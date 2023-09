Officieel: dit is de line-up voor AlphaTauri volgend jaar

We hadden al een vermoeden, maar we weten nu zeker wie er volgend jaar voor AlphaTauri rijdt. En vooral: wie er niet voor AlphaTauri rijdt.

Wat is er nog minder spannend dan de titelstrijd in de Formule 1 dit jaar? Silly Season! De line-up voor 2024 is al grotendeels bekend en er is tot dusver geen enkele mutatie. Er zijn slechts vier posities die nog niet bevestigd waren: die van Zhou, die van Sargeant en de beide AlphaTauri-zitjes.

Daar is nu echter verandering in gekomen, want AlphaTauri maakt – zoals verwacht – officieel hun line-up voor 2024 bekend. De hamvraag is natuurlijk of Liam Lawson een zitje krijgt. We konden eerdere deze week al op basis van betrouwbare bronnen melden dat dit waarschijnlijk NIET het geval is, en wat blijkt? Dat klopt.

Het rijdersduo van AlphaTauri bestaat in 2024 gewoon weer Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. We zeiden het al: Silly Season 2023 is niet echt silly. Dat betekent overigens niet dat deze beslissing volledig onomstreden is. De aankondiging roept op social media behoorlijk wat negatieve reacties op, van mensen die vinden dat Liam Lawson een zitje verdient.

Dat brengt ons bij de vraag: wat gaat Liam Lawson volgend jaar doen? Ook dat staat in het bericht van AlphaTauri te lezen: hij zal volgend jaar gewoon weer aantreden als reservecoureur. Tenzij Ricciardo natuurlijk ondermaats presteert de rest van het seizoen…

Dit weekend zal Ricciardo in ieder geval niks presteren, want het is opnieuw Liam Lawson die de honneurs mag waarnemen. Hij kan nog altijd solliciteren voor het stoeltje van Ricciardo, of die nu al bezet is of niet. En anders voor die van Perez.

Foto credit: Joe McGowan