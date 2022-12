BMW 325d met 328 pk te koop Marktplaats!

Deze bekende BMW 325d met 328 pk van Marktplaats staat te koop!

Het einde is daar, dames en heren. De BMW 325d van de Autoblog Garage gaat eruit! Wie had dat gedacht? Nou, wij niet in elk geval. De auto rijdt nog meer dan uitstekend en brengt ons daar waar we moeten zijn.

Toevallig is er een interessant aanbod voorbij gekomen van een andere auto, waardoor deze helaas moet wijken. Ik heb de auto al sinds april van 2020 in mijn bezig in die tijd de auto vertroeteld tot en met. Alle toffe upgrades die ik kon bedenken zitten erop. Natuurlijk, een grotere turbo en een sperdifferentieel hadden het feestje afgemaakt, dus dat kan de volgende eigenaar doen!

BMW 325d met 328 pk

Wat is het? Een BMW 325d uit 2011. De teller staat nu op 229.200 kilometer (deze loopt ligt op). Al het onderhoud van de afgelopen jaren is uiteraard gedocumenteerd. Niet alleen middels facturen, maar ook met een enorm aantal artikelen over deze auto.

Zo kun je precies zien welke upgrades zijn uitgevoerd en hoe ze bevallen. Daarnaast heeft de auto altijd keurig zijn onderhoud en beurtjes gehad. Sterker nog, de oliewissel-interval van BMW heb ik gehalveerd. De automaatbak-olie is ook nog ververst.

BMW Performance remmen, Eibach Anti-rollbars, Bilstein dempers.

De auto wordt geleverd op nieuwe Michelin CrossClimate 2-banden en de BBS CK-velgen met de originele zwarte BBS-dopjes. Uiteraard is het mogelijk om de auto af te leveren op de originele Styling 285-velgen met originele runflats als je keiharde korting wenst.

APK en beurt nét achter de rug

De APK van deze BMW 3 Serie is geldig tot november 2023. De laatste beurt is uitgevoerd in oktober 2022. De motor is door Van Vught Tuning in Marum onder handen genomen, waardoor deze BMW 325d 328 pk heeft! Met name dat koppel is echt heerlijk, je rijdt gewoon constant op een relaxte golf van trekkracht. Het hoeft geen betoog dat het subliem rijdt. Zelfs de immer constructief kritische @wouter had er namelijk niet veel op aan te merken en noemde ‘m ‘echt snel’.

Is alles hosanna? Er zijn een paar kleine dingetjes. Zo is er wat steenslag op de Alpina frontlip en er is een klein plekje op de achterbumper rechtsachter. Tot slot, in het stuur voel je een heel lichte trilling, veroorzaakt door de Powerflex antirollbar-rubbers (die afgrijselijk zijn).

De peperdure Eibach-rubbers zijn inmiddels aanwezig en staan op de planning om gemonteerd te worden, tenzij jij supersnel handelt en deze Autoblog BMW 325d met 328 pk koopt! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Check hier alle upgrades die zijn uitgevoerd aan de BMW 325d Touring van Autoblog!