Vernieuwde Toyota GR86 is trots op zijn voorvader

Toyota vond het tijd om hun sportieveling, de GR86, te vernieuwen. Dat doen ze door ook terug te kijken naar de voorvader van de ’86.

Toyota lijkt het anno 2023 eindelijk eens tijd om een zeer sportief gamma samen te stellen. Ergens zou je zeggen dat het al te laat is, nu alle concurrenten hun sportieve ‘bonus’-modellen ofwel uitfaseren ofwel elektrificeren. Voor Toyota lijkt het echter zijn vruchten af te werpen.

86

Aan de basis van dit alles stond de Toyota GT86 al een tijdje. De in 2012 geïntroduceerde sportwagen is een samenwerking tussen Toyota en Subaru, laatstgenoemde werd de Subaru BRZ. Klein, lichtgewicht, achterwielaangedreven: eigenlijk een perfecte sportwagen. Wel een beetje weinig pit, maar dat maakt ook weer dat de aftermarket-scene voor de 86 gigantisch is. Ook hebben Toyota en Subaru de GT86 en BRZ vernieuwd in 2021 met ietsje meer pk en dezelfde sterke punten. Oh ja, en de Toyota heet nu GR86 met de GR van Gazoo Racing. Kortom: voor leuke achterwielaangedreven sportauto’s kun je nog bij Toyota en dus Subaru terecht.

Helemaal nu, in ieder geval Toyota, bekend maakt dat er een upgrade komt voor de GR86 in Japan. Geen hele forse, trouwens. Qua uiterlijk verandert er aan het standaardrecept bijvoorbeeld helemaal niks. De vernieuwingen zijn als volgt:

EyeSight (sensor voorop waardoor de auto kan remmen voor voetgangers e.d.) nu standaard op elke GR86

Nieuwe handsfree-knop op het stuur om telefoon mee op te nemen of op te hangen

Blind Spot Monitor optioneel verkrijgbaar op de standaardversie SZ

Geoptimaliseerde VSC Control voor extra stabiliteit

Brembo geventileerde remschijven nu optioneel verkrijgbaar

Sachs schokdempers nu optioneel verkrijgbaar

Betere respons door verbeterde elektronische gasrespons

Speciale editie

De modeljaarupdate voor de Toyota GR86 wordt ook nog eens gevierd met de “40th Anniversary Edition”. Dit is een ode aan de nóg verdere voorvader van de ’86, de Toyota Corolla (AE86) uit 1983. Als Corolla Levin of Sprinter Trueno was dat een sportief model op basis van een redelijk standaard auto. Helemaal de Sprinter Trueno moet voor fans van cultauto’s en/of Japanse manga niet onbekend voorkomen.

Je kunt de speciale editie herkennen aan speciale zwarte strepen op de zijkant met de tekst “40th – Since 1983” erop. Van binnen krijg je dan ook wat speciale 40th Edition spullen zoals vloermatten en dezelfde tekst als op de zijkant gestikt op de deurbekleding.

Je kunt ook nog eens kiezen welke kleur je wil. Spark Red ziet er gelikt uit, maar Crystal White Pearl is eigenlijk welke je wil hebben voor het echte AE86-effect.

Prijzen

De Japanse prijzen voor de geüpdatete Toyota GR86 zijn als volgt:

GR86 RC (handbak): 2.916.000 yen (18.452 euro)

GR86 SZ (handbak): 3.153.000 yen (19.952 euro)

GR86 SZ (automaat): 3.251.000 yen (20.572 euro)

GR86 RZ (handbak): 3.476.000 yen (21.996 euro)

GR86 RZ (automaat): 3.574.000 yen (22.616 euro)

GR86 RZ 40th Anniversary (handbak): 3.822.000 yen (24.185 euro)

GR86 RZ 40th Anniversary (automaat): 3.920.000 yen (24.805 euro)

In Nederland kostte de GR86, toen ‘ie nog leverbaar was, meer dan 65.000 euro. Da’s een flink contrast. Japanners kunnen dus nog wel aan de haal met de goedkope GR86. Even wachten tot je er geen BPM meer over hoeft te betalen en importeren die handel!