoering die ik nooit in Nederland zou kunnen vinden. Om een beeld te geven, inclusief brandstof (voor de auto’s, niet voor Jaap en Loek) kost het naar Nederland halen van de 330d zo’n 2.150 euro.

Auto ophalen

Na een paar weken kon ik de auto ophalen. De auto was nog altijd stink-smerig, dus het eerste wat ik gedaan heb is ‘m door de wasstraat gehaald en laten schoonmaken. Dat bleek echter niet voldoende. Dus ben ik even flink ervoor gaan zitten en de auto met stoomreiniger, perslucht en een hoop middeltjes aan de slag gegaan. Daarbij kwam mijn vermoeden uit: wat vies was, was niet kapot! Het zal je verbazen hoe veel schade sommige auto’s al hebben.

Dan de specificatie, want waar hebben wij het over? Nou, een BMW 330d Touring uit 2013 met 148.000 km op de klok. De kleur van de auto is Mediterranblau, een van de mooiste kleuren voor de auto, vind ik. Het is een zogenaamde Sportline, maar dan wel bijzonder geconfigureerd. Zo is de auto voorzien van de Styling 439 Individual velgen, volgens mij de duurste wielen die je destijds kon vinden. Bij de Sport Line zijn de raamlijsten zwart, evenals de dakrails. Maar de eerste eigenaar bestelde optioneel de aluminium raamlijsten en daklijsten. Ook bijzonder: de auto heeft het adaptieve M onderstel.

Interieur van de auto

Ook in interieur is het best bijzonder allemaal. Omdat het een Sportline is staat er BMW Sport in de instaplijsten en zijn er sportstoelen aanwezig. Deze zijn niet van leer, maar stof! Ik heb liever stoffen sportstoelen dan leren standaardzetels. De stoffen bekleding van BMW is best fraai, terwijl het kippenleer niet zo hoogstaand is. De stoelen hebben wel stoelverwarming en de wangen kun je verstellen. Ideaal. Een andere bijzondere optie is het Platanrot-houtinleg, eveneens een BMW Individual optie. Er staat dan ook een Individual-plaatje in de motorkap vanwege de Individual opties. Geinig.

Het is een typisch Duitse configuratie van iemand die heel erg tegen leer en een M Sport pakket is, met een voorliefde voor zeldzame boomstronken. Dus wat dat betreft de ideale auto voor ondergetekende.

De complete lijst van de auto kun je hieronder bekijken:

S710 M Leather Steering Wheel S7AC Sport Line S7VB Comfort Package S420 Sun Protection Glazing S423 Floor Mats Velours S428 Warning Triangle And First Aid Kit S431 Interior Mirror With Automatic-Dip S465 Through-Loading System S481 Sports Seat S493 Storage Compartment Package S494 Seat Heating Driver/Passenger S4AE Armrest Front, Retractable S4DM Accent Strips, Pearl-Effect Chrome S609 Navigation System Professional S676 HiFi Speaker System S698 Area-Code 2 For DVD S6AC Intelligent Emergency Call S6AE Teleservices S6NH Hands-Free System With USB Interface S6WA Instrument Panel With Extended Scope S6NS Comfort Telephony W/ Enhanced Smartphone S502 Headlight Cleaning System S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog Lights S521 Rain Sensor S522 Xenon Light S534 Automatic Air Conditioning S544 Cruise Control With Brake Function S548 Kilometre Speedo S563 Light Package S575 Additional 12V Sockets S5DC Rear-Seat Headrests, Folding S205 Automatic Transmission S216 Hydro Steering-Servotronic S230 Extra Package, EU-Speciifc S249 Multifunction F Steering Wheel S258 Tyres With Runflat Properties S2PR BMW LA Wheel, Individual V-Spoke 439 S320 Deleted, Model Lettering S3AG Reversing Camera S3AP Windscreen With Grey Wedge S3AT Roof Rails Aluminium Satinated S3L8 Exterior Equipment, Aluminium, Satinised S801 National Version Germany S851 Language Version German S879 On-Board Literature, German S8KA Oil Service Interval 24 Mths / 30,000 Km S8V1 Information Plate S1CA Selection Of COP-Relevant Vehicles SXE5 Indiv.sup.wood,Planetree,Red-Brown, Dark SA090 90 Ah AGM Battery

Kortom, we hebben weer een diesel duurtester erbij. Uiteraard gaan we een hele hoop dingen met de auto doen. Eerst even het achterstallige onderhoud aanpakken en dan kijken of we de auto iets kunnen verbeteren.

Uiteraard zullen wij jullie trouwe lezers meenemen in het gehele proces. Gewoon, omdat het kan. Zoals de vorige keren: we hebben er zin an!